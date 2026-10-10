Trump a încheiat acordul cu Putin privind motorina după ce Zelenski i-ar fi ignorat de șase ori cererile, susține un oficial american

Președintele american Donald Trump (stânga), președintele ucrainean Volodimir Zelenski (centru) și președintele rus Vladimir Putin (dreapta). Colaj DCNews/Iulia Horovei; Sursa foto: Agerpres/Freepik

Donald Trump a decis să încheie un acord cu Vladimir Putin privind exporturile de motorină după ce Volodimir Zelenski ar fi ignorat de șase ori solicitările Washingtonului de a opri atacurile asupra rafinăriilor rusești

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a hotărât să ajungă la un acord cu Rusia privind exporturile de motorină, după ce liderul ucrainean Volodimir Zelenski nu ar fi dat curs, în șase rânduri, solicitărilor Washingtonului de a opri atacurile asupra rafinăriilor rusești. Informația a fost oferită pentru Axios de un oficial american familiarizat direct cu situația.

Decizia convenită între Trump și președintele rus Vladimir Putin a provocat noi tensiuni între Washington și Kiev și riscă să afecteze demersurile recente ale administrației americane pentru obținerea unui acord care să pună capăt războiului.

"Zelenski nu înțelege contextul. Continuând să lovească rafinăriile, erodează bunăvoința pe care și-a câștigat-o în relația cu Trump în ultimele șase luni", a afirmat oficialul american.

La rândul său, Zelenski a declarat într-un interviu acordat Axios după anunț că nu se aștepta la această înțelegere. Liderul de la Kiev a catalogat-o drept "nedreaptă și necinstită", considerând că Putin primește astfel un avantaj pe care nu l-a câștigat.

Atacurile au provocat o criză energetică în Federația Rusă

Loviturile lansate de Ucraina asupra rafinăriilor din Rusia au înregistrat rezultate semnificative în ultimele luni, contribuind la declanșarea unei crize energetice pe teritoriul rus. Ca răspuns, autoritățile de la Moscova au suspendat exporturile de motorină, amplificând presiunile asupra pieței internaționale a acestui combustibil, deja afectată de conflictul din Iran.

Zelenski le-ar fi transmis lui Trump și reprezentanților săi, Steve Witkoff și Jared Kushner, că Ucraina ar putea opri atacurile asupra rafinăriilor rusești, cu condiția ca Moscova să înceteze loviturile asupra centralelor electrice ucrainene.

Potrivit oficialului american citat de Axios, Trump urmărea însă ca administrația de la Kiev să oprească atacurile fără a condiționa această măsură de acțiunile Rusiei. Motivul ar fi fost impactul loviturilor asupra prețurilor ridicate ale carburanților din Statele Unite. Același oficial a precizat că Trump nu considera atacurile ucrainene asupra rafinăriilor comparabile cu bombardamentele rusești care vizează infrastructura energetică a Ucrainei.

Ce li s-a transmis ucrainenilor la negocierile de la Miami

În cadrul discuțiilor de vineri, de la Miami, care s-au întins pe durata a opt ore, Steve Witkoff și Jared Kushner i-au informat pe reprezentanții Ucrainei că Trump urma să discute cu Vladimir Putin și să ridice sancțiunile aplicate exporturilor rusești de motorină.

Delegației ucrainene i s-a explicat că președintele american luase această decizie după ce Kievul nu răspunsese solicitărilor repetate de a opri atacurile asupra rafinăriilor rusești. Aceste operațiuni ar fi avut, potrivit argumentelor prezentate de partea americană, consecințe directe asupra consumatorilor din Statele Unite.

Un oficial ucrainean a afirmat că, pe parcursul negocierilor, Witkoff și Kushner ar fi avertizat că Trump ar putea suspenda accesul Ucrainei la informațiile obținute de serviciile de informații americane, dacă autoritățile de la Kiev continuă să nu țină cont de cererile sale.

Reprezentantul american a respins această versiune. El a susținut că emisarii le-au reamintit negociatorilor ucraineni că Statele Unite sunt un partener important, care oferă Ucrainei atât muniție, cât și informații. Din acest motiv, au argumentat cei doi emisari, Kievul ar trebui să evite acțiunile care afectează populația americană.

"Atacurile asupra rafinăriilor provoacă durere în Rusia, dar provoacă durere și Statelor Unite", a declarat oficialul american.

Garanțiile de securitate și reconstrucția Ucrainei, pe agenda discuțiilor

Potrivit sursei citate de Axios, disputa privind acordul referitor la exporturile de motorină a izbucnit după ce mediatorii americani purtaseră discuții considerate constructive cu reprezentanți diplomatici ai Ucrainei și ai statelor europene, în cadrul întâlnirilor de vineri de la Miami.

O temă centrală a negocierilor a fost stabilirea detaliilor garanțiilor de securitate pe care Statele Unite, țările europene și NATO le-ar putea oferi Ucrainei în cadrul unui eventual acord de pace. Participanții au abordat și propuneri noi referitoare la posibile soluții teritoriale.

Witkoff și Kushner au prezentat, de asemenea, un plan pentru perioada de după război, care vizează reconstrucția Ucrainei și refacerea capacității armatei sale. Pachetul includea variante de finanțare a acestor obiective și propuneri pentru gestionarea deficitelor bugetare generate de conflict.

Pe agenda întâlnirilor s-au aflat și parcursul Ucrainei către aderarea la Uniunea Europeană, precum și viitoarele relații ale țării cu NATO după încetarea ostilităților.

În plus, emisarii americani au discutat despre posibilitatea creării unui cadru de securitate între Europa și Rusia pentru perioada postbelică, care să poată fi acceptat de ambele părți.

Totodată, Witkoff și Kushner au prezentat delegațiilor ucraineană și europeană posibile formule de cooperare energetică cu Rusia. Washingtonul speră că asemenea înțelegeri ar putea contribui la reducerea prețurilor la energie și ar putea încuraja Moscova să accepte concesii în cadrul negocierilor pentru pace, a precizat oficialul american.

Witkoff și Kushner ar putea merge la Moscova și Kiev săptămâna viitoare

Un oficial american a declarat că Steve Witkoff și Jared Kushner analizează posibilitatea de a călători săptămâna viitoare la Moscova și la Kiev pentru a discuta propunerile de pace. Deocamdată, nu este clar dacă tensiunile apărute vineri vor modifica planurile celor doi emisari.

"Putin lovește puternic Ucraina, dar credem că este deschis unei discuții despre încheierea războiului. Vrem să lucrăm la o nouă propunere suficient de bună pentru el, astfel încât să-l convingem să se oprească", a declarat oficialul american.

Cu toate acestea, Vladimir Putin nu și-a asumat reluarea negocierilor de pace cu Ucraina în timpul convorbirii telefonice de 90 de minute pe care a avut-o cu Donald Trump. Informația a fost comunicată jurnaliștilor de Iuri Ușakov, consilierul președintelui rus pentru politică externă.

Potrivit lui Ușakov, atacurile ucrainene asupra Moscovei și a altor orașe rusești, desfășurate în perioada alegerilor parlamentare din Rusia, "au zădărnicit posibilitatea unei reluări imediate a procesului de negociere".

"Președintele a spus că ne vom gândi când pot fi reluate aceste negocieri", a adăugat consilierul rus.