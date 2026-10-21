De ce a fost ales Gilbert Costache să-i fie dublură lui Cristiano Ronaldo. Detaliul care i-a adus jobul la 19 ani

Gilbert Costache (foto dreapta) a fost dublura lui Cristiano Ronaldo. Sursa foto: Agerpres (Cristiano Ronaldo) şi Captură video

Din articol Cristiano Ronaldo, amendă derizorie după ce a plecat din cantonamentul Portugaliei

Gilbert Costache, model și actor de origine romă, a ajuns pe podiumurile de modă din Spania. Unul dintre cele mai importante momente ale începutului de carieră l-a reprezentat faptul că i-a fost dublură lui Cristiano Ronaldo.

E uşor să faci bani din modelling? La această întrebare a răspuns Gilbert Costache la interviurile DC News.

"E foarte rudimentar să te gândeşti că te plimbi pe podium şi faci bani. Aşa am crezut şi eu. Cum e să faci bani din modă, să arăţi bine, să îţi dai cu creme şi să te duci la sală. Dar e o continuă muncă de a avea un echilibru între ceea ce mănânci, antrenament emoţional şi a şti să te vinzi. Eu am lucrat foarte bine înainte de era tehnologiei şi a Instagramului. Eu am ştiut să mă vând foarte bine. În Rahova trebuia să ştii să vorbeşti, iar asta mie mi-a folosit.

După aceea, că a trebuit să lucrez la social media, ca să mă vadă urmăritorii, e altceva.

Eu am făcut foarte rapid câteva joburi cu branduri foarte mari, am fost dublura lui Cristiano Ronaldo la 19 ani. Pentru Nike. Era o sesiune de fotografii pentru Nike cu Rafa Nadal şi cu Cristiano Ronaldo în aceeaşi zi. Eu făcusem deja un spot publicitar pentru Nike la Campionatul Mondial din 2010. Acolo, eu am început să văd câţi bani se fac. În 4 zile de filmare deja aveam chiria plătită pe jumătate de an în Spania.

Şi asta mi-a dat un semn. Wow, se pot face bani din asta. Nu am ştiut nici eu!

M-au folosit pentru statură. Eu am 187 cm statură, şi el cam la fel. Am stat în faţa camerei, au măsurat luminile, am făcut nişte poze, iar Cristiano când a venit a intrat direct, nu a mai stat să facă probe. E o diferenţă enormă, pentru el timpul e altfel, de asta se fac probele acestea", a declarat Gilbert Costache la DC News.

Cristiano Ronaldo, amendă derizorie după ce a plecat din cantonamentul Portugaliei

Starul Cristiano Ronaldo a primit o suspendare relativ blândă, de 30 de zile, pentru că a părăsit cantonamentul echipei naţionale în urma unui conflict cu selecţionerul, pe 30 septembrie, a anunţat luni Federaţia portugheză de fotbal (FPF), informează AFP.

Întrucât suspendarea are caracter retroactiv, intrând în vigoare începând cu 30 septembrie, Ronaldo va fi din nou disponibil pentrru următoarea fereastră dedicată meciurilor internaţionale, de la jumătatea lunii noiembrie.

De asemenea, atacantul a fost amendat cu 255 de euro, conform unui comunicat publicat pe site-ul FPF, care a considerat acuzaţia "pe deplin întemeiată".

Incidentul a avut loc pe 30 septembrie, când Cristiano Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, a părăsit echipa naţională, fiind furios după ce a aflat că nu va face parte din primul "11" pentru meciul din Liga Naţiunilor împotriva Danemarcei, programat a doua zi la Copenhaga.

Potrivit presei portugheze, acesta risca o suspendare cuprinsă între o lună şi şase luni.

La câteva zile după plecarea sa bruscă, fotbalistul şi-a cerut scuze fanilor portughezi şi coechipierilor săi, confirmând totodată o ruptură totală în relaţia cu selecţionerul Jorge Jesus.

Jucătorul l-a acuzat pe antrenorul în vârstă de 72 de ani că i s-a adresat într-o manieră autoritară şi că "nu s-a ţinut de cuvânt", lăsându-l pe banca de rezerve pentru partida din Liga Naţiunilor.

"Dacă sunt apt din punct de vedere fizic (...) şi după ce îmi voi ispăşi suspendarea care îmi va fi impusă, voi fi disponibil - aşa cum am fost întotdeauna până acum - să joc şi să câştig alături de echipa noastră naţională", a scris câştigătorul a cinci Baloane de Aur, care deţine totodată recordul de selecţii şi este cel mai bun marcator din istoria Portugaliei, cu 146 de goluri în 234 de meciuri.

"Cu toţii, fără excepţie, ne dorim să fim împreună în luna noiembrie", a declarat recent Pedro Proenca, preşedintele Federaţiei portugheze de fotbal (FPF), conform Agerpres.