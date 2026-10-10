Donald Trump cere un nou președinte în Ucraina, după ce Zelenski l-a criticat: "Le sugerez să se doteze cu un lider care poate pune capăt războiului"

Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că Ucraina ar trebui să aibă un nou lider, care să poată ajunge la un acord cu Rusia pentru încheierea războiului. Afirmația sa vine la o zi după ce liderul de la Casa Albă a anunțat măsuri pentru facilitarea livrărilor de motorină rusească pe piețele internaționale.

Zelenski a criticat decizia administrației americane, pe care a calificat-o drept „nedemnă” și care s-a transformat la scurt timp într-un duel la distanță între președintele Ucrainei și Donald Trump.

De această dată Trump a venit cu un atac foarte dur la adresa liderului Ucrainei.

"Le sugerez să se doteze cu un nou lider care poate ajunge la un acord” cu Rusia pentru a pune capăt războiului, a declarat Donald Trump în fața presei, la Casa Albă.

Trump a criticat și atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice rusești. Aceste operațiuni vizează instalații petroliere și de gaze care au un rol important în economia Rusiei și în finanțarea efortului său militar.

Acordul dintre Trump și Putin privind motorina rusească



Declarațiile președintelui american vin după ce acesta a anunțat, în urma unei convorbiri telefonice cu Vladimir Putin, un acord prin care Rusia va putea livra cantități importante de motorină pe piețele americană și mondială.

Trump a afirmat că Rusia va furniza imediat peste 300.000 de tone de motorină, alte 500.000 de tone în noiembrie și încă un milion de tone ulterior. Liderul american a susținut că noile livrări vor contribui la reducerea prețurilor la combustibili, o prioritate pentru administrația sa.

Pentru a permite aceste tranzacții, autoritățile americane au relaxat temporar restricțiile asupra exporturilor de motorină rusească. Măsura marchează o schimbare de abordare față de politica de presiune economică asupra Moscovei, în contextul războiului din Ucraina.

Zelenski: "Un cadou de ziua lui Putin”

Volodimir Zelenski a criticat dur decizia lui Trump și a declarat, într-un interviu acordat publicației Axios, că aceasta nu este „corectă și onestă”.

"Arată ca un cadou de ziua lui Putin. Arată absolut îngrozitor”, a afirmat liderul ucrainean, cu referire la acordul care îi permite Rusiei să exporte motorină.

Într-un mesaj public, Zelenski a avertizat că veniturile obținute de Moscova din vânzarea produselor petroliere pot susține noi atacuri împotriva Ucrainei.

"Permiterea exportului de produse petroliere rusești reprezintă o investiție într-un război care trebuie oprit, nu prelungit”, a transmis președintele ucrainean. El a cerut măsuri reale de detensionare, pe bază de reciprocitate, astfel încât atât Rusia, cât și Ucraina să își limiteze atacurile asupra infrastructurii energetice.

Zelenski a criticat și momentul în care Trump a anunțat acordul. Reprezentanții Ucrainei se aflau în Statele Unite pentru discuții cu oficiali americani despre o posibilă soluție diplomatică. Liderul de la Kiev a afirmat că echipa ucraineană a fost folosită drept paravan pentru înțelegerea dintre Trump și Putin și a calificat decizia drept una slabă din partea unor parteneri puternici.