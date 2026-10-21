Anchetă în Franța, după ce mai multe drone neautorizate au survolat baze și obiective militare

Drone/ Sursa foto: Pexels, rol ilustrativ

Autoritățile franceze au deschis o anchetă, după ce mai multe drone neautorizate au survolat baze și obiective militare în timpul unor manevre recente desfășurate în regiunea Toulon.

Mai multe drone au fost detectate în apropierea și deasupra unor obiective militare în timpul unor manevre recente desfășurate în regiunea Toulon, a anunțat într-un comunicat, miercuri, Marina Națională Franceză, potrivit presei franceze.

Incidentele au avut loc în timpul exercițiului interarme Typhon, organizat pentru apărarea și protejarea portului militar Toulon, în perioada 5-16 octombrie, potrivit Marinei Franceze. Anunțul confirmă informațiile publicate de presa franceză, care precizează că printre obiectivele vizate s-ar număra baza navală, sediul Direcției Generale pentru Armament din Toulon și Regimentul 54 de Artilerie din Hyères.

„Până în prezent, nicio infrastructură sensibilă nu a fost amenințată”, se arată în comunicatul comandamentului zonei mediteraneene.

„Pentru fiecare incident, au fost activate măsurile de securitate prevăzute, prin declanșarea sistemelor antidrone, în coordonare cu forțele de securitate internă”, mai precizează sursa citată.

A fost deschisă o anchetă în acest caz

A fost deschisă și o anchetă judiciară pentru a stabili originea exactă a acestor incursiuni aeriene.

Potrivit unui document de prezentare al Marinei, exercițiul Typhon a inclus manevre terestre, aeriene și maritime, având ca obiectiv „antrenarea forțelor pentru protejarea obiectivelor militare din jurul radei Toulon, dar și din interiorul acesteia, în coordonare cu forțele de securitate internă”.

Exercițiul a prevăzut deplasări de unități, nave, vehicule și aeronave pe teritoriul mai multor localități: Toulon, Carqueiranne, Hyères, La Crau, La Garde, La Seyne-sur-Mer, La Valette-du-Var, Le Revest-les-Eaux, Ollioules, Saint-Mandrier-sur-Mer și Six-Fours-les-Plages.

Survolurile neautorizate cu drone, tot mai frecvente în Franța

Survolurile neautorizate ale obiectivelor interzise de către drone sunt tot mai frecvente în Franța. Astfel de incidente au fost semnalate în apropierea închisorilor, unde dronele sunt folosite pentru livrarea de telefoane și droguri, dar și în zona unor obiective industriale sensibile și instalații militare.

Printre acestea se numără și baza submarinelor aparținând forței nucleare strategice de la Île Longue, din vestul Franței, survolată de cinci drone în 2025.

În afara incidentelor legate de activități infracționale din penitenciare, autoritățile franceze atribuie frecvent astfel de evenimente, care se înmulțesc și în alte țări din Europa de Vest, unor posibile acțiuni de tip „hibrid” ale unor puteri sau organizații străine, în special Rusia.

În septembrie, președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că a cerut Guvernului să „pregătească un plan pentru protejarea infrastructurilor noastre critice”.

Planul, destinat protejării împotriva „atacurilor cu drone” și a „atacurilor cibernetice”, urmează să vizeze și „cele mai sensibile obiective ale bazei noastre industriale și tehnologice de apărare”, a subliniat șeful statului.

Franța și Ucraina au convenit, în februarie 2026, să înceapă producția comună de arme.