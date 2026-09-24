Donald Trump l-a făcut de râs pe Joe Biden în fața lui Xi Jinping: „Acesta este autopenul. E Biden”

Președintele Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump l-a dus pe omologul său din China, Xi Jinping, la deja cunoscuta „Alee Prezidențială a Faimei“ unde sunt expuse portretele președinților americani, mai puțin portretul lui Joe Biden.

După întrevederea pe care au avut-o în Biroul Oval, Donald Trump l-a dus pe Xi Jinping pe „Aleea Prezidențială a Faimei“, acolo unde actualul lider de la Casa Albă a expus portretele președinților americani. Doar că, în locul portretului lui Joe Biden, care a fost cel mai puternic om din lume între 2020 și 2024, Donald Trump a pus o poză cu semnătura acestuia făcută cu un autopen.

În imaginile publicate pe pagina de Facebook a Casei Albe, Donald Trump îi arată lui Xi Jinping cele două portrete ale sale, pentru cele două mandate de președinte pe care le-a obținut, după care îi indică fotografia dintre ele și spune: „Acesta este autopenul... E Biden”.

Remarca lui Donald Trump a stârnit râsete printre cei prezenți și chiar Xi Jinping a zâmbit, chiar dacă ușor stânjenit având în vedere că era vorba de fostul președinte al Statelor Unite.

Donald Trump a anunțat că a anulat aproape toate documentele semnate de Joe Biden

În urmă cu un an, președintele american Donald Trump a declarat că a anulat toate ordinele executive semnate de predecesorul său, Joe Biden, cu ajutorul dispozitivul autopen, pe motiv că fostul președinte nu ar fi fost conștient de ceea ce s-a susținut că a semnat.

Orice document semnat de Biden cu autopen, ceea ce înseamnă aproximativ 92% dintre ele, este anulat şi nu mai are efect, a spus președintele Trump

Un autopen este un dispozitiv care reproduce semnătura unei persoane și este folosit frecvent de oficiali ocupați pentru a semna rapid documente oficiale, scrisori sau diplome, fără a fi nevoie de semnarea manuală a fiecărui exemplar.

La sfârșitul mandatului său, Joe Biden a semnat mai multe grațieri, inclusiv pentru membri ai propriei familii și pentru condamnați la moarte, utilizând, potrivit unor surse, un autopen. Imediat după ce a revenit la Casa Albă, Donald Trump a anunțat că grațierile făcute de Joe Biden pentru membrii familiei sale sunt nule.