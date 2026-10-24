Cristela Georgescu, subiectul care a încins TikTok-ul DC News. Am pus o singură întrebare. Au urmat 300.000 de vizualizări și 7000 de comentarii

Cristela și Călin Georgescu

Într-un video pe TikTok care a strâns 300.000 de vizualizări, Anca Murgoci l-a întrebat pe Bogdan Chirieac dacă crede că Cristela Georgescu va candida la prezidențiale.

Analistul politic Bogdan Chirieac este de părere că soția lui Călin Georgescu, Cristela Georgescu, are un viitor politic promițător, dacă decide să candideze la alegerile prezidențiale.

„Dacă își pune în minte, se dau peste cap toate calculele. Are o șansă mare să devină viitorul președinte al României”, a spus, printre altele, Bogdan Chirieac.

„Haideți să-i întrebăm pe cititori dacă ar vota-o pe Cristela Georgescu”, a spus Anca Murgoci.

„E foarte interesantă! Spuneți-ne dacă ați vota-o pe doamna Cristela Georgescu. E important pentru noi să știm cum ne structurăm pentru alegerile viitoare”, a spus Bogdan Chirieac.

Și internauții au răspuns pe TikTok. Au fost aproximativ 7.000 de comentarii și 300.000 de vizualizări la acel clip.

Concluzia? Aproximativ 90% dintre ei au zis că ar vota-o pe Cristela Georgescu. Au fost și sceptici care au zis: „Ce vă interesează? Vreți să-i fabricați și ei un dosar penal? Vreți să o împiedicați să candideze? Nu vă spunem cu cine votăm. Vă facem o surpriză, cum am făcut și cu Călin Georgescu”.

Alții l-au întrebat pe Bogdan Chirieac ce a vrut să spună când a zis: „E important pentru noi să știm cum ne structurăm pentru alegerile viitoare”.

Vom afla răspunsul într-un TikTok viitor. Dacă aveți alte întrebări pentru Bogdan Chirieac, lăsați-ne aici un comentariu. Anca Murgoci i le va adresa.

Luni, la Tribunalul București, se va judeca cererea DIICOT de prelungire a măsurii arestării preventive

Curtea de Apel București a admis, vineri, contestația depusă de DIICOT și a decis ca fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu să rămână în arest preventiv.

Inițial, completul de judecată a fost format din magistrații Cristian Dumitru (președinte) și Daniela Maria Manolache, care au avut însă opinii diferite în acest caz, astfel încât s-a format un complet de divergență, prin intrarea în componența acestuia a unui al treilea magistrat, respectiv Andreea Ionescu. Aceasta din urmă a înclinat balanța în sensul menținerii lui Georgescu în arest preventiv.

Reprezentanții lui Călin Georgescu au transmis o primă reacție din partea acestuia, după ce judecătorii de la Curtea de Apel București i-au respins vineri cererea de a fi plasat în arest la domiciliu.

„Chiar și în momentele cele mai grele, nu ne pierdem încrederea în acei magistrați care rămân drepți, își ascultă conștiința și pun legea mai presus de orice”, este mesajul transmis pe contul de Facebook al lui Georgescu.

„Domnul Călin Georgescu rămâne în continuare în Arestul Central, sub măsura arestării preventive. Astăzi, Curtea de Apel București a admis, în majoritate și cu opinie minoritară în favoarea noastră, contestația formulată de Parchet împotriva hotărârii Tribunalului București, cea prin care fusese admisă cererea noastră de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu. În consecință, domnul Călin Georgescu rămâne în continuare în Arestul Central, sub măsura arestării preventive. Luni, 26 octombrie 2026, la ora 11:00, urmează să fie examinată la Tribunalul București propunerea Parchetului de prelungire a măsurii arestării preventive pentru încă 30 de zile. Decizia va putea fi contestată de oricare dintre părți”, este continuarea mesajului.