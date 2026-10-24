Suntem în așteptarea deciziei Pentagonului: Nu doar câți militari americani rămân în România contează. Miza e mult mai mare / video

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Ce va decide Pentagonul pentru trupele din Europa?

Generalul (r.) Dorin Toma, fost comandant al Comandamentului Diviziei Multinaționale Sud-Est a NATO, consideră că prepoziționarea echipamentelor și munițiilor americane în România este cheia pentru capacitatea de reacție în cazul unei crize.

Militarii pot fi dislocați rapid, însă trebuie să găsească la sosire resursele necesare pentru a putea acționa, a explicat acesta.

În cadrul emisiunii „Obiectiv Euroatlantic”, realizată de jurnalistul Tudor Curtifan, la DefenseRomania, generalul a estimat că decizia Pentagonului privind redimensionarea și redislocarea structurilor americane din Europa ar putea fi cunoscută în aproximativ două săptămâni.

„Cred că mai avem două săptămâni de așteptat până când vom vedea decizia Pentagonului în legătură cu redimensionarea, redislocarea diferitelor entități, structuri americane pe teritoriul european. Ce trebuie să reținem este că militarii americani, cei care au fost în România și care poate vor mai fi... nu sunt militari NATO.

De exemplu, battle group-ul din Polonia este sub comandă americană. Acel batalion american din Polonia este o unitate NATO și execută o misiune a NATO. Militari români și alți militari care sunt dislocați în Polonia sau cei care au fost în România nu erau militari NATO, adică nu acționau pentru descurajare în baza unui plan, a unui lanț de comandă-control NATO. Era un lanț de comandă-control american, era un plan american. Se numea Atlantic Resolve pentru descurajare pe flancul estic.

Deci, militar, n-ar fi o contradicție între prezența contingentului francez, care este o unitate NATO și execută o misiune a NATO prevăzută în planurile regionale, și contingentul american, care ar veni să ne susțină în acest efort de descurajare. Este important să ai o prezență americană și în aceste condiții pe teritoriul național, dar este mai important să ai o prepoziționare a anumitor echipamente și muniții pe teritoriul României, pentru că militarii vin relativ ușor.

Viața ne-a demonstrat, în 2022, că armata americană a fost capabilă să disloce, într-un timp foarte scurt, o brigadă pe teritoriul României, trei-patru mii de militari, o brigadă aeroportată. Dar important este ca, atunci când ajung, ei să găsească prepoziționate anumite echipamente, cantități de muniție, ca să poată opera, să poată lupta la nevoie”, a zis generalul (r.) Dorin Toma, fost comandant al Comandamentului Diviziei Multinaționale Sud-Est a NATO la emisiunea „Obiectiv EuroAtlantic”, difuzată de DefenseRomania.