Răzbunarea lui Zelenski. Ucraina a atacat o instalație petrolieră din Rusia, la câteva ore după acordul Trump-Putin pentru motorină

război în Ucraina

Un terminal petrolier din regiunea rusă Rostov a fost atacat în noaptea de vineri spre sâmbătă, 10 octombrie, la scurt timp după ce Donald Trump a anunțat un acord cu Vladimir Putin privind livrările de motorină. Atacul a provocat un incendiu, iar mai multe locuințe și un pod feroviar ar fi fost avariate. Autoritățile ruse au raportat șase persoane rănite.

Ucraina a lansat un atac cu drone asupra unei instalații petroliere din regiunea Rostov, în sudul Rusiei. Potrivit informațiilor publicate de presa locală independentă, ținta a fost terminalul petrolier Yug Rusi, din Rostov-pe-Don, utilizat pentru depozitarea și transferul produselor petroliere.

În urma atacului, la instalație a izbucnit un incendiu. Informațiile despre lovitură au fost relatate de presa internațională, care citează autorități regionale și surse independente din Rusia.

Terminalul este asociat cu infrastructura de depozitare și pompare a produselor petroliere. Atacurile asupra instalațiilor energetice rusești urmăresc să afecteze capacitatea Moscovei de a produce, transporta și utiliza combustibil, inclusiv pentru susținerea operațiunilor militare.

Peste 100 de drone, doborâte sau neutralizate

Guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliusar, a anunțat că apărarea antiaeriană rusă a interceptat sau neutralizat peste 100 de drone în timpul atacului nocturn. Cu toate acestea, mai multe ar fi reușit să ajungă la ținte. Potrivit informațiilor disponibile, șase persoane au fost rănite în Rostov-pe-Don, iar unele dintre ele au avut nevoie de îngrijiri medicale în spital. Atacul a provocat, de asemenea, pagube la clădiri de locuințe și case din regiune. În orașul Bataysk, o dronă ar fi lovit un bloc de locuințe neocupat în acel moment, provocând un incendiu.

În orașul Azov, două nave ar fi fost avariate. Autoritățile regionale au precizat că nu au fost raportate victime în rândul persoanelor aflate la bord.

Printre infrastructurile afectate s-ar număra și un pod feroviar. Potrivit informațiilor transmise de guvernatorul regiunii Rostov, circulația trenurilor pe pod a fost suspendată temporar, fiind reluată ulterior. Avarierea infrastructurii feroviare din zonă afectează grav transportul de mărfuri și deplasarea echipamentelor într-o regiune importantă pentru legăturile logistice din sudul Rusiei. Autoritățile ruse nu au prezentat imediat toate detaliile privind amploarea pagubelor produse la instalația petrolieră și la celelalte obiective lovite.

Acordul Trump-Putin privind livrările de motorină

Atacul ucrainean a avut loc la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a anunțat un acord cu liderul rus Vladimir Putin privind livrările de motorină către piețele internaționale, inclusiv către Statele Unite.

Potrivit informațiilor publicate recent, Trump a anunțat că Rusia va furniza peste 300.000 de tone de motorină, în contextul creșterii prețurilor la carburanți. Înțelegerea presupune relaxarea temporară a unor sancțiuni americane care restricționau comercializarea combustibililor ruși.

Administrația americană urmărește să crească disponibilitatea motorinei și să limiteze presiunile asupra prețurilor. Totuși, efectul concret al livrărilor asupra costurilor la pompă rămâne incert.

Anunțul a provocat nemulțumire la Kiev. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat relaxarea sancțiunilor, argumentând că veniturile obținute de Rusia din exporturile de combustibili pot contribui la finanțarea războiului.