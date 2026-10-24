Crăpătură la blocul OD3 din Drumul Taberei. Avertismentul unui inginer constructor: Care sunt cele mai sigure blocuri din Capitală

Marius Marinescu, inginer constructor, a explicat, în exclusivitate pentru DC News, cât de mari sunt problemele cu clădirile din Capitală, după ce la blocul OD3 din Drumul Taberei a apărut o crăpătură între două scări ale imobilului.

Marius Marinescu, fost senator, inginer constructor, dar și participant la operațiunea de salvare a sinistraților din blocul OD6 Militari, la cutremurul din 1977, a precizat pentru DC News că blocul din Drumul Taberei la care a apărut o crăpătură de la etajul 5 până la etajul 8 are bulină roșie, iar Primăria ar trebui să dea o decizie de evacuare și relocare a oamenilor în spații corespunzătoare până în momentul în care clădirea e consolidată.

„Demolarea unui imobil se poate decide doar în situația în care prețul de consolidare, inclusiv cu instalații și finisaje, depășește 50% din valoarea blocului. Dacă nu, trebuie făcută consolidare. Știu că anul trecut au fost alocate undeva la 200 de milioane de euro din fonduri europene pentru consolidare. Primarul trebuie să dea o decizie, să le găsească spații de cazare locatarilor și să înceapă consolidarea acelui bloc. Din câte am înțeles e vorba de niște infiltrații la structura de rezistență.

Decizia de evacuare a blocului cu bulină roșie cade exclusiv în sarcina Primarului, care prin decizie executorie de evacuare îi scoate din clădire și le asigură alte apartamente. Primarul Ciprian Ciucu trebuia să dea decizie de evacuare, conform legii”, a spus Marius Marinescu.

„Blocurile OD au reprezentat un concept nou de arhitectură, cu lumină pe două părți ale apartamentelor. Toate sunt construite înainte de 1977!”, a adăugat specialistul.

Acesta a mai vorbit despre „mafia” care a pus stăpânire pe foarte multe blocuri cu bulină și care obține foloase materiale de pe urma unor imobile în care oamenii nu sunt în siguranță.

„E o mafie a blocurilor cu bulină roșie. Mulți locatari vând proprietățile, de frica faptului că blocul se rpăbușește peste ei, la o mafie imobiliară, care cumpără pe bani puțini și apoi închiriază, deși e ilegal. Se închiriază la negru. Sunt blocuri cu bulină roșie în Capitală, iar la parter sunt magazine deschise. Poliția trebuie să le închidă. Nu mai spun că în aceste blocuri sunt case de toleranță și dame de companie. E o mafie întreagă”, a mai precizat Marius Marinescu.

Totuși, Primăria Municipiului București a precizat în după-amiaza zilei de sâmbătă că nu este afectată structura de rezistență a blocului și se va face un studiu geoelectric care să spună care e sursa infiltrațiilor. De asemenea, locatarii nu vor fi evacuați.

Potrivit fostului senator, blocurile, la fel ca oamenii, îmbătrânesc, iar „durata de serviciu a unui bloc de beton armat este de maxim 100 de ani”.

„Și un om, la 50 de ani se duce să își facă analizele să vadă unde trebuie să intervină. Ori de câte ori este necesar, se impune o nouă expertiză și măsuri în consecință, fie consolidare, fie demolare și reconstrucție. Totul se poate face pe fonduri europene. Pe locatari nu îi costă absolut nimic. Blocul poate pune în pericol viețile locatarilor, dar și ale celor care trec prin zonă”, a punctat Marius Marinescu.

Doar 30 de blocuri consolidate după 1989. Marius Marinescu cere o ședință CSAT

În cazul în care în România se va produce un cutremur similar celui din 1977, în București se vor prăbuși peste 1.000 de blocuri și vor muri aproximativ 6.500 de locuitori, conform unui studiu efectuat pe vremea când Nicușor Dan era primar general. Totuși, Marius Marinescu avertizează că problemele sunt mult mai grave.

„În anii 2000, Nicolae Noica, ministrul Lucrărilor Publice și Amenajărilor Teritoriale, a expertizat 2.400 de imobile și toate necesitau consolidare. Din păcate, în ultimii 37 de ani s-au consolidat în jur de 30 de blocuri. În ritmul ăsta, 2.400 de blocuri se expertizează și se consolidează în aproxmiativ 2.400 de ani.

Este necesară o ședință CSAT și să se ia o decizie, pentru că vorbim de vieți omenești. Sunt sigur că UE ne dă bani și pentru expertize, și pentru consolidări. La fel trebuie să se întâmple și în cazul construcțiilor industriale, civile, barajelor și podurilor”, a punctat fostul senator.

El a mai adăugat că Sorin Oprescu, primar general în urmă cu mai bine de un deceniu, a precizat că în cazul unui cutremur mare în București, similar cu cel din 1977, numărul de morți se va duce spre 500.000.

Cele mai sigure blocuri din Capitală. Marius Marinescu spune care sunt problemele la imobilele din interbelic și cele de după 1989

Cele mai sigure blocuri sunt cele construite după 1977, deoarece aceste construcții civile au fost proiectate să reziste unui seism cu magnitudinea 8 pe scara Richter. De partea cealaltă, cele mai problematice sunt blocurile construite în interbelic și cele post-1990.

„Cele mai sigure blocuri sunt cele construite după 1977, conform Legii 5/1977, și toate blocurile civile trebuiau să reziste la un cutremur cu magnitudinea de 8 pe scara Richter, iar cele industriale și publice, la un seism cu magnitudinea de 9 pe scara Richter. În concluzie, cele mai sigure imobile sunt cele construite în perioada 1978 - 1989.

După 1989, mulți afaceriști s-au apucat să construiască blocuri. Deși proiectele de rezistență erau bine concepute de inginerii specialiști, când s-a trecut la execuție, unii dezvoltatori imobiliari au făcut economii afectând rezistența construcțiilor.

Cele mai mari probleme de rezistență le au blocurile construite în perioada interbelică. Abia din anii 1930 a început să se folosească oțelul-beton. Blocurile respective au fost afectate de cutremurele din 1940, 1977, 1986 la care se adaugă și îmbătrânirea naturală”, a concluzionat, pentru DC News, Marius Marinescu, inginer constructor.