Ucraina atacă Moscova cu aproape 650 de drone în timpul nopții, al doilea cel mai amplu asupra capitalei ruse

Atac ucrainean în Rusia. Sursa foto: Captură video X, Military Media

Ucraina a lansat în noaptea de luni spre marți aproape 650 de drone asupra Moscovei și regiunii înconjurătoare, într-un atac care, potrivit agenției ruse de stat TASS, este al doilea cel mai amplu asupra capitalei ruse din ultimele luni.

Moscova şi regiunea înconjurătoare au fost vizate de un atac ucrainean major, mobilizând aproximativ 650 de drone în timpul nopţii de luni spre marţi, atac soldat cu un mort la periferia capitalei ruse, potrivit autorităţilor locale, citate de AFP. Publicaţia Kyiv Independent, citând martori oculari, a relatat că o instalaţie de petrol, situată la circa 40 km distanţă de Moscova, a fost lovită, informează dpa.

Ucraina a vizat de mai multe ori industria petrolieră a Rusiei pentru a limita exporturile de energie care aduc venituri importante efortului de război al Moscovei.

Cele mai multe dintre drone au fost distruse de apărare antiaeriană, dintre care 105 în timp ce se apropiau de capitala rusă, a spus primarul Moscovei, Serghei Sobianin, pe mesageria rusă Max.

Al doilea cel mai important atac al Ucrainei asupra Rusiei

Potrivit calculelor agenţiei oficiale ruse TASS, acesta este al doilea cel mai important atac ucrainean împotriva Moscovei - situată la sute de kilometri de frontiera ucraineană - din ultimele luni, marcate de o intensificare a loviturilor între Ucraina şi Rusia.

În urma atacului, şi-a pierdut viaţa un tânăr de 20 de ani dintr-o localitate de la periferia Moscovei, a precizat guvernatorul local Andrei Vorobiov, care a raportat mai multe clădiri rezidenţiale avariate, fără a specifica dacă acestea au fost vizate direct sau au fost lovite de fragmente de drone doborâte de antiaeriana rusă.

Moscova, care neagă că vizează infrastructuri civile, şi-a intensificat bombardamentele asupra teritoriului ucrainean în ultimele săptămâni, atacând sistematic ţinte în toată Ucraina cu drone şi rachete, ucigând civili şi distrugând clădiri de locuinţe şi infrastructuri esenţiale.

Rusia continuă să atace masiv Ucraina

Cel puţin şase persoane au fost ucise de bombe aeriene ruseşti în oraşul ucrainean Harkov (est) luni, potrivit autorităţilor locale.

Echipele de salvare au declarat că 59 de persoane au fost rănite, în timp ce au continuat să degajeze dărâmăturile unei clădiri rezidenţiale în căutarea unor eventuali supravieţuitori.

Armata rusă a avertizat că îşi va „intensifica” şi mai mult loviturile asupra infrastructurilor ucrainene, ca răspuns la declaraţiile preşedintelui Volodimir Zelenski, care a promis o creştere a atacurilor ucrainene împotriva rafinăriilor ruseşti, notează AFP, potrivit Agerpres.

Și noaptea trecută, Rusia a lovit Ucraina în războiul său declanșat în februarie 2022, în ultimul an localitățile românești aflate la graniță resimțind tot mai mult efectele conflictului. Noaptea trecută, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat noi drone în proximitatea frontierei fluviale cu România.