Ursula von der Leyen face presiuni pe Canada și Marea Britanie să ofere mai mulți bani Ucrainei

Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene. Foto cu caracter ilustrativ: Agerpres

Din articol Tot mai multe probleme pentru Ucraina. Bulgaria refuză să mai sprijine financiar Kievul

În timp ce Uniunea Europeană lucrează la stabilirea unor legături mai strânse atât cu Canada, cât și cu Marea Britanie, caută și parteneri care să ajute la acoperirea costurilor tot mai mari ale Kievului.

Uniunea Europeană se pregătește să încerce să convingă Canada și Regatul Unit să își mărească sprijinul pentru Ucraina, ca parte a eforturilor de a acoperi deficitul de finanțare de 70 de miliarde de euro cu care se confruntă Kievul anul viitor, scrie Politico.

Summitul UE-Canada din 29-30 octombrie și summitul UE-Regatul Unit din 20 noiembrie vor oferi Bruxelles-ului șansa de a-și susține cauza la cel mai înalt nivel. Având în vedere creșterea nevoilor de finanțare ale Kievului și incertitudinea sprijinului SUA, Bruxelles-ul se uită din ce în ce mai mult la aliații din afara UE pentru a contribui mai mult, au declarat pentru Politico cinci oficiali ai UE, inclusiv doi de la Comisia Europeană, și doi diplomați ai UE.

UE și țările sale membre furnizează 80% din ajutorul extern al Ucrainei, a declarat vineri președinta Comisiei, Ursula von der Leyen.

„Avem nevoie urgentă ca alți parteneri să își intensifice eforturile”, a adăugat șefa Comisiei Europene.

Președintele Consiliului European, António Costa, a declarat miercuri dimineață Parlamentului European că „partenerii internaționali trebuie să intensifice și să intensifice sprijinul financiar acordat Ucrainei”.

Tot mai multe probleme pentru Ucraina. Bulgaria refuză să mai sprijine financiar Kievul

UE s-a angajat să acorde un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru 2026 și 2027, menit să acopere aproximativ două treimi din nevoile Ucrainei. Bruxelles-ul se aștepta ca alți parteneri - inclusiv Canada, Japonia, Coreea de Sud, Australia și Norvegia - să ofere încă 45 de miliarde de euro, dar o mare parte din acești bani au ajuns lent, deoarece alte guverne nu au confirmat sau nu au debursat încă sprijinul așteptat de Bruxelles.

Între timp, premierul bulgar Rumen Radev a declarat că Sofia nu va mai participa la un nou ajutor financiar al Uniunii Europene pentru Ucraina.

„Cum vi se pare acest lucru, în contextul a tot ceea ce se întâmplă în Europa? Bulgaria nu poate fi implicată în niciun fel în această sumă de 70 de miliarde de euro”, a declarat ieri premierul Rumen Radev, citat de agenția bulgară de știri BTA.

De asemenea, preşedintele american Donald Trump l-a acuzat duminică pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski că „nu vrea să pună capăt” războiului cu Rusia, pe fondul unei recente reizbucniri a tensiunilor dintre Washington şi Kiev. În plus, un decret prezidenţial al lui Donald Trump a scutit Rusia de noi sancţiuni americane vineri, iar un acord între Washington şi Moscova care permite Statelor Unite să importe motorină rusească a fost anunţat cu câteva zile mai devreme.