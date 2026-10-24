„Prețul” unui partid politic în România. Iulian Surugiu a primit o ofertă pentru Partidul Patrioților / video

Costul unui partid politic din România este influențat de intenția de vot pe care acesta o are în sondaje. Într-un interviu excllusiv pentru DC News, Iulian Surugiu a dezvăluit ce sumă a primit pentru a vinde Partidul Patrioților.

Într-un dialog cu jurnalistul Val Vâlcu, la DC News, politicianul Iulian Surugiu a dezvăluit că recent a fost contactat de o persoană foarte influentă din România care i-a propus să-i cumpere formațiunea politică pe care o conduce, Partidul Patrioților.

„Acum o lună și ceva, un om cu foarte mulți bani și foarte mare influență în România m-a sunat și mi-a zis: „Domn'le, nu vinzi partidul?””, a spus Iulian Surugiu.

„Cât mai e un partid acum? Poate a avut și o ofertă?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Păi a avut și ofertă!”, a spus amuzat politicianul.

„De curiozitate, cât e?”, a insistat Val Vâlcu.

„A spus: „Domn'le, îți dau 2-3 milioane de euro”. Dacă aș avea bani să fac un sondaj corect, Partidul Patrioților, astăzi când vorbim stă undeva între 4% și 5%. Asta e realitatea! Ăla nu e prost. El știa deja!”, a replicat Iulian Surugiu.

„Dar ce cumpăra de banii ăștia? Sigla, sediile?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Voia să rămân și eu patru ani acolo. El voia să fie doar președinte”, a spus politicianul.

„Nu ar strica să fie președinți de partide niște oameni de afaceri. Nu ar strica să fie în politică niște lideri de industrie. Au fost câțiva și i-a terminat Traian Băsescu”, a completat Val Vâlcu.

„Da, din păcate trebuie să înțelegem că în politică, majoritatea s-au tras unii pe alții, și-au adus copiii și nepoții și le-au trasat o linie, în loc să permită oamenilor care știu să facă bani”, a mai declarat Iulian Surugiu.