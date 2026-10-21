Gilbert Costache a plecat în Spania pentru fotbal, dar destinul l-a dus pe podiumurile de modă: M-a văzut cineva și de acolo a început totul / video

Gilbert Costache a plecat în Spania la 18 ani, cu gândul să devină fotbalist. Planurile i s-au schimbat însă după ce a fost remarcat de cineva, și așa a intrat în lumea modelling-ului.

Gilbert Costache, model și actor de origine romă, a povestit că a ajuns în lumea modei după ce a plecat în Spania, la tatăl său, la vârsta de 18 ani, unde plănuia să urmeze o carieră în fotbal. Pentru că lucrurile nu ies întotdeauna cum sunt plănuite, Gilbert Costache a ajuns în lumea modei. În Spania, s-a îndrăgostit de cultura locală, dar a redescoperit și cultura românească și și-a îmbrățișat identitatea romă.

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„De unde până unde în lumea modei?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Nici eu nu știu sincer să fiu. Noi avem impresia că noi alegem munca, dar eu cred că, de fapt, ne alege munca pe noi, pentru că eu am plecat în Spania la tata, m-a chemat acolo la 18 ani, am vrut să dau probe la fotbal și, printr-o circumstanță, m-a văzut cineva și de acolo a luat un curs foarte normal moda”, a spus Gilbert Costache.

„Se zice că suferă copiii din România ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. În cazul tău a fost un eveniment fericit”, a spus Val Vâlcu.

„A fost fericit pentru că el era acolo, iar eu m-am îndrăgostit de cultura spaniolă. Când eram mai mic mă uitam la mintea contemporană balcanică, postcomunistă, dintr-un spațiu în care îmi doream mereu să fiu mai liber, mă simțeam constrâns de anumite sfaturi ale profesorilor, părinților despre cum să trăiești viața și eu vreau să explorez ca un Sinbad Marinarul. Eu vreau să explorez ce se întâmplă, cum gândește un american, un spaniol, un italian.

Ulterior, m-am reîndrăgostit de cultura noastră românească și de tot ceea ce înseamnă a fi român și rom, desigur, dar am îmbrățișat și mintea deschisă”, a spus Gilbert Costache.

Amintiri din anii '90: Blugi, Dero și alimente aduse din Serbia

El a mai povestit că în anii '90 România era mult mai puțin deschisă decât în prezent și, copil fiind în perioada respectivă, era uimit de tot ceea ce era adus din străinătate.

„Acum, lumea e într-adevăr mai deschisă chiar și în România, dar în anii '90 nu cred că era chiar așa”, a spus Val Vâlcu.

„Nu era așa. Nu era așa deloc, mai ales că totuși comunismul prima în mintea noastră. Îmi amintesc de vremurile când aduceau vecinii de la bloc blugi, lenjerie de pat, Dero și alimente din Serbia.

Era foarte interesant pentru noi. Când era o mașină străină în fața blocului, ne uitam toți copiii ca la un OZN, pentru că eram învățați cu Dacia sau Lada”, a spus Gilbert Costache.

Gilbert Costache: Rasismul îți poate afecta stima de sine

Gilbert Costache a vorbit și despre experiențele neplăcute prin care a trecut, discriminarea etnică din copilărie și din perioada petrecută în Spania. El a povestit că rasismul i-a afectat stima de sine, chiar dacă avea succes profesional și lucra cu branduri mari de modă.

„Mă gândeam mai ales la discriminarea etnică, la presupoziții: „Îl chem, dar dacă îmi fură portofelul?”, a spus Val Vâlcu.

„Așa este. Am trăit multe și de genul acesta. În carte vorbesc despre cum să-ți depășești programele mentale pe care le-ai avut și să fii tu însuți, dar vorbesc foarte mult despre cum stima mea de sine era foarte scăzută, eu lucrând cu branduri mari în modă.

Cred că asta este mesajul pe care am vrut cel mai mult să-l transmit, mesajul acesta că rasismul îți poate afecta stima de sine chiar și atunci când ești văzut bine. În munca mea făceam bani, eram apreciat, dar eu nu mă vedeam frumos pentru că eram mai brunet, aveam cearcăne. Și acum am cearcăne, dar era vorba despre cum mă vedeam eu pe mine înăuntrul meu. Fiind mic și văzând că femeile de serviciu erau rome sau cine fura pixul în clasă era rom... Oare cum a rămas cu mine?

După ce am ajuns în Spania, la fel, când spuneai „rumeno” (n.r. român), oarecum strâmbau și ei din nas”, a spus Gilbert Costache la DC News.