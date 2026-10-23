Lovitură pentru Ursula von der Leyen! Planul său ambițios cu Canada, blocat de marile puteri din UE: „Am pus carul înaintea boilor”

Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene. Foto cu caracter ilustrativ: Agerpres

Germania, Franța și cel puțin șase alte țări ale UE insistă împotriva termenului „membru asociat” ca denumire pentru legături mai strânse ale UE cu Canada, au declarat șase diplomați implicați în negocieri.

Eticheta de „membru asociat” este unul dintre principalele puncte de blocaj în discuțiile despre o declarație comună care stabilește domenii de cooperare mai profundă între Bruxelles și Ottawa înainte de summitul UE-Canada de la Montreal din 29-30 octombrie, au declarat șase diplomați și doi oficiali UE pentru Politico.

Diplomații au spus că obiecțiile se concentrează pe formularea „membru asociat”, nu pe obiectivul mai larg al unor legături mai strânse.

La cinci săptămâni după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus pentru prima dată ca Canada să devină „membru asociat” al UE în discursul său despre starea Uniunii și la o săptămână distanță de summit, dezacordurile arată că termenul rămâne un obstacol politic și în comunicarea mesajelor. La o zi distanță după propunerea Ursulei von der Leyen, Mark Carney a salutat inițiativa președintei Comisiei Europene, sfidând avertismentele lui Donald Trump.

UE „este cu adevărat dornică să aibă o cooperare strânsă cu Canada”, a declarat Bernd Lange, președintele comisiei pentru comerț a Parlamentului European. Dar, și el ar evita utilizarea termenului „membru asociat”, deoarece lasă prea mult loc de confuzie cu alte forme de parteneriate ale UE, cum ar fi acordurile de asociere.

Germania conduce eforturile împotriva etichetei de „membru asociat” a UE pentru Canada

Germania face tot posibilul să elimine eticheta din proiectul de declarație, au declarat cinci dintre diplomații UE, în timp ce Franța, Italia și Belgia s-au numărat printre cei care și-au exprimat scepticismul cu privire la această formulare.

Principala preocupare a capitalelor care se opun termenului este că UE etichetează relația înainte de a conveni asupra a ceea ce ar însemna. Aceștia susțin că numele ar fi trebuit definit înainte de începerea negocierilor cu Canada, au declarat patru diplomați, alți doi adăugând că capitalele care se opun sunt deranjate de faptul că von der Leyen a propus eticheta fără a consulta mai întâi guvernele naționale.

„Cu siguranță am pus carul înaintea boilor”, a spus un diplomat. „Anunțăm ceva și apoi ne dăm seama cum să îl detaliem”, a adăugat el.

Un reprezentant al Reprezentanței Permanente a Germaniei pe lângă UE a refuzat să comenteze declarațiile.

Comisia Europeană va colabora cu capitalele sceptice și va lucra la un limbaj acceptabil, a declarat un oficial UE, adăugând că aceștia consideră că îndoielile țărilor provin din faptul că nu înțeleg încă ce înseamnă propunerea în termeni concreți.

Ursula von der Leyen, în căutare de fonduri pentru Ucraina

De curând, Politico a notat că Uniunea Europeană se pregătește să încerce să convingă Canada și Regatul Unit să își mărească sprijinul pentru Ucraina, ca parte a eforturilor de a acoperi deficitul de finanțare de 70 de miliarde de euro cu care se confruntă Kievul anul viitor.

UE și țările sale membre furnizează 80% din ajutorul extern al Ucrainei, a declarat vineri președinta Comisiei, Ursula von der Leyen.

„Avem nevoie urgentă ca alți parteneri să își intensifice eforturile”, a adăugat șefa Comisiei Europene.

Intențiile Comisiei Europene vin în timp ce Volodimir Zelenski s-a arătat disponibil să cedeze aproximativ 25% din teritoriul Ucrainei în schimbul unui acord de pace cu Rusia și primirii unor garanții de securitate. Mai mult decât atât, și Vladimir Putin a fost de acord miercuri să reia luna viitoare negocierile trilaterale cu Washingtonul și Kievul.