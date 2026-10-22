Bulgaria refuză să mai finanțeze arme pentru Ucraina

Rumen Radev, premierul Bulgariei. Sursa foto: Agerpres

Din articol Diferența este destinația banilor

Bulgaria nu mai vrea să contribuie la cumpărarea de noi arme pentru Ucraina, prin fondul destinat finanțării sprijinului militar, acordat de Uniunea Europeană (UE).

Guvernul de la Sofia a decis să continue sprijinul financiar pentru fondul destinat finanțării sprijinului militar, dar numai pentru ajutoare neletale, acordând prioritate regiunilor ucrainene locuite de etnici bulgari.

Decizia Executivului bulgar, condus de Rumen Radev, a fost anunțată de Consiliul de Miniștri de la Sofia, care a precizat că Bulgaria va continua să sprijine Ucraina prin alte forme de ajutor. Astfel, Bulgaria a decis să folosească procedura de ”abținere constructivă”, mecanism prin care un stat poate refuza participarea la finanțarea unei anumite măsuri, fără să împiedice celelalte țări din Uniunea Europeană să le aprobe și să le pună în aplicare.

Instrumentul european pentru pace este un fond creat în 2021, prin care statele membre ale Uniunii Europene finanțează măsuri de sprijin pentru țările partenere. În cazul Ucrainei, banii au fost folosiți pentru echipamente militare, arme și alte forme de asistență.

Bulgaria contribuie la acest fond alături de celelalte state participante. Pentru anul 2026, contribuția sa depășește 9 milioane de euro, notează Mediafax.

Diferența este destinația banilor

Decizia Guvernului de la Sofia nu înseamnă însă că Bulgaria încetează să mai plătească aceste contribuții. Țara are obligații financiare deja asumate, iar neplata lor ar putea atrage penalități.

Diferența este destinația banilor. Bulgaria va continua să contribuie la fond, dar nu va mai participa la finanțarea măsurilor prin care sunt cumpărate noi arme letale pentru Ucraina. În schimb, contribuția sa pentru sprijinirea acestei țări va fi direcționată către ajutoare neletale.

Celelalte state europene vor putea continua să finanțeze cumpărarea de arme pentru Ucraina, fără ca fondurile Bulgariei să fie folosite în acest scop.

În plus, Bulgaria consideră că ar trebui deschise negocierile de pace:

”Concentrarea exclusivă asupra ajutorului nemilitar transmite un semnal clar comunității internaționale că Bulgaria sprijină suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, dar respinge logica unei confruntări militare fără sfârșit și caută modalități de deschidere a canalelor diplomatice pentru negocieri”, a transmis Guvernul bulgar.

Autoritățile de la Sofia consideră că sprijinul acordat Ucrainei trebuie să favorizeze identificarea unei soluții diplomatice și reluarea dialogului, în locul prelungirii conflictului militar.