Acțiunile Carrefour s-au prăbușit pe fondul violențelor din Franța

Carrefour a explicat de ce a decis să vândă Carrefour România către frații Pavăl. Sursa foto: arhivă

Valoarea acțiunilor Carrefour s-a redus cu peste 14 procente, după ce gigantul retailer francez a anunțat că profitul estimat pentru 2026 este în scădere, din cauza situației ”fără precedent” prin care trece Franța.

Piața din hexagon înseamnă 50% din vânzările Carrefour, adică 12 miliarde de euro anual.

”În contextual înrăutățirii situației sociale și de securitate din Franța, grupul Carrefour consideră că se va diminua consumul, iar condițiile de operare se vor înrăutăți, ceea ce va duce la diminuarea profitului”, a anunțat marți retailerul francez, printr-un comunicat.

Revoltele din Franța au perturbat lanțurile de aprovizionare și au crescut costurile, reducând și mai mult puterea de cumpărare a consumatorilor, afectată de inflație și costurile mari ale energiei electrice și încălzirii. După o serie de proteste violente ale elevilor, acestora și s-au adăugat Vestele Galbene, iar situația pare să se deterioreze, cu mitinguri anunțate în fiecare weekend.

În prima parte a anului, Carrefour și-a încheiat prezența pe piața din România după mai bine de 25 de ani, odată cu finalizarea tranzacției prin care toate operațiunile locale sunt preluate de Pavăl Holding, compania de investiții deținută de frații Dragoș și Adrian Pavăl, fondatorii Dedeman.

Valoarea tranzacției a fost estimată la 823 de milioane de euro, fiind una dintre cele mai importante achiziții realizate în ultimii ani în retailul românesc. Carrefour s-a retras în acest an de pe mai multe piețe din Europa (Italia, Polonia) și America de Sud (Argentina), concentrându-se pe un nou model de afaceri, care prioritizează profitabilitatea și digitalizarea, în locul extinderii.

În România, Carrefour a intrat în 2001, ajungând la 478 de magazine la nivel național- hipermarketuri, supermarketuri, magazine de proximitate și unități operate sub brandul Supeco. Cifra de afaceri din 2025 a fost de 15,5 miliarde de lei.

Avansul retailului a încetinit puternic în trimestrul al treilea, pe fondul măsurilor de austeritate introduse începând din 2024, Carrefour luând decizia de a se retrage din România, a patra mare piață europeană în funcție de vânzări pentru retailer, după Franța, Spania și Belgia.