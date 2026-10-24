Atentat terorist la o biserică ortodoxă din Iordania: Patriarhul Daniel transmite un mesaj de solidaritate Patriarhiei Ierusalimului

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a transmis vineri un mesaj de solidaritate patriarhului Ierusalimului, Teofil al III-lea, în urma atentatului terorist din Iordania.

Preafericirea Voastră, am primit cu profundă întristare vestea despre tragicul atac terorist care a avut loc la Biserica Ortodoxă Greacă 'Sfântul Gheorghe' din Hammoud, Al-Karak, Iordania, soldat cu pierderea a şapte vieţi omeneşti şi rănirea multor altora. Acest act de violenţă care a curmat viaţa credincioşilor nevinovaţi contrazice darul sacru al vieţii şi subminează valorile religioase şi umane fundamentale ale compasiunii, păcii şi demnităţii. În aceste momente de durere, ne exprimăm deplina solidaritate frăţească cu Preafericirea Voastră, cu Patriarhia Ierusalimului şi cu toţi cei afectaţi de această tragedie. Ne rugăm Atotmilostivului Dumnezeu să odihnească în pacea Sa sufletele celor decedaţi, să dăruiască vindecare grabnică celor răniţi şi mângâiere familiilor îndurerate ale victimelor, precum şi întregii comunităţi ortodoxe din Iordania în aceste momente de suferinţă cumplită, se arată în mesajul transmis de patriarhul Daniel, potrivit basilica.ro.

Cel puţin şapte persoane au fost ucise vineri într-un atac armat produs într-o biserică ortodoxă greacă în sudul Iordaniei, în guvernoratul Karak, un rar atac împotriva comunităţii creştine din regatul haşemit, transmit AFP, Reuters şi Petra.

Potrivit unui comunicat al Direcţiei securităţii publice, atacatorii au pătruns în incinta unei biserici din satul Hammoud, după care au deschis focul.

Un martor a declarat la televiziunea publică iordaniană al-Mamlaka că aceştia au tras timp de cinci minute, şi că, în momentul atacului, în afara şi în interiorul bisericii se aflau 150-200 de persoane.