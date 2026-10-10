Ucraina, uimită de planul SUA privind motorina rusească. Umor amar și îngrijorare la Kiev: „Sper că nu le vor da și sisteme Patriot”

Președintele american Donald Trump (stânga), președintele ucrainean Volodimir Zelenski (centru) și președintele rus Vladimir Putin (dreapta). Colaj DCNews/Iulia Horovei; Sursa foto: Agerpres/Freepik

În momentul în care emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner le-au zis membrilor delegației ucrainene, pe 9 octombrie, că președintele Donald Trump este pe cale să ridice sancțiunile asupra exporturilor de motorină rusească, ucrainenilor nu le-a venit să creadă ce aud.

Delegația venise în SUA pentru a discuta despre un posibil armistițiu energetic cu Rusia. În schimb, negociatorii Kievului au avut în față o decizie despre care se tem că îi va da posibilitatea Moscovei noi venituri, cu scopul de a-și finanța războiul împotriva Ucrainei, slăbind de asemenea poziția de negociere a Kievului, scrie The Kyiv Independent.

„Nu era acolo doar delegația noastră, ci și una europeană”, a spus pentru Kyiv Independent un înalt oficial ucrainean. „Doar că toată lumea stătea acolo ca proasta”.

SUA cereau Ucrainei să reducă atacurile asupra infrastructurii energetice rusești

Washingtonul îi solicita Ucrainei să-și limiteze atacurile asupra infrastructurii energetice rusești, în timp ce îi oferea Moscovei un răgaz economic, iar toate acestea se petreceau în timp ce Trump se confrunta cu consecințele războiului împotriva Iranului.

„Și totuși, el este cel care i-a târât pe toți într-un război în Iran, un război fără ieșire, și acum ne vinde… Doar ca să obțină un răgaz temporar și înșelător cu câteva săptămâni înainte de alegeri”, a zis oficialul. Kyiv Independent a vorbit cu mai mulți oficiali ucraineni implicați în negocieri sau apropiați de acestea. Tuturor li s-a garantat anonimatul, cu scopul de a putea vorbi despre subiecte sensibile.

Întrebare crucială pentru Ucraina

Pentru Ucraina, întrebarea esențială era de ce ar renunța Kievul la unul dintre principalele mijloace de presiune asupra Moscovei, în contextul în care Rusia nu avea nicio obligație să oprească atacurile asupra sistemului energetic ucrainean.

În schimb, negocierile s-au blocat după ce Trump a anunțat, ca urmare a unei convorbiri telefonice cu președintele rus Vladimir Putin, că Rusia va livra milioane de tone de motorină către SUA și pe piețele globale.

Kievul nu a fost informat dinainte despre această decizie. Chiar dacă Zelenski recunoscuse public că Washingtonul analiza un acord cu Moscova, oficialii ucraineni au spus că nu cunoșteau detaliile înainte de anunțul făcut în acea seară.

Pentru delegație, dezvăluirea a ridicat întrebarea dacă Washingtonul nu negociase deja condițiile cu Moscova, în contextul în care oficialii ucraineni și europeni încă încercau să decidă parametrii unui armistițiu energetic.

„Am simțit că este o capcană”

„Am simțit că e o capcană”, a spus înaltul oficial ucrainean. „Sincer, toată lumea a fost șocată”. Momentul ales de americani pentru această hotărâre nu a făcut decât să adâncească suspiciunile.

În urma instrucțiunilor lui Donald Trump, Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat că Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) „emite imediat o licență generală temporară care permite livrarea de motorină rusească pe piața globală”.

Un oficial ucrainean a atras atenția asupra datei de 7 aprilie, când urma să expire această derogare, ca dovadă că Washingtonul a gândit măsura în funcție de un calendar clar.

„Este un cadou de ziua lui Putin”

„Au ridicat sancțiunile până pe 7 aprilie... Deci pregăteau asta pentru 7 octombrie. Este un cadou de ziua lui Putin. Numără cele șase luni”, a spus oficialul.

Disputa se acumulase de săptămâni întregi.

Anterior, Donald Trump i-a cerut lui Zelenski să stopeze atacurile ucrainene asupra instalațiilor energetice rusești, afirmând că Kievul ar trebui să înceteze să mai perturbe producția de carburanți a Rusiei.

Apelul lui Trump către Zelenski

„Domnul Zelenski trebuie să facă un singur lucru. Trebuie să înceteze să mai distrugă motorina din Rusia”, i-a transmis Trump lui Zelenski pe 13 septembrie.

Kievul a respins ideea că Ucraina ar trebui să-și oprească unilateral atacurile. Oficialii ucraineni au spus că Zelenski a precizat în repetate rânduri că orice armistițiu energetic ar trebui să se aplice ambelor părți, iar Rusia ar trebui, la rândul ei, să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Această distincție este crucială pentru Kiev. Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor, terminalelor și altor instalații energetice rusești au ca scop să afecteze o sursă importantă de finanțare a efortului de război al Moscovei. Rusia, în schimb, a luat în colimator sistematic centralele și stațiile electrice ucrainene, încercând să îi lase pe civili fără curent și fără căldură.

Așadar, un armistițiu care ar opri doar atacurile ucrainene ar lăsa neatinsă campania Rusiei contra sistemului energetic al Ucrainei, protejând în același timp infrastructura ce ajută la susținerea mașinii de război rusești.

Cu toate acestea, oficialii ucraineni au zis că negociatorii americani au prezentat problema altfel în timpul discuțiilor, punând impasul pe seama lui Zelenski, deoarece aceasta refuzase să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești.

De asemenea, ucrainenilor li s-a zis că Washingtonul va întrerupe schimbul de informații de intelligence ce a ajutat Kievul să identifice și să lovească ținte în interiorul Rusiei, a spus pentru Kyiv Independent o persoană prezentă la discuții.

Umor amar și panică la Kiev: „Sper că americanii nu le vor da și sisteme Patriot ca să-și apere rafinăriile”

Informațiile americane au avut un rol important în atacurile ucrainene, iar limitarea accesului la ele ar slăbi capacitatea Kievului de a lovi în adâncimea teritoriului rus. Un înalt oficial ucrainean implicat în negocieri a reacționat cu umor amar.

„Sper că americanii nu le vor da și sisteme Patriot ca să-și apere rafinăriile”, a spus oficialul. Remarca a surprins însă o temere mai amplă de la Kiev.

Washingtonul a ajuns deja să ajute Moscova să-și protejeze infrastructura ce îi finanțează războiul, în timp ce face presiuni pe Ucraina să renunțe la un mijloc prin care poate riposta.

Un alt înalt oficial ucrainean a zis că Ucraina nu a acceptat să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești și nu se va angaja să o facă fără o acțiune reciprocă din partea Rusiei.

Pentru Ucraina, principiul a rămas neschimbat. Un armistițiu energetic poate funcționa doar dacă ambele țări acceptă aceleași restricții.