Alertă globală de securitate cibernetică. De ce au fost oprite mai multe site-uri la nivel global

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Guvernul britanic a anunțat că lucrează pentru a identifica orice potențială expunere a serviciilor sale online, după ce au fost descoperite breșe critice de securitate cibernetică în limbajul de programare PHP, care stă la baza unui număr semnificativ de site-uri web din întreaga lume.

Guvernele și unele dintre cele mai mari companii globale, inclusiv Amazon, se grăbesc să își protejeze sistemele care utilizează PHP înainte ca hackerii să poată exploata aceste vulnerabilități.

Deficiențele au fost descoperite inițial de inteligența artificială, după care guvernele au îndemnat pe oricine folosește PHP să ia măsuri pentru a le remedia.

Amazon a fost ținta mai multor tentative de atac, care, conform companiei, au avut loc înainte ca embargoul asupra avertismentului public să fie ridicat, potrivit BBC. Reprezentanții au adăugat că nu este clar cum au aflat atacatorii despre aceste vulnerabilități.

"Ar trebui să ia în considerare trecerea sistemului în regim offline"

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a îndemnat "toate organizațiile, private și publice, mari și mici" să urmeze ghidurile oficiale pentru a-și proteja sistemele.

Centrul Național de Securitate Cibernetică din Marea Britanie (NCSC), alături de omologii săi din Uniunea Europeană și Australia, au recomandat anterior celor care utilizează PHP să aplice actualizările de securitate.

"Acolo unde remedierea imediată nu este fezabilă, organizațiile ar trebui să ia în considerare trecerea sistemului în regim offline până când problema poate fi complet atenuată”, a precizat NCSC într-o notă informativă.

De ce au fost oprite mai multe site-uri la nivel global

Amazon a anunțat, miercuri, că a identificat o tentativă de tip "PHP2Shell” care a avut loc pe 17 octombrie. În cadrul acestui atac, o adresă de internet anonimă a încercat să atace punctele vulnerabile ale unuia dintre sistemele capcană sau "honeypot" ale Amazon, potrivit șefului securității companiei, CJ Moses.

Deși Fundația PHP intenționa să își publice descoperirea mai târziu, în cursul acestei luni, împreună cu o remediere completă a problemei, detalii despre această breșă s-au scurs pe rețelele sociale marți.

În atacurile ulterioare asupra Amazon, ar fi fost vorba despre mai mulți actori diferiți. Atacurile au avut loc după scurgerea de informații, dar înainte ca embargoul asupra avertismentului PHP să fie ridicat oficial.

"Mai mulți "actori" pot acționa în câteva ore sau chiar minute odată ce detaliile tehnice ale unei vulnerabilități sunt dezvăluite”, a spus Moses.

"Una dintre cele mai de impact probleme de securitate din istoria recentă"

Agenția olandeză de securitate cibernetică a trecut în regim offline ca măsură de precauție, iar guvernul Finlandei și-a închis serviciile web publice. De asemenea, Wikipedia a oprit funcționarea unor secțiuni ale site-ului său.

Aceste acțiuni au fost în concordanță cu recomandările emise de guverne, inclusiv de cel al SUA, de a opri site-urile web dacă vulnerabilitățile nu pot fi remediate imediat.

Agenția Națională de Securitate din SUA (NSA) a declarat că vulnerabilitățile identificate "oferă adesea o cale directă către sistemul de fișiere sau baza de date a serverului”.

Acest lucru le-ar putea permite atacatorilor să "fure date sensibile, să perturbe serviciile sau să avanseze mai adânc în interiorul unei rețele. Aceste vulnerabilități sunt defecte din interiorul PHP propriu-zis, nu din aplicația găzduită sau din configurația acesteia", a precizat NSA într-o actualizare ulterioară.

OpenAI a numit această descoperire "una dintre cele mai de impact probleme de securitate din istoria recentă”.