Primăria București: Crăpătura la blocul OD3 din Drumul Taberei (Sectorul 6) există de nouă ani / update

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Din articol Conform datelor prezentate de PMB, sunt în consolidare 185 de blocuri

Crăpătura la blocul OD3 din Sectorul 6 există de nouă ani, cauza fiind problemele la canalizarea imobilului, nu calitatea proastă a construcţiei, precizează Primăria Municipiului Bucureşti (PMB).

UPDATE: Blocul OD3 nu se evacuează!

„Este decizia luată în urmă cu puțin timp de către Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență. Cei de la Inspectoratul de Stat în Construcții au constatat că nu este afectată structura de rezistență a blocului. În cadrul Comitetului, s-a decis ca Apa Nova și Termoenergetica să meargă să verifice conductele. În plus, se va face un studiu geoelectric care să spună care e sursa infiltrațiilor. Crăpătura între rosturile de dilatație există de mulți ani și a fost expertizată încă din 2017”, a transmis Primăria București.

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Potrivit sursei citate, există scurgeri, iar acestea trebuie remediate pe cheltuiala proprietarilor, fiind vorba de o proprietate privată.

"Crăpătura la blocul OD3 există de 9 ani! Are 5 cm şi a fost depistată încă de la prima expertiză, în 2017, între scările 1 şi 2. Cauza nu este calitatea proastă a construcţiei, ci problemele cu canalizarea blocului. Există scurgeri, care trebuie remediate de locatari, fiind proprietate privată. În dimineaţa aceasta, Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a trimis la faţa locului pe expertul tehnic Mihai Ursăchescu", informează, sâmbătă, pe Facebook, autoritatea locală.

Municipalitatea susţine că blocul a fost expertizat de două ori: o dată în 2017, apoi în 2020, potrivit noului normativ P100-3/2019, costurile consolidării ar fi urmat să fie acoperite prin PNRR, dar locatarii au refuzat consolidarea pentru că ar fi trebuit să se mute din bloc.

"AMCCRS a finalizat documentaţia pentru consolidare în 2021, iar în 29 iunie 2021, Consiliul General al Municipiului Bucureşti a votat proiectul 190, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Costurile estimate ale consolidării se ridică la 44,59 milioane lei şi urmau să fie acoperite prin PNRR. Durata lucrării este de 14 luni. (...) AMCCRS a discutat cu locatarii în 2021 şi le-a propus o soluţie de consolidare. Au refuzat-o pe motiv că e prea invazivă. Au dorit o soluţie prin care să nu se mute din bloc. Proprietarii au refăcut pe cont propriu expertiza tehnică, în 2023, dar nu au revenit la AMCCRS pentru continuarea demersurilor. Pentru ca un imobil să fie consolidat, asociaţia de proprietari trebuie să vină cu toate documentele şi să accepte soluţia propusă.", se mai arată în informarea transmisă de primărie.

Conform datelor prezentate de PMB, sunt în consolidare 185 de blocuri

"2.800 de blocuri au fost evaluate. Din acestea 415 sunt în risc seismic 1. Alte 450 sunt în risc seismic II, restul risc seismic 3 şi în clase de urgenţă. În prezent, la AMCCRS, sunt în lucru 185 de blocuri cu risc seismic I, în diverse etape", adaugă sursa amintită.

Şeful ISUBIF, Irinel Precup, a declarat, sâmbătă, că au fost evacuate toate cele 65 de persoane găsite în blocul din Bucureşti unde a fost semnalată o crăpătură între două scări ale imobilului.

"S-au constatat nişte rosturi de dilataţie, mişcări ale părţii de faţadă a blocului, colegii mei au intrat rapid în intervenţie, au verificat structura de rezistenţă a blocului şi am solicitat informaţii şi de la alte autorităţi - de la ISC, Poliţie, Jandarmerie şi primărie, pentru a lua măsuri necesare în vederea stabilizării acestei situaţii", a afirmat şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov, prezent la faţa locului.

El a precizat că a fost luată măsura temporară de evacuare a întregului bloc, au fost scoase toate persoanele care se aflau în bloc, şi s-a luat măsura opririi tuturor utilităţilor.

Un locatar a sesizat sâmbătă, prin apel 112, o crăpătură între două scări de bloc, de la nivelul etajului 5 până la nivelul etajului 8, al unui imobil de locuinţe din Drumul Taberei.