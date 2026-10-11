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Elon Musk, primul mesaj după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski din fruntea Ucrainei

Autor: Bogdan Bolojan
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Cum ar putea deveni Elon Musk primul trilionar din lume - Agerpres
Cum ar putea deveni Elon Musk primul trilionar din lume - Agerpres

Elon Musk a intervenit în disputa dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, după ce președintele american a criticat atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești și le-a sugerat ucrainenilor să își aleagă un alt lider. Miliardarul a reacționat pe platforma X, unde a scris că Zelenski „a mers prea departe” și a susținut ideea desemnării unui nou președinte al Ucrainei.

Elon Musk a comentat o postare a contului Rapid Response 47, asociat Casei Albe, care prezenta declarațiile lui Donald Trump despre președintele Ucrainei.

"Zelenskyy has gone too far” (în traducere - "Zelenski a mers prea departe”), a scris Musk. Într-un alt comentariu, miliardarul a adăugat: "I agree, it’s time for Ukraine to find a new leader” ( În traducere "Sunt de acord, a venit timpul ca Ucraina să își găsească un nou lider”). 

De la ce a pornit controversa Trump-Zelenski 

Controversa a izbucnit după ce Donald Trump a anunțat un acord cu Vladimir Putin pentru livrarea de motorină rusească pe piața americană. Președintele Trump a justificat măsura prin necesitatea reducerii prețurilor la carburanți, într-o perioadă marcată de presiunile asupra pieței energetice.

Trump a susținut că atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești contribuie la problemele de aprovizionare și la scumpirea motorinei. El i-a reproșat lui Zelenski că nu a încheiat un acord pentru oprirea războiului, deși ar fi avut mai multe ocazii.

"Sugerez să își aleagă un nou lider, care să poată încheia un acord”, a declarat Trump.

Importanța Starlink în războiul din Ucraina. De ce contează ce spune Elon Musk 

Declarațiile lui Elon Musk au o importanță aparte deoarece influența sa asupra războiului depășește sfera politică. Prin SpaceX, compania care operează rețeaua Starlink, miliardarul controlează o infrastructură de comunicații de care forțele ucrainene depind în mod semnificativ pe front.

Starlink a devenit esențial pentru menținerea legăturilor dintre unitățile militare, inclusiv în zonele în care infrastructura convențională a fost distrusă sau afectată de atacurile rusești. Sistemul este utilizat și pentru operarea dronelor, ceea ce îi conferă o importanță deosebit de importantă pentru desfășurarea operațiunilor militare.

Puterea de decizie a lui Musk în privința accesului la această tehnologie a provocat deja controverse. În februarie 2026, Ucraina și SpaceX au început măsuri pentru a împiedica utilizarea neautorizată a terminalelor Starlink de către forțele ruse. Totodată, Kievul a încercat să obțină aprobarea pentru extinderea utilizării rețelei în operațiuni împotriva unor ținte militare aflate pe teritoriul Rusiei.

Zelenski acuză Washingtonul că avantajează Rusia

Președintele ucrainean a criticat acordul dintre SUA și Rusia privind motorina, pe care l-a considerat nedrept și favorabil Moscovei. Zelenski a avertizat că veniturile obținute din exporturile de produse petroliere pot alimenta în continuare efortul militar rus.

Liderul de la Kiev a precizat că Ucraina este dispusă să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești dacă Moscova încetează, la rândul său, loviturile asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Potrivit Axios, oficiali americani au susținut că Trump a decis să încheie acordul cu Rusia după ce Kievul nu a răspuns solicitărilor Washingtonului de a opri atacurile asupra rafinăriilor. Ucraina consideră însă că aceste operațiuni reprezintă o modalitate de a limita resursele financiare ale Rusiei pentru continuarea războiului. 

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Comentarii (3)

Mihail, spune...   •   11 Octombrie 2026   •   16:24

Dacă te-ai informa corect, ai vedea că Zele al tău a prigonit populația majoritar rusofonă, in Donețk și Donbass, după acel Maidan sponsorizat de Soros și ai lui!!!
Deci nu este vreun sfânt, doar o marioneta in mainile globaliștilor!

Mihai1   •   11 Octombrie 2026   •   14:17

Să fim cinstiți!!!! Zelenski a zis; „o decizie slabă a unor parteneri puternici”.
Un reporter șmecher l-a întrebat pe Trump: " Zelenski a zis că sunteți un lider slab! Cum comentați?" Trump a răspuns: "Cine a zis? Ce a zis? Aaaaaa.... Ucrainenii să își schimbe președintele"
Posibil ca Trump să plece din funcție înaintea lui Zele! Oricum alegerile care vin o să îi dea o palmă peste bot!

Petre   •   11 Octombrie 2026   •   13:44

Oricum relatia celor doi era subreda in ultimul timp, deci nu este o surpriza!

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