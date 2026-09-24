Diplomația panda duce relația SUA - China la alt nivel. Trump și Xi Jinpig vor să „se asigure că dezvoltarea IA rămâne mereu sub control uman”

Xi Jinping și Donald Trump / Foto: Agerpres

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, și omologul său din China, Xi Jinping, au vorbit despre „prietenia cu adevărat mare” dintre ei și despre „progresele uriașe” realizate în privința problemelor cu care se confruntă cele două țări.

În timp ce l-a primit pe Xi Jinpingla Casa Albă, Donald Trump a păstrat un ton general și s-a concentrat pe relația lor personală, despre care a spus că este „foarte mândru”, scrie The Guardian.

Președintele SUA a precizat că discuțiile se vor concentra pe securitate, tehnologie și inteligență artificială și că lucrează pentru a obține „o relație comercială mai echilibrată”.

Pe de altă parte, Xi a adoptat un ton foarte diferit. Deși a recunoscut că el și Trump au construit o „relație personală”, și-a concentrat discursul asupra problemelor geopolitice. Xi a pledat pentru continuarea dialogului și pentru consolidarea încrederii reciproce, a înțelegerii și a coexistenței pașnice între cele două țări, precum și pentru evitarea conflictelor.

Xi Jinping a subliniat că interesele Chinei și ale SUA sunt „profund interconectate” și că ambele părți „au de câștigat din cooperare și de pierdut în caz de conflict”. De asemenea, și-a exprimat clar speranța că firmele chineze vor fi „tratate corect” în Statele Unite.

Inteligența artificială, pe masa discuțiilor dintre Xi Jinping și Donald Trump

Liderul chinez a pus accent și pe responsabilitatea lor istorică comună în calitate de națiuni fruntașe în domeniul inteligenței artificiale. Atât SUA, cât și China au capacitatea și responsabilitatea de a gestiona IA în beneficiul binelui, a subliniat el, și trebuie să „se asigure că dezvoltarea IA rămâne mereu sub control uman și servește bunăstării oamenilor”.

Xi a lansat o invitație pentru 100.000 de studenți americani de a vizita China în următorii cinci ani, în scopuri de schimb și studiu.

De asemenea, a anunțat că doi panda - Ping Ping și Fu Shuang - se vor muta în noua lor locuință de la Grădina Zoologică din Atlanta în zilele următoare. Gestul face parte din practica prin care China trimite urși panda uriași în alte țări ca gest de prietenie și instrument politic și amintește de momentul în care China a oferit doi panda uriași Grădinii Zoologice Naționale Smithsonian, în 1972, în urma vizitei istorice a lui Richard Nixon la Beijing.

Incident fără precedente în „lumea“ inteligenței artificiale

Chiar în ultimele luni, un agent de Inteligență Artificială (AI), dezvoltat de OpenAI, a spart un portal al guvernului australian care conținea date medicale, inclusiv informații nepublice despre sistemul Medicare. Acesta este primul caz cunoscut de piratare a unei rețele guvernamentale de către Inteligența Artificială, a declarat, miercuri, 23 septembrie, premierul australian.

Incidentul a avut loc în luna iunie, însă compania a descoperit ce s-a întâmplat abia în luna august și a informat autoritățile australiene pe 10 septembrie. Premierul Anthony Albanese a catalogat situația drept „inacceptabilă” și a discutat direct cu directorul general al OpenAI, Sam Altman, despre cele întâmplate.

Incidentul vine după alte situații în care agenți AI au acționat necinstit și au depășit așteptările administratorilor lor umani, dar și în urma apelurilor făcute de personalități de top din industria Inteligenței Artificiale, inclusiv de CEO-ul OpenAI, Sam Altman, de a încetini ritmul dezvoltării AI. Același apel l-a făcut și directorul Anthropic, Dario Amodei, care a avertizat că "în 6-12 luni, un grup de agenţi AI va fi capabil să preia controlul internetului".