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Bulgaria refuză să mai finanțeze arme pentru Ucraina

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
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rumen radev bulgaria
Rumen Radev, premierul Bulgariei. Sursa foto: Agerpres

Bulgaria nu mai vrea să contribuie la cumpărarea de noi arme pentru Ucraina, prin fondul destinat finanțării sprijinului militar, acordat de Uniunea Europeană (UE). 

Guvernul de la Sofia a decis să continue sprijinul financiar pentru fondul destinat finanțării sprijinului militar, dar numai pentru ajutoare neletale, acordând prioritate regiunilor ucrainene locuite de etnici bulgari.

Decizia Executivului bulgar, condus de Rumen Radev, a fost anunțată de Consiliul de Miniștri de la Sofia, care a precizat că Bulgaria va continua să sprijine Ucraina prin alte forme de ajutor. Astfel, Bulgaria a decis să folosească procedura de ”abținere constructivă”, mecanism prin care un stat poate refuza participarea la finanțarea unei anumite măsuri, fără să împiedice celelalte țări din Uniunea Europeană să le aprobe și să le pună în aplicare.

Instrumentul european pentru pace este un fond creat în 2021, prin care statele membre ale Uniunii Europene finanțează măsuri de sprijin pentru țările partenere. În cazul Ucrainei, banii au fost folosiți pentru echipamente militare, arme și alte forme de asistență.

Bulgaria contribuie la acest fond alături de celelalte state participante. Pentru anul 2026, contribuția sa depășește 9 milioane de euro, notează Mediafax

Diferența este destinația banilor

Decizia Guvernului de la Sofia nu înseamnă însă că Bulgaria încetează să mai plătească aceste contribuții. Țara are obligații financiare deja asumate, iar neplata lor ar putea atrage penalități.

Diferența este destinația banilor. Bulgaria va continua să contribuie la fond, dar nu va mai participa la finanțarea măsurilor prin care sunt cumpărate noi arme letale pentru Ucraina. În schimb, contribuția sa pentru sprijinirea acestei țări va fi direcționată către ajutoare neletale.

Celelalte state europene vor putea continua să finanțeze cumpărarea de arme pentru Ucraina, fără ca fondurile Bulgariei să fie folosite în acest scop.

În plus, Bulgaria consideră că ar trebui deschise negocierile de pace: 

”Concentrarea exclusivă asupra ajutorului nemilitar transmite un semnal clar comunității internaționale că Bulgaria sprijină suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, dar respinge logica unei confruntări militare fără sfârșit și caută modalități de deschidere a canalelor diplomatice pentru negocieri”, a transmis Guvernul bulgar.

Autoritățile de la Sofia consideră că sprijinul acordat Ucrainei trebuie să favorizeze identificarea unei soluții diplomatice și reluarea dialogului, în locul prelungirii conflictului militar.

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Comentarii (10)

Adrian   •   22 Octombrie 2026   •   18:50

Se pare ca nu înțelegi romaneste!! Sursa ,verificabila, nu baliverne! În ce privește spălatul pe creier,solicit sa nu pui tu etichete! Cine ești tu sa pui eticheta de putinist unui membru fondator al PNL , Câmpeanu din 1991 cu carnetul de partid numărul 12?? Bănuiesc ca atunci te jucai în țărână,știi tu cu ce ,sau nu existai!Sa nu mai îndrăznești niciodată sa pui etichete sau stampile pe oameni! Este un comportament fascist!!

Mihai1   •   22 Octombrie 2026   •   18:29

@Dobre - ba sunt date dar nu pot TikTok-ul lui Georgescu unde stai tu toată ziua!
Nu înțeleg de ce guvernanții români nu prezintă aceste date!? Eu cred că de rușine că dăm atât de puțin! Sau crezi că Bolojan care se laudă că a dat niște bani pentru un stadion nu s-ar fi lăudat cu cât a dat Ucrainei? Ba da! Dar e mărunțiș!

Thorwald   •   22 Octombrie 2026   •   18:26

Foarte bine!

Pt mihail deshteptu   •   22 Octombrie 2026   •   18:17

Omul ti-a cerut sursa. Atat! De unde ai scos 0,22 din PIB? Dar stai bine pe lozincareala. Este ca ai votat cu trotinetistii?

31   •   22 Octombrie 2026   •   17:48

Mai bine să îi ajutăm pe ucraineni să țină Rusia infectă la distanță decât să reintroducem serviciul militar obligatoriu! Dar.... Nu ai cu cine să discuți! Extremiștii lui Georgescu sunt pro-ruși dovediți!

DOBRE   •   22 Octombrie 2026   •   16:39

sUNT DESTEPTI BULGARII ASTIA , AU BILE TARI SI SANGE'N INSTALATIE , S-AU SATURAT SA DEA BANI SPRE CIORDEALA UCRAINENILOR , NOI NU SUFLAM IN FRONT , NIMENI NU SPUNE CU CE II "AJUTAM" PE VECINI SI IMPLICIT PE BUFONUL ZELE !

Mihai1   •   22 Octombrie 2026   •   15:57

Da, pot! Dar nu prea am chef! Doar așa, ca să vezi că pot: România a alocat 0,22% din PIB pentru ajutorarea Ucrainei! Polonia? 1,02% - de 5 ori mai mult decât noi!

Dar.... tu fiind spălat pe creieraș de Georgescu și de Putin o să zici că nu e adevărat, că Mesia știe mai bine și alte asemenea tâmpenii!
Cum spuneam: Noi contribuim mai mult permițând Ucrainei să folosească Portul Constanța nu cu bani.
De ce? Că suntem sărăcanii Europei, că românii sunt cerșetori în mai toate capitalele și că suntem vai de capul nostru! Asta e România: rușinea Europei în viziunea voastră și așa vreți să fim priviți!
Acum poți să începi cu propaganda rusească! Vă știm! Sunteți egali cu USR doar că pe invers: pentru voi Dumnezeu e la Moscova, pentru ei e la Bruxelles! Aceeași mizerie antiromânească!

Sunt curios din deficit   •   22 Octombrie 2026   •   14:32

Cat s-a dus in Ucraina

Adrian   •   22 Octombrie 2026   •   13:49

Mihail,vad ca ești foarte bine informat! Poți sa dai sursa sigura?? De baliverne și minciuni suntem sătui,ca și de dezinformare rău intentionata!! Citează documentul și unde îl putem gasi!!

Mihai1   •   22 Octombrie 2026   •   12:50

Bulgaria contribuia un pic mai mult decât România (noi fiind penultima țară din UE ca și contribuție directă, financiară). Noi contribuim mai mult permițând Ucrainei să folosească Portul Constanța nu cu bani. Le-am vândut practic un sistem Patriot (noi urmând să primim fără să plătim ceva un nou sistem se generație nouă) și le-am donat niște armament de prin anii 60-70 de producție sovietică și sub licență sovietică.

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