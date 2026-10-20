Problemele se țin lanț de Zelenski. Bulgaria refuză să mai participe la un nou ajutor financiar al UE pentru Ucraina

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: Agerpres

Din articol Zelenski s-a confruntat cu tot mai multe probleme în ultimele săptămâni

Premierul bulgar Rumen Radev a declarat că Sofia nu va mai participa la un nou ajutor financiar al Uniunii Europene pentru Ucraina.

În cadrul recentului summit al UE, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat Uniunii Europene încă 70 de miliarde de euro pentru anul viitor, în vederea susținerii eforturilor de apărare împotriva invaziei ruse, scrie Yahoo News.

„Cum vi se pare acest lucru, în contextul a tot ceea ce se întâmplă în Europa? Bulgaria nu poate fi implicată în niciun fel în această sumă de 70 de miliarde de euro”, a declarat premierul bulgar Radev, citat de agenția bulgară de știri BTA.

Radev a amintit că, anul trecut, UE a aprobat un pachet de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, care vizează anii 2026 și 2027. Trei state membre ale UE - Ungaria, Republica Cehă și Slovacia - au negociat scutirea de la contribuția la costurile acestui împrumut. Bulgaria, în schimb, a participat.

El a afirmat că războiul din Ucraina epuizează economiile europene, generând tensiuni sociale și instabilitate politică. De asemenea, a pledat pentru încetarea conflictului cât mai curând posibil.

„Rezultatul nu va fi obținut prin mijloace militare”, a declarat premierul bulgar, care a deținut și funcția de președinte al țării din 2017 până la demisia sa, în ianuarie 2026.

Zelenski s-a confruntat cu tot mai multe probleme în ultimele săptămâni

Preşedintele american Donald Trump l-a acuzat în weekend pe Volodimir Zelenski că „nu vrea să pună capăt“ războiului cu Rusia, pe fondul unei recente reizbucniri a tensiunilor dintre Washington şi Kiev.

"Nu vrea să pună capăt acestui război şi, probabil, nu a vrut niciodată", l-a atacat preşedintele american pe platforma sa Truth Social. În schimb, "EU VREAU CA ACEST RĂZBOI SĂ SE TERMINE", a scris el, într-un mesaj care justifică recentele sale decizii favorabile Moscovei.

De asemenea, marți, Ministerul de Externe al Coreei de Sud a anunțat că va retrage o parte din personalul ambasadei sale din Ucraina, pe fondul unei dispute diplomatice tot mai accentuate legate de transferul unor prizonieri de război nord-coreeni la Seul.

Tensiunile dintre cele două țări s-au acutizat din cauza disputei cu Kievul privind transferul în Coreea de Sud al unor prizonieri de război nord-coreeni, oficialii sud-coreeni susținând că operațiunea ar fi trebuit să rămână confidențială pentru a proteja familiile acestora din Coreea de Nord.