Drumul Taberei numărul 30

Cât costă un apartament în blocul cu crăpături din Drumul Taberei numărul 30?

Un apartament cu trei camere din blocul OD3 din Drumul Taberei, unde sâmbătă au fost evacuați preventiv locatari după semnalarea unor crăpături, este scos la vânzare pentru 105.000 de euro. Anunțul de pe imboliare.ro precizează că imobilul este încadrat în clasa I de risc seismic.

Locuința are 59,19 metri pătrați utili și se află la etajul opt din opt, în imobilul construit în 1964. Raportat la suprafața utilă, prețul solicitat este de aproximativ 1.774 de euro pe metru pătrat. Suma reprezintă prețul cerut în anunț.

Apartamentul este prezentat drept semidecomandat, renovat și parțial mobilat, cu două balcoane și aer condiționat. Blocul se află apropiere de stația de metrou Tudor Vladimirescu, are acces rapid la școli, magazine și spații verzi.

În descriere apare și avertismentul: „Atenție: imobilul este încadrat în clasa I de risc seismic”. Anunțul a fost actualizat ultima dată pe 07 iulie 2026, astfel că, probabil, între timp s-a vândut.

„Vă propunem spre vanzare un apartament amplasat într-o zonă bine conectată, cu acces rapid la transportul public și facilități urbane. Locuința este parțial mobilată, oferind flexibilitate pentru amenajare în funcție de preferințele viitorului proprietar.

Detalii suplimentare:

- Apartamentul este luminos și bine compartimentat;

- Blocul dispune de lift;

- Atenție: imobilul este încadrat în clasa I de risc seismic.

Transport public:

- Stația de metrou Tudor Vladimirescu – la aproximativ 3 minute de mers pe jos;

- Stațiile de autobuz și troleibuz (liniile 105, 168, 368, N116) – la 3-5 minute de mers;

Acces facil către principalele bulevarde și către centrul orașului.

Educație și facilități: În apropiere se află numeroase unități de învățământ, precum Școala Gimnazială nr. 164 Sf. Calinic de la Cernica; Școala Gimnazială nr. 197, Colegiul Național Elena Cuza și Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu, alături de grădinițe, supermarketuri, farmacii și spații verzi.

Parcul Drumul Taberei (Moghioroș) se află la aproximativ 10 minute de mers pe jos. Este o alegere potrivită pentru persoane care își doresc o locuință confortabilă, bine amplasată și ușor accesibilă”, se arată în descrierea anunțului.

Blocul OD3, situat pe Drumul Taberei nr. 30, a ajuns în atenția publică după ce a fost sesizată o crăpătură între două scări, de la etajul cinci până la etajul opt. ISU București-Ilfov a anunțat evacuarea preventivă a persoanelor din scara vizată.

Crăpătura la blocul OD3 din Sectorul 6 există de nouă ani, cauza fiind problemele la canalizarea imobilului, nu calitatea proastă a construcţiei, precizează Primăria Municipiului Bucureşti (PMB)





„Crăpătura la blocul OD3 există de 9 ani! Are 5 cm şi a fost depistată încă de la prima expertiză, în 2017, între scările 1 şi 2. Cauza nu este calitatea proastă a construcţiei, ci problemele cu canalizarea blocului. Există scurgeri, care trebuie remediate de locatari, fiind proprietate privată. În dimineaţa aceasta, Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a trimis la faţa locului pe expertul tehnic Mihai Ursăchescu", informează, sâmbătă, pe Facebook, autoritatea locală.

Municipalitatea susţine că blocul a fost expertizat de două ori: o dată în 2017, apoi în 2020, potrivit noului normativ P100-3/2019, costurile consolidării ar fi urmat să fie acoperite prin PNRR, dar locatarii au refuzat consolidarea pentru că ar fi trebuit să se mute din bloc.



„AMCCRS a finalizat documentaţia pentru consolidare în 2021, iar în 29 iunie 2021, Consiliul General al Municipiului Bucureşti a votat proiectul 190, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Costurile estimate ale consolidării se ridică la 44,59 milioane lei şi urmau să fie acoperite prin PNRR. Durata lucrării este de 14 luni. (...) AMCCRS a discutat cu locatarii în 2021 şi le-a propus o soluţie de consolidare. Au refuzat-o pe motiv că e prea invazivă. Au dorit o soluţie prin care să nu se mute din bloc. Proprietarii au refăcut pe cont propriu expertiza tehnică, în 2023, dar nu au revenit la AMCCRS pentru continuarea demersurilor. Pentru ca un imobil să fie consolidat, asociaţia de proprietari trebuie să vină cu toate documentele şi să accepte soluţia propusă.", se mai arată în informarea transmisă de primărie.

Conform datelor prezentate de PMB, sunt în consolidare 185 de blocuri



„2.800 de blocuri au fost evaluate. Din acestea 415 sunt în risc seismic 1. Alte 450 sunt în risc seismic II, restul risc seismic 3 şi în clase de urgenţă. În prezent, la AMCCRS, sunt în lucru 185 de blocuri cu risc seismic I, în diverse etape", adaugă sursa amintită.

Şeful ISUBIF, Irinel Precup, a declarat, sâmbătă, că au fost evacuate toate cele 65 de persoane găsite în blocul din Bucureşti unde a fost semnalată o crăpătură între două scări ale imobilului.

„S-au constatat nişte rosturi de dilataţie, mişcări ale părţii de faţadă a blocului, colegii mei au intrat rapid în intervenţie, au verificat structura de rezistenţă a blocului şi am solicitat informaţii şi de la alte autorităţi - de la ISC, Poliţie, Jandarmerie şi primărie, pentru a lua măsuri necesare în vederea stabilizării acestei situaţii", a afirmat şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov, prezent la faţa locului.



El a precizat că a fost luată măsura temporară de evacuare a întregului bloc, au fost scoase toate persoanele care se aflau în bloc, şi s-a luat măsura opririi tuturor utilităţilor.

Un locatar a sesizat sâmbătă, prin apel 112, o crăpătură între două scări de bloc, de la nivelul etajului 5 până la nivelul etajului 8, al unui imobil de locuinţe din Drumul Taberei.