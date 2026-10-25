Donald și Melania Trump au votat anticipat în Palm Beach, Florida. Odinioară, președintele SUA numea votul anticipat „prostesc” sau „ridicol”

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Din articol Donald Trump, în campanie pentru alegerile de la jumătatea mandatului

Președintele Trump a votat la o secție de votare din Palm Beach, Florida, sâmbătă după-amiază, cu 10 zile înainte de alegerile de la jumătatea mandatului.

Donald Trump, alături de prima doamnă, Melania Trump, au votat înainte de a se deplasa în Georgia pentru un miting de campanie, scrie The New York Times.

De-a lungul anilor, actualul președinte al SUA a votat anticipat, personal și prin corespondență, deși a spus uneori că votul anticipat este „prostesc” și „ridicol” și a promovat afirmații nefondate conform cărora votul prin corespondență este plin de fraude.

„Ar trebui să avem vot într-o singură zi”, declara Trump în iulie 2024.

Anul acesta, a votat prin corespondență la alegerile speciale din martie și la alegerile primare din Florida din august. El este înregistrat pentru a vota în comitatul Palm Beach din 2019.

Acum trei săptămâni, președintele i-a îndemnat pe alegătorii republicani să adopte diverse opțiuni pentru a-și exprima votul.

„Votați anticipat”, a spus el într-un videoclip postat pe rețelele de socializare.

„Votați prin corespondență. Sau votați personal în ziua alegerilor”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Votul anticipat a început în urmă cu cinci zile, în Texas, iar ieri, Donald Trump le-a cerut alegătorilor din Florida și Michigan să voteze anticipat.

Donald Trump, în campanie pentru alegerile de la jumătatea mandatului

Donald Trump a străbătut țara înaintea alegerilor generale din 3 noiembrie, încercând să obțină sprijin pentru candidații republicani, care se confruntă cu dificultăți politice create de rata sa scăzută de aprobare și de nemulțumirea alegătorilor față de prețurile ridicate.

La secția de votare, Trump a recunoscut provocarea cu care se confruntă partidul său.

„Președintele în exercițiu se descurcă întotdeauna prost la alegerile intermediare”, a declarat el reporterilor.

La toate alegerile intermediare din 1934 până în 2018, partidul președintelui în exercițiu a pierdut în medie 28 de locuri în Cameră și patru în Senat.

Dar președintele SUA și-a exprimat optimismul și a precizat că republicanii vor sfida tendințele istorice.

„Nu există niciun președinte care să fi făcut vreodată campanie așa cum am făcut-o eu. Am făcut o campanie electorală foarte, foarte intensă”, a spus Donald Trump.