Proteste violente în Franța: Peste 1.200 de persoane arestate. Incendiu devastator la o clădire istorică din secolul al XIX-lea

Proteste în Franța. Sursa foto: Agerpres, captură video X, Colaj DCNews/Iulia Horovei

Manifestațiile desfășurate sâmbătă, în Franța, au degenerat în violențe, soldate cu aproximativ 1.200 de arestări. Protestatarii au vandalizat zeci de magazine în mai multe orașe, un incediu izbucnind la Primăria Limoges, clădire veche de 143 de ani.

Forţele de ordine au arestat, sâmbătă, un număr record de 855 de persoane la Paris pe fondul protestelor privind condiţiile din şcoli şi costul vieţii, a anunţat duminică prefectura, precizând că „amploarea pagubelor” provocate de acte de distrugere şi jafuri în capitala Franţei este „semnificativă”, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Prim-adjuncta socialistă a primarului capitalei, Lamia El Aaraje, a vorbit duminică despre „un nivel de violenţă pe care, cred, nu l-am mai văzut niciodată” la Paris.

De la Paris la Marsilia, o zi de mobilizare împotriva „costului ridicat al vieţii” a scos sâmbătă în stradă sute de mii de cetăţeni francezi - cu şase luni înainte de alegerile prezidenţiale -, însă protestele au degenerat în confruntări şi scene de o intensitate rară, „revoltaţii” dedându-se la jafuri şi acte de vandalism până târziu în seară, acţiuni care au fost condamnate cu fermitate de către guvern.

Potrivit premierului Sebastien Lecornu, care a criticat „violența de o intensitate extremă”, aproximativ 1.200 de persoane au fost arestate, în timp ce 150 de polițiști au fost răniți. Este „un miracol că bilanțul nu a fost mai mare”, a adăugat el.

Clădire istorică din secolul al XIX-lea, cuprinsă de flăcări

La Limoges, în zona de centru-vest a Franţei, un incendiu care a devastat primăria, veche de 143 de ani, în timpul violenţelor izbucnite sâmbătă se află „sub control”, au anunţat duminică autorităţile departamentale, dar secţiunea istorică a clădirii datând din secolul XIX şi al cărei acoperiş s-a prăbuşit este „distrusă aproape în totalitate” la interior, doar partea modernă fiind salvată de pompieri.

„Incendiul a fost provocat în mod deliberat”, a afirmat prefectul Maurice Barate, calificându-i pe autori drept o „hoardă sălbatică”.

Potrivit martorilor, un grup de protestatari mascați - care dăduseră anterior foc unei mașini de poliție în fața primăriei - au spart ferestrele și au pătruns în clădire pentru a declanșa incendiul, potrivit France24. În timp ce sute de oameni priveau incendiul, un angajat al primăriei a fost surprins în lacrimi, fiind consolat de un consilier local.

De asemenea, mai multe magazine din centrul orașului Limoges au fost vandalizate și jefuite.

Circa 5.000 de persoane - inclusiv câteva sute de indivizi descrişi de autorităţi drept „radicalizaţi şi extrem de violenţi” - au participat sâmbătă la demonstraţia din Limoges, în cadrul mobilizării din 17 octombrie.

Sâmbătă, proteste s-au înregistrat și în alte țări europene, precum Italia sau Belgia. În peninsulă, zeci de forțe de ordine au fost rănite, iar alte zeci de persoane au fost reținute.

Marco Rubio: Protestele din Franța, din cauza imigrației

Vicepreşedintele american JD Vance a susţinut că imigraţia este responsabilă pentru violenţele care au izbucnit în cursul protestelor din Franţa şi a acuzat opoziţia democrată că doreşte acelaşi „viitor” pentru Statele Unite, relatează AFP şi dpa.

„Progresiştii occidentali au importat Lumea a Treia în Franţa şi în alte ţări, în numele diversităţii şi al compasiunii. Au ignorat chestiuni fundamentale legate de asimilare şi compatibilitate. Li s-a spus că se va ajunge aici, dar nu au ascultat”, a scris Vance pe platforma X.

„Mă rog ca Franţa - o ţară frumoasă, cu o populaţie minunată - să pună capăt acestei nebunii înainte ca şi alte monumente să ardă”, a adăugat republicanul, comentând pe marginea unei înregistrări video în care apare primăria din Limoges în flăcări.

JD Vance, considerat un potenţial candidat pentru alegerile prezidenţiale din 2028, a făcut o paralelă cu alegerile legislative parţiale care vor avea loc pe 3 noiembrie în SUA, scrutin care, în prezent, nu se anunţă a fi favorabil Partidului Republican.

„Sper că americanii sunt atenţi. Acesta este viitorul pe care legiuitorii democraţi îl doresc pentru ţara noastră”, a mai subliniat vicepreşedintele.

Politicianul conservator în vârstă de 42 de ani, care reprezintă aripa cea mai naţionalistă a Partidului Republican, critică frecvent politicile privind imigraţia din Europa, pe care le consideră prea permisive.