Coreea de Sud își retrage o parte din personalul ambasadei din Ucraina, după dezvăluirile lui Zelenski privind prizonierii nord-coreeni

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: Agerpres

Ministerul de Externe al Coreei de Sud a anunțat, marți, 20 octombrie, că va retrage o parte din personalul ambasadei sale din Ucraina, pe fondul unei dispute diplomatice tot mai accentuate legate de transferul unor prizonieri de război nord-coreeni la Seul.

Cele două țări se află în conflict de când președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit, luna trecută, transferul prizonierilor - un gest care a stârnit nemulțumirea Seulului, oficialii sud-coreeni susținând că operațiunea ar fi trebuit să rămână confidențială pentru a proteja familiile acestora din Coreea de Nord.

Ucraina „nu a oferit o reacție pozitivă”

Anunțul vine la mai bine de o săptămână după ce ambasadorul Coreei de Sud în Ucraina a revenit în țară, ca urmare a faptului că solicitarea Seulului de a primi scuze oficiale - în legătură cu ceea ce a numit o „dezvăluire unilaterală” din partea lui Zelenski - a rămas fără răspuns, potrivit France24.

Rechemarea ambasadorului sud-coreean nu a primit „nicio reacție pozitivă din partea ucraineană”, a declarat marți, în fața jurnaliștilor, Park Doo-soon, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Seul.

În plus, „având în vedere amenințarea persistentă a atacurilor aeriene pe întreg teritoriul țării, fapt ce îngreunează asigurarea siguranței personalului, guvernul a decis să retragă o parte din membrii misiunii diplomatice”, a adăugat el.

Nord-coreenii, protejați de Coreea de Sud

Conform Constituției Coreei de Sud, toți nord-coreenii sunt considerați cetățeni ai Republicii Coreea (denumirea oficială a statului sud-coreean), iar celor care ajung pe teritoriul său și doresc să dezerteze li se permite, de regulă, să rămână.

Analiștii sugerează că eforturile mai ample ale guvernului de la Seul de a detensiona relațiile cu Phenianul ar fi putut constitui un motiv pentru a evita transformarea dezertării prizonierilor de război într-un subiect de interes public.

Anterior, Seulul l-a convocat pe ambasadorul Ucrainei și a amenințat cu „măsuri suplimentare”, fără a oferi detalii.

Răspunsul Ucrainei, considerat nepotrivit de Coreea de Sud

Ucraina a subliniat că, în relațiile dintre cele două state, „diplomația trebuie să primeze în fața emoțiilor”, precizând ulterior că, în viziunea sa, „situația este rezolvată”.

La începutul acestei luni, ministrul sud-coreean de Externe, Cho Hyun, a declarat că Ucraina a transmis un mesaj care „conținea scuze” referitoare la dezvăluirea făcută de Zelenski, însă acestea nu s-au ridicat la „nivelul” așteptat de Seul.

Cei doi prizonieri de război puteau fi identificați, întrucât fuseseră fotografiați de presa sud-coreeană înainte de sosirea lor în Coreea de Sud.

Este cunoscut faptul că regimul din Coreea de Nord recurge la represalii împotriva celor care dezertează și a familiilor acestora.

Serviciile de informații sud-coreene au sugerat că este posibil ca Zelenski să fi făcut public transferul soldaților nord-coreeni pentru a consolida sprijinul opiniei publice din Coreea de Sud în favoarea trimiterii de armament către Ucraina. În ultimii ani, Coreea de Sud a devenit un important exportator de armament - ​​în special după invazia Rusiei în Ucraina, la începutul anului 2022 -, inclusiv prin intermediul unui acord de armament în valoare de miliarde de dolari încheiat cu Polonia.

Cu toate acestea, Seulul a evitat să furnizeze Kievului armament letal, invocând politica sa de lungă durată de a nu înarma țările implicate în conflicte active.

Coreea de Nord este unul dintre statele care sprijină în mod direct Federația Rusă în războiul declanșat, în urmă cu aproape cinci ani, în Ucraina. Dar dictatorul Kim Jong Un nu trimite doar soldați pe front, ci furnizează și arme Moscovei, profitând din plin de conflictul lui Putin la granița României.