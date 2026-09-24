Franța, în alertă după incidentul de pe aeroportul din Leipzig: Macron crede că țara sa ar putea fi ținta unei tentative de atac rusesc

Foto: Agerpres | Emmanuel Macron

Franța ar putea deveni ținta unei tentative de atac rusesc cu dronă, susține președintele francez Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron a spus că Franța ar putea fi ținta unei încercări de atac cu dronă încărcată cu explozibil. Declarația președintelui francez vine în contextul incidentului produs la începutul lunii august pe aeroportul din Leipzig, pe care Germania l-a pus pe seama Rusiei, relatează AFP, citată de Agerpres.

Deocamdată, Franţa nu a experimentat atacuri de acest fel, "dar când îmi puneţi întrebarea 's-ar putea întâmpla?', răspunsul meu este da", a spus preşedintele francez, intervievat la France 2 şi TF1. Acesta a mai spus că Rusia consideră "Europa drept profunzimea strategică a Ucrainei".

Emmanuel Macron a mai spus că CIA "nu a informat serviciile de informaţii franceze" cu privire la un posibil atac cu drone ruseşti care ar viza sudul Franţei, contrar unor informaţii publicate în presa străină.

Potrivit președintelui francez, scenariul unei noi mobilizări în Rusia, de 300.000 de soldați, pentru războiul din Ucraina, este un scenariu care pare credibil.

"Într-adevăr, scenariul credibil astăzi, care este împărtăşit de mulţi, este de aproximativ 300.000 de soldaţi", a spus Emmanuel Macron.

"Semnalul pe care Rusia îl transmite astăzi este: suntem gata să facem şi mai multe sacrificii pentru a lua tot Donbasul", a mai spus președintele francez. Potrivit acestuia, de la invadarea Ucrainei, războiul a costat deja Rusia "1,2 milioane de soldaţi", răniţi sau ucişi.

Dronă cu explozibili, descoperită pe aeroportul din Leipzig

Un avion de marfă DHL a fost implicat într-un incident pe aeroportul din Leipzig, după ce o dronă suspectată că transporta un dispozitiv exploziv a fost observată în zona de securitate. După ce aeronava a reluat decolarea, un al doilea obiect zburător, suspectat a fi tot o dronă, s-a ciocnit de avion, care a aterizat ulterior în siguranță la Hanovra, cu avarii minore.

Autoritățile au luat în calcul mai multe scenarii, inclusiv posibilitatea ca Rusia să fi încercat să vizeze echipamente ucrainene aflate în Germania.

Aeroportul din Leipzig este important pentru transportul de mărfuri destinate forțelor germane și aliaților NATO și găzduiește operațiuni ale Antonov Airlines. În urma incidentului, mai multe aeronave au fost redirecționate, iar pista de sud a rămas temporar închisă.