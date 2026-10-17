Protestele se extind în Europa: Italia și Belgia se alătură manifestațiilor violente din Franța

Protestatari pe străzile din Milano, Italia. Sursa foto: Agerpres

Manifestațiile violente din Franța s-au extins și în afara granițelor țării, mii de protestatari din Italia și Belgia luând cu asalt străzile din mai multe orașe, pe fondul nemulțumirilor legate de costul vieții și de creșterile de taxe.

Poliţia italiană a recurs la gaze lacrimogene, sâmbătă, după ce a fost atacată de protestatari care aruncau cu pietre în piaţa din faţa catedralei gotice din Milano, a relatat presa italiană, în timp ce ciocniri au avut loc şi în oraşul Bologna, în timpul protestelor legate de costul vieţii, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Poliţia din Bologna a folosit un tun cu apă pentru a încerca să disperseze mulţimea şi a efectuat şapte arestări după ce protestul a degenerat în violenţe, a relatat agenţia de ştiri ANSA.

Premierul Giorgia Meloni: „A demonstra este un drept. Transformarea oraşelor noastre în câmpuri de luptă nu este”

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni, care se va confrunta cu alegeri anul viitor, a condamnat violenţele.

„Nu putem ignora ceea ce s-a întâmplat în alte piețe din Italia. La Milano, după cum arată aceste imagini, au fost aruncate pietre asupra forțelor de ordine, polițiști au fost răniți, iar distrugerile și violențele au impus întreruperea marșului. La Torino, au fost oprite persoane care aveau asupra lor pietre cubice și ciocane pentru spart vitrine. La Bologna, incidentele au dus la închiderea preventivă a gării. (...) A demonstra este un drept. Transformarea oraşelor noastre în câmpuri de luptă nu este”, a spus ea pe rețeaua X.

La Milano, poliţişti în echipament anti-revoltă au încercat, de asemenea, să evacueze protestatari cu feţele acoperite din Galleria Vittorio Emanuele II - galeria comercială de lux situată pe una dintre laturile pieţei catedralei - în timp ce unele grupuri s-au desprins din rândurile manifestanţilor împotriva costului ridicat al vieţii.

Magazinele şi-au coborât obloanele, iar turiştii au părăsit zona centrală. Staţia de metrou Duomo (Catedrala) din centrul oraşului a fost închisă pe durata confruntărilor în care, potrivit relatărilor presei italiene, mai multe persoane au fost rănite şi au avut loc arestări.

Mii de protestatari, în ultimele zile, pe străzile din Belgia

Sute de persoane au manifestat sâmbătă și în Belgia, la Bruxelles şi la Liege, în siajul zilei de mobilizare organizată în Franţa împotriva scumpirii vieţii, adunări marcate de unele violenţe, relatează AFP.

La Bruxelles, poliţia a trebuit să facă uz de gaze lacrimogene spre sfârşitul după-amiezii, în faţa Bursei, în plin centrul oraşului, pentru a dispersa tineri, dintre care unii aruncau cu diferite obiecte.

Circa 10 persoane au fost arestate pentru tulburarea ordinii publice, potrivit poliţiei din capitala belgiană.

Ministrul belgian de Interne, Bernard Quintin, a denunţat „violenţa pur şi simplu, organizată şi repetată pentru a ne destabiliza societatea”.

Apeluri la adunări circulând pe reţelele de socializare aduseseră la Gara Centrală mai multe sute de persoane încă de dimineaţă, fără să fi fost cerută vreo autorizaţie pentru a manifesta în acest loc.

Un marş a fost autorizat în cele din urmă spre Gare du Midi, unde au avut loc câteva incidente, un tun cu apă replicând folosirii unor obiecte periculoase de către unii manifestanţi, „în special material pirotehnic, panouri de semnalizare şi lichide inflamabile”, tot potrivit poliţiei.

Proteste împotriva creșterii taxelor de înscriere la universitate

În Belgia, liceenii s-au mobilizat de la începutul lunii octombrie în mai multe oraşe mari pentru a protesta în special împotriva creşterii recente a taxelor de înscriere la universitate.

La Bruxelles, situaţia s-a tensionat începând cu 9 octombrie, după o manifestaţie sindicală (30.000 de persoane, potrivit poliţiei), la care s-au alăturat tineri care spuneau că au fost ţinta represiunii poliţieneşti.

Sâmbătă, pubele, trotinete de închiriat şi cel puţin trei maşini au fost incendiate în timpul manifestaţiei.

Sediul Federaţiei Partidului Socialist din Bruxelles a fost vandalizat, iar un lider local al partidului, Ahmed Laaouej, a imputat „unei minorităţi descreierate” care s-a amestecat în manifestaţia tinerilor.

La Liege, poliţia a utilizat de asemenea un tun cu apă pentru a dispersa manifestanţi într-un sector din centrul oraşului, care mai fusese deja scena unor violenţe şi distrugeri în urmă cu zece zile.

Ciocnirile au amintit de violenţele din Franţa vecină, unde sute de mii de oameni, nemulţumiţi de creşterea costurilor şi de degradarea serviciilor publice, au ieşit, sâmbătă în stradă, în cadrul unora dintre cele mai violente proteste din ţară din ultimii ani. Elevii protestează de patru săptămâni în Hexagon, demonstrații la care s-au alăturat și alte persoane din societatea civilă, cât și „Vestele Galbene”.