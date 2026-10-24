Locatarii unui bloc din Sectorul 6 al Capitalei, evacuați de urgență, după ce s-a semnalat o crăpătură de la etajul 5 până la etajul 8 - FOTO

Imagine cu blocul din Sectorul 6. Sursa foto: ISU BIF

Locatarii unui bloc din Sectorul 6 al Capitalei au fost evacuați de urgență sâmbătă, după ce o persoană a semnalat la 112 o crăpătură între două scări, de la etajul 5 până la etajul 8.

UPDATE 4: Oamenii s-au întors în apartamentele lor

"La intervenția din Drumul Taberei, personal de specialitate din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții a constatat că nu este afectată structura de rezistență a blocului, decizie în urma căreia s-a permis accesul locatarilor în bloc.

În vederea stabilirii unor măsuri unitare adoptate de autoritățile locale, astăzi, 24.10.2026, s-a întrunit în ședință extraordinară Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență, urmând ca decizia comitetului să fie publicată pe pagina oficială a Instituției Prefectului Municipiului București", a transmis ISUBIF.

UPDATE 3: S-au constatat mişcări la faţada blocului

Şeful ISUBIF, Irinel Precup, a declarat, sâmbătă, că au fost evacuate toate cele 65 de persoane găsite în blocul din Bucureşti unde a fost semnalată o crăpătură între două scări ale imobilului, iar alte măsuri vor fi stabilite în urma unui Comitet pentru Situaţii de Urgenţă.

"S-au constatat nişte rosturi de dilataţie, mişcări ale părţii de faţadă a blocului, colegii mei au intrat rapid în intervenţie, au verificat structura de rezistenţă a blocului şi am solicitat informaţii şi de la alte autorităţi - de la ISC, Poliţie, Jandarmerie şi primărie, pentru a lua măsuri necesare în vederea stabilizării acestei situaţii", a afirmat şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov, prezent la faţa locului, transmite Agerpres.

El a precizat că a fost luată măsura temporară de evacuare a întregului bloc, au fost scoase toate persoanele care se aflau în bloc, şi s-a luat măsura opririi tuturor utilităţilor.

"O să le dăm drumul în funcţie de decizia pe care o vom lua în Comitetul de Situaţii de Urgenţă. La 14:30 va fi un Comitet pentru Situaţii de Urgenţă la dispeceratul integrat unde vom stabili măsurile care urmează a fi luate de către autorităţi", a mai spus Precup.

UPDATE 2: Precizările Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC)

Octavian V. Brener, inginer constructor și șef de serviciu în cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC), a declarat că există posibilitatea ca oamenii să se întoarcă astăzi înapoi în casele lor.

O expertiză este efectuată la fața locului. Acesta a mai declarat că locatarii blocului sunt cei care ar fi trebuit să se ocupe de reparații.

UPDATE 1: Fisura ar fi existat de mai mult timp, dar acum s-ar fi mărit

Potrivit locatarilor blocului, fisura respectivă ar fi existat de mai mult timp, dar acum s-ar fi mărit. Autoritățile au oprit gazele, pentru a preveni o posibilă explozie. Potrivit experților care intervin la fața locului, nu există risc de prăbușire.

"Dacă se consideră că este de evacuat permanent, atunci vor fi găsite soluții pentru locatarii evacuați. Dacă se ia decizia că nu trebuie evacuat, locatarii se vor întoarce în bloc. Este o chestiune care va fi stabilită în cursul zilei de astăzi. Cei care refuză evacuarea se solicită să semneze pe proprie răspundere că refuză evacuarea. Dacă se va stabili că blocul are un risc major și nu mai poate fi locuit, atunci evacuarea va deveni obligatorie", a declarat Raed Arafat, șeful DSU, în cadrul unei intervenții la Digi24.

Știrea inițială:

Locatarii unui bloc din Sectorul 6 al Capitalei au fost evacuați de urgență, sâmbătă, 24 octombrie, după ce s-a semnalat o crăpătură între două scări. Fisura este una destul de mare, de la etajul 5 până la etajul 8. Imobilul în cauză este semnalat cu risc seismic, având bulină roșie, dar nu este clar dacă crăpătura a apărut în urma cutremurului care a avut loc în țara noastra, luni, 19 octombrie.

Sursa foto: ISU BIF

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF) a transmis că intervine la imobilul în cauză, situat pe Drumul Taberei. Se pare că alerta a fost dată la 112 chiar de către unul dintre locatarii blocului. Potrivit autorităților, blocul are în total 36 de apartamente în care locuiesc 65 de persoane.

Sursa foto: ISU BIF

Precizările Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov

"Intervenim pe Drumul Taberei nr. 30, Sector 6, București, ca urmare a unui apel realizat prin numărul unic de Urgență 112, prin care un locatar a sesizat o crăpătură între două scări de bloc, de la nivelul etajului 5 până la nivelul etajului 8, al unui imobil de locuințe colective cu regim de înălțime P+8.

Imobilul de locuințe colective este semnalizat pentru risc seismic. Din informațiile preliminare scara de bloc este constituită din 36 de apartamente și locuită de 65 de persoane.

Sursa foto: ISU BIF

În momentul de față nu este cert dacă crăpătura a survenit ca urmare a cutremurului din data de 19.10.2026.

Având în vedere pericolul la care se pot supune, procedăm la evacuarea preventivă a persoanelor din scara de bloc.

Intervenim cu Detașamentul Special de Salvatori, o autospecială de strângere cu apă și spumă, un echipaj SMURD și o autospecială de transport personal și victime multiple ( în vederea asigurării unui spațiu temporar pentru a proteja persoanele evacuate de temperaturile scăzute)", a transmis Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF) într-un comunicat remis DC NEWS.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF) a precizat că a solicitat în sprijin și inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții pentru a realiza o expertiză tehnică. Aceștia vor stabili dacă locatarii se vor mai putea întoarce în casele lor sau dacă blocul riscă să se prăbușească.

Sursa foto: ISU BIF