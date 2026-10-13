Protestele elevilor se intensifică în Franța: Noi ciocniri ale manifestanților cu forțele de ordine/ video

Proteste în Paris. Sursa foto: Agerpres

Tensiunile cresc pe străzile capitalei franceze, marți după-amiază, pe fondul protestelor elevilor faţă de condiţiile precare din şcoli, care au intrat deja în a patra săptămână.

UPDATE: Aproximativ 480.000 de persoane au manifestat în Franţa marţi, o nouă zi de mobilizare a liceenilor, a anunţat intersindicala organizaţiilor de studenţi şi liceeni într-un mesaj transmis presei, relatează France Presse, potrivit Agerpres.

Marţea trecută, în timpul precedentei zile de manifestaţii, între 266.000, potrivit autorităţilor, şi 450.000 de manifestanţi, conform organizatorilor, au fost recenzaţi în ţară, dintre care între 56.000 şi 100.000 la Paris.

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Situația devine din ce în ce mai tensionată pe străzile Parisului, scrie presa franceză, care precizează că polițiștii din trupele CRS (Companiile Republicane de Securitate) răspund cu gaze lacrimogene la tirurile de petarde de mare putere și la obiectele aruncate de unii manifestanți prezenți la proteste.

Premières tensions à Paris. Charge de la police sur le Boulevard Saint-Michel et utilisation de gaz lacrymogène suite à des jets de projectiles. #Paris #13octobre https://t.co/QIEAyUwtcY — Luc Auffret (@LucAuffret) October 13, 2026

Elevii se pregătesc de noi proteste

În același timp, organizațiile studențești și de liceu fac noi apeluri la mobilizare pe rețelele de socializare, proteste organizate sâmbătă, 17 octombrie, în Franța. Concret, elevii vor să-și unească „forțele” cu Mișcarea vestelor galbene.

„Nu vom renunța și nu vom face compromisuri. Vă chemăm pe toți să vă alăturați mișcării 'vestelor galbene' de sâmbătă pentru ca această convergență a luptelor sociale să devină, în sfârșit, realitate”, a declarat Ryad Rani, președintele Uniunii Elevilor de Liceu (USL), în fruntea marșului din Place d’Italie, Paris.

Suzanne Nijdam, președinta organizației studențești FAGE, a reiterat că așteaptă „anunțuri, un cec, un buget” din partea guvernului. „Este un moment oportun, suntem în mijlocul perioadei bugetare, în plină dezbatere a proiectului legii finanțelor”, a subliniat ea.

„Pe 17”, sâmbătă, „oriunde vor fi împărtășite revendicările noastre, vom fi prezenți”, a asigurat, de asemenea, secretarul general al sindicatului profesorilor SNES-FSU, Sophie Vénétitay, potrivit Le Monde.

Marţi, în cursul dimineţii, elevii s-au adunat la intrările mai multor şcoli din Paris şi din alte oraşe, cu pancarte şi megafoane.

Peste 200 de școli închise în Franța

Ministrul educaţiei, Edouard Geffray, a declarat pentru postul de radio France Inter că aproximativ 200 de şcoli au fost închise, deşi a precizat că unele dintre aceste închideri au fost măsuri de precauţie, întrucât unităţile de învăţământ se aflau pe traseele marşurilor planificate. La prânz, Ministerul Educaţiei raporta o „scădere” a numărului de licee închise: 214 instituţii afectate marţi, comparativ cu 224 joia trecută şi 800 în ziua de marţi, 6 octombrie.

În acelaşi timp, Ministerul învăţământului superior a anunţat că 35% dintre instituţiile aflate în subordinea sa au înregistrat perturbări marţi. La rândul său, organizaţia studenţească Union Etudiante a susţinut că 90% dintre cele aproximativ 70 de universităţi din Franţa sunt „blocate” sau „închise”, potrivit Agerpres.

În numeroase cazuri, forţele de ordine au folosit gaze lacrimogene şi i-au împins pe protestatari, provocând sute de răniţi şi efectuând mii de arestări.

Guvernul a suspendat utilizarea grenadelor asurzitoare săptămâna trecută, după ce un adolescent şi-a pierdut o mână în urma unui astfel de incident.

Ovidiu Dranga, fost ambasador al României în Japonia și Polonia, a vorbit la DCNews despre protestele violente din Franța și ascensiunea suveraniștilor.