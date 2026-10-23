Macron interzice protestele „ilegitime” din Franța

Proteste de amploare pe străzile Franței. Sursa foto: Agerpres

Macron a declarat că demonstrațiile „ilegitime” vor fi interzise în următoarele zile, în timp ce Franța încearcă să controleze tulburările civile după ce unele dintre cele mai grave violențe stradale din ultimii ani.

Vorbind după o întâlnire cu oficiali ai serviciilor de informații și miniștri de rang înalt, președintele francez a declarat joi că demonstrațiile organizate de grupuri recunoscute vor fi permise, deși traseele acestora ar putea fi modificate.

Protestele solicitate de „persoane sau grupuri fără autoritate legitimă” vor fi interzise, ​​a declarat Macron. Cererile din partea unor organizații precum sindicatele vor fi „examinate în conformitate cu legea”, dar acestea ar putea fi nevoite să utilizeze căi alternative, potrivit The Guardian.

Măsurile au fost necesare pentru a proteja centrele orașelor, afacerile și clădirile publice, a spus el, adăugând: „Regulile sunt simple și cred că sunt de bun simț. Recomandarea generală este să nu existe demonstrații în zilele următoare.”

Potrivit președintelui Franței, o mare parte din tulburările și jafurile de weekendul trecut au fost atribuite persoanelor care au venit special să jefuiască, dar a spus că cele mai grave violențe s-au datorat „actelor politice și sedițioase ale grupărilor de extremă stânga care urmăreau să dărâme republica”.

„Prioritatea este revenirea la calm”, a spus el, adăugând că va prezida vineri o reuniune a consiliului de apărare a miniștrilor cheie pentru a decide „următorii pași” concreți pentru noile demonstrații la nivel național convocate sâmbătă și ulterior.

Autoritățile au declarat deja interzicerea „tuturor protestelor” de sâmbătă în centrul orașului Lyon, al treilea oraș ca mărime din Franța, unde între 200 și 300 de magazine au fost jefuite și devastate weekendul trecut, iar biroul de turism a fost incendiat.

Autoritățile din Marsilia, Nisa și Toulon au anunțat interdicții similare pentru sâmbătă. La Paris, un marș planificat pentru sâmbătă în estul capitalei, cu plecare din Place de la Bastille, a fost autorizat, dar i s-a interzis să se îndrepte spre centrul orașului.

Cu toate acestea, un marș separat prin capitală, planificat sâmbătă de studenți și unii membri ai mișcării gilets jaunes (vestele galbene), ale cărei proteste față de prețurile combustibililor au zguduit Franța în 2018 și 2019, nu va fi permis, au declarat autoritățile din capitală.