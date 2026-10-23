Cristela Georgescu, după decizia care îl menține pe Călin Georgescu în arest preventiv: ”Au curs lacrimi, a tremurat văzduhul, iar rugăciunile au urcat spre Cer ca flăcările”

Cristela Georgescu, soția fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu

Cristela Georgescu a transmis un mesaj emoționant, după ce Curtea de Apel București a hotărât, vineri, 23 octombrie, ca soțul ei, fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu, să rămână în arest preventiv.

Mesajul Cristelei Georgescu a fost scris în contextul în care sute de susținători ai fostului prezidențiabil s-au adunat în fața Curții de Apel București, în pofida vremii ploioase.

Într-o postare publicată pe o rețea socială, Cristela Georgescu s-a referit la atmosfera din fața Curții de Apel București, acolo unde susținătorii lui Călin Georgescu au așteptat ore întregi sub umbrele, în ploaie, decizia judecătorilor.

Mesajul Cristelei Georgescu

„Rabdă, suflete, ca să nu-L faci de râs pe Hristos!”

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Au curs lacrimi, a tremurat văzduhul, iar rugăciunile au urcat spre Cer ca flăcările. Și Cerul a plâns toată dimineața…

Mare milă și mângâiere să aflați fiecare de la Bunul Dumnezeu, atunci când veți avea cea mai mare nevoie, pentru toată dragostea și jertfa voastră, familia mea mare!

Rămânem împreună, neclintiți în rugăciune, nădejde, curaj și Adevăr. Până la capăt. Știu că este greu, dar trebuie să rezistăm. Acesta este examenul credinței noastre. Dumnezeu are ultimul cuvânt”, a scris Cristela Georgescu, pe o rețea socială.

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Sursa foto - Cristela Georgescu Facebook

Curtea de Apel București a admis, astăzi, contestaţia depusă de DIICOT contra deciziei Tribunalului Bucureşti de a-l plasa pe Călin Georgescu în arest la domiciliu.

Călin Georgescu rămâne în continuare în Arestul Central, sub măsura arestării preventive.

Iniţial, completul de judecată a fost format din magistraţii Cristian Dumitru (preşedinte) şi Daniela Maria Manolache, care au avut însă opinii diferite în acest caz, astfel încât s-a format un complet de divergenţă, prin intrarea în componenţa acestuia a unui al treilea magistrat, respectiv Andreea Ionescu. Aceasta din urmă a înclinat balanţa în sensul menţinerii lui Georgescu în arest preventiv.

Prima reacţie a lui Georgescu după ce judecătorii au refuzat să-l trimită în arest la domiciliu

Reprezentanţii lui Călin Georgescu au transmis o primă reacţie din partea acestuia, după ce judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti i-au respins vineri cererea de a fi plasat în arest la domiciliu.

"Chiar şi în momentele cele mai grele, nu ne pierdem încrederea în acei magistraţi care rămân drepţi, îşi ascultă conştiinţa şi pun legea mai presus de orice", este mesajul transmis pe contul de Facebook al lui Georgescu.

Luni, la Tribunalul Bucureşti, se va judeca cererea DIICOT de prelungire a măsurii arestării preventive

"Domnul Călin Georgescu rămâne în continuare în Arestul Central, sub măsura arestării preventive. Astăzi, Curtea de Apel Bucureşti a admis, în majoritate şi cu opinie minoritară în favoarea noastră, contestaţia formulată de Parchet împotriva hotărârii Tribunalului Bucureşti, cea prin care fusese admisă cererea noastră de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu.

În consecinţă, domnul Călin Georgescu rămâne în continuare în Arestul Central, sub măsura arestării preventive. Luni, 26 octombrie 2026, la ora 11:00, urmează să fie examinată la Tribunalul Bucureşti propunerea Parchetului de prelungire a măsurii arestării preventive pentru încă 30 de zile. Decizia va putea fi contestată de oricare dintre părţi", este continuarea mesajului.