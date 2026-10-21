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Cristela Georgescu bate orice algoritm: Eu am fost rușii și boții. Stăteam până la 5 dimineața

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
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cristela georgescu
Cristela Georgescu, soția fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu

Mulți specialiști în comunicare și promovare online, în AI și chiar securitate cibernetică au analizat, din 2024 încoace, succesul online al lui Călin Georgescu. Se pare că acesta are un singur nume: Cristela. Și nu vorbim despre o inteligență artificială nouă a vreunui colos în domeniu, ci chiar despre soția sa, care spune cum a lăsat totul baltă ca să-și susțină, online, soțul.

Cristela Georgescu afirmă, într-un interviu că a văzut cum ”mașini din astea postau non-stop” și atunci s-a gândit că pe al ei Călin Georgescu, un soț și un tată incredibil, nu-l vede nimeni. De fapt, chiar nu l-au văzut nici sondajele până la vot. Dar să nu intrăm în detalii. Și cum pe Călin nimeni nu-l vedea, Cristela și-a anunțat comunitatea că pune totul pe hold pentru a-i scrie mesajele lui Călin Georgescu pe rețelele sociale. Susține astfel, că el a fost imaginea, ea vocea. Credibil, nu? 

”Când am văzut că... totuși... ne luptăm cu niște mașini din astea care postau non-stop, m-am gândit: dom`ne, nu suntem vizibili nicăieri. Am pus pe hold activitatea mea, adică am oprit temporar activitatea mea, chiar am făcut un mesaj oficial, mi-am anunțat și eu comunitatea și am zis: o să te ajut eu. Și eu m-am ocupat de conturile lui. Eu am fost rușii și boții. Vreau să știți că stăteam până la 4- 5 dimineața, că scriau oameni, eram copleșită, veneau mii se mesaje. Eu nu mai făceam nimic, decât asta. Mă întrebau ”putem să ajutăm”. Atunci am pus un mesaj automat în care am spus: puteți să distribuiți filmele lui, de pe conturile lui, atât, nici nu știam cine sunt acești oameni. Și s-a propagat. Mi-am dat seama că a luat amploare fenomenul când apăreau pe TikTok doar filme cu el. Așa ar fi fost și acum, dacă nu apărea cenzura. A fost și este un tatăl și un soț - vă spun- extraordinar, adică... când voi ajunge dincolo, sper să mă ceară din nou de soție, știți? Pentru că este incredibil” a spus Cristela Georgescu, într-un interviu preluat de RomâniaTV. 

Cum se ridică Cristela Georgescu

Așa se poate explica situația în care fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu nu a avut nevoie de bani pentru promovare. Adevărul e, de multe ori, cea mai simplă explicație din fața noastră. Cristela Georgescu mai spune însă ceva: mesajele de pe conturile lui Călin Georgescu sunt, de fapt, ale ei. Ea a fost vocea, iar Călin Georgescu a fost imaginea.

Dar acum și ea, Cristela, e o imagine, de când el, Călin, dă cu subsemnatul pe la anchetatori. 

Inclusiv marți, în Parlamentul României, înainte de învestirea Guvernului Niculescu, George Simion a menționat-o pe Cristela Georgescu prezentând-o ca pe o Vitoria Lipan a zilelor noastre: ”Mă așteptam să văd o femeie disperată, dar nu am văzut asta, ci o femeie care luptă pentru soțul și familia ei, o femeie hotărâtă, puternică, luptătoare, așa trebuie să fie și România noastră. Puteți să vă zvârcoliți voi, puteți doar amâna inevitabilul. Dumnezeu să binecuvânteze poporul român”. 

Astfel, specialiști în comunicare, precum consultantul Marius Luican sau analistul Radu Herjeu, aveau adevărul chiar în fața lor. Nu e vorba despre pericolul AI, caz închis. 

Cum de unii aveau ”Internetul plin” de Călin Georgescu și alții nu

La interviurile DCNews, consultantul Marius Luican a făcut un apel pentru reglementarea inteligenței artificiale, avertizând asupra scopurilor în care este folosită. A dat exemplul alegerilor prezidențiale din anul 2024, când Călin Georgescu s-a clasat pe primul loc, spre uimirea nu doar a celorlalți contracandidați, ci și a milioane de români: ”Inteligența artificială trebuie reglementată, pentru că vom avea identități ale unor candidați politici care vor fi total diferite și comunicate pe diferite tipuri de segmente. Anul 2024 a dovedit că lucrul ăsta e foarte posibil. Să ne amintim după ce s-au afișat rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale și erau discuțiile alea: „Băi, voi știți cine e Călin Georgescu?“. Unii ziceau „Habar nu am! Nu am auzit de el!“ dar alții spuneau „Da, noi îl știm, îl urmărim de atâta timp. E plin Internetul de informații cu el“. Era plin, dar era plin numai pentru unii. Pentru alții nu era”. 

Întrebat de jurnalistul Val Vâlcu în legătură cu modul în care s-a realizat această targetare, el a precizat că „la momentul respectiv se făcea printr-o segmentare foarte, foarte bună“.

”Persoane care frecventau anumite locuri din online erau targetate și, ulterior, văzând că răspundeau la un anumit tip de stimul, li se livra o anumită informație”, a răspuns consultantul.

”A fost o foarte bună segmentare a pieței, făcută impecabil. Cine a făcut-o sau ce bani or fi plătit pentru treaba asta, îmi e greu să îmi dau seama. Din punct de vedere al comunicării, ceea ce s-a întâmplat în anul 2024 seamănă cu niște indivizi care aveau niște genți pline de pliante, care au știut care sunt blocurile de pensionari, s-au dus și au dat doar acolo, aveau un personaj construit pentru acei oameni și știau că vor câștiga procente. Asta înseamnă o bună segmentare” a mai apreciat consultantul. 

”Schimbări strategice ale discursului frapant de inteligent făcute”

Marius Luican mai aprecia: 

”Din ce am observat eu la Călin Georgescu, pe care l-am urmărit cu foarte mare atenție și îl știu de 20-30 de ani, dincolo de faptul că livra mesaje în funcție de cei cărora se adresa, el și-a modificat discursul pe parcursul campaniei. Discursuri care aparent ar fi antagonice, nu numai că s-a modificat în funcție de segmentul căruia i se adresa, dar în acele câteva luni, de la o săptămână la o săptămână, a avut niște schimbări strategice ale discursului - onest vorbind, ca specialist - frapant de inteligent făcute”. 

Acum, se pare că am afat și cine le făcea. Sau nu? 

Citește aici și ce a spus Radu Herjeu despre experiența sa în ceea ce-l privește pe Călin Georgescu: Momentul în care Radu Herjeu l-a descoperit pe Călin Georgescu înaintea alegerilor și și-a dat seama că ”ceva nu leagă”: Nu apărea pe nicăieri!
 

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acest articol reprezintă o opinie
cristela georgescu
calin georgescu
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Comentarii (12)

Tibi   •   22 Octombrie 2026   •   07:46

Astia doi sunt escroci de înaltă clasa. Omului sărac ii este greu sau imposibil sa realizeze. Ei spun ce vor sa audă. Intr-o țară fara săraci ăștia nu au loc de întors. România este locul lor de joaca. De ce? Fiindcă e casa sărăciei.

Nelu   •   21 Octombrie 2026   •   17:56

Deocamdata asta de care vorbiti este candidata la complicitate cu Delirantul. După ce-si termina internarea sa indrazneasca sa mai deschida gura. Plină Europa de pipiţe care vorbesc engleza şi niciuna nu este preşedintă de stat!

@31   •   21 Octombrie 2026   •   17:53

Prin Parașuta te referi la Fritz, Bolojan, Grindeanu , Ciolacu ,Mucusor Johhanis ... la cine exact ?
Nu cred ca te-ai adresa asa unei femei nevinovate pana la proba contrarie , care are dreptul sa discute cu extrartrestrii doar voi susțineți democratia si dreptul la opinie .... știu știu pentru USR PNL am comis un delict de opinie ...

@31   •   21 Octombrie 2026   •   17:48

Ar trebui sa demonstreze cineva susținerii legate de rusi.
În afara de propaganda ai vazut tu ceva concret?
Iar legat de geopolitica pot fi opinii cu argumente pe care le accepta x sau y.pe mine ma depășește subiectul dar as vrea sa vad ca cineva e condamnat ca "rusii" "instrucție armata" etc altfel democrația UE = 0

Întreb si eu   •   21 Octombrie 2026   •   16:37

De ce nu avem șef civil plin la SRI de ani de zile ?

31   •   21 Octombrie 2026   •   15:57

Lasă asta parașută! Cum e cu prietenii voștri ruși? Cum e cu "Ucraina stat inventat" când Ucraina este mai veche decât Moscoviții? Cum e cu admirația față de Putin? Marș în Siberia cu tot cu diliul tău!

Constantin   •   21 Octombrie 2026   •   14:35

Atunci Cristela să explice de unde i-au venit milioanele de euro ca nu a plouat la iei în curte cu euro să fim serioși și i-a Georgescu au mințit atâția alegători sunt aciolati după putere!!!!

Mihai1   •   21 Octombrie 2026   •   14:07

Dacă intrați să zicem pe un canal despre infrastructură veți vedea 80% postări proUSR sau proPNL (că nu e diferență)!
Ai zice că mai toată România e "progresistă"!!!
Văd că nimeni nu zice nimic de puzderia de boți useriști, de manipularea grosolană a acestora!

#URITA P..LII!!!   •   21 Octombrie 2026   •   14:06

Si, ai avut amnezie, CURVA NAIBII??? Abia dupa doi ani ti-ai amintit, SCROAFA ORDINARA CE ESTI...INSEAMNA CA ESTI BUNA DE F..T..T, CA NU TII MINTE, CATEA LESINATA ...!!!

dario   •   21 Octombrie 2026   •   13:47

in al doile rand, in Romania presedintele republicii nu este ales de votanti

Explicația e plauzibila dar nu o cred   •   21 Octombrie 2026   •   13:25

Si intr-o societate democrata probabil fara alte probe ar scăpa.
Dar România in opinia mea e un stat captiv unei minorități PPE Renew, care vedem cat de mult bine a facit di ideii de UE.
In rest faptele le vrem publice : la data de x , aia oricine ar fi ei au influențat ilegal alegerile etc ...
Sau e ilegal sa faci campanie cu zero lei pentru ca 1 ,2,3
Asteptam condamnare pe acest motiv .
In rest sa nu uitam campaniile Facebook din 2004 încoace ale PNL si USR si PDL acelea nu au influențat alegătorii?
Mi-as dori sincer sa închidă subiectul asta cu ceva clar altfel JD Vance - VP SUA avea dreptate ... daca o campanie pe tick tock dărâmă democratia poate ca nu prea era democratie

dario   •   21 Octombrie 2026   •   12:50

in primul rand decembrie 2024 a fost "Turtucaia" serviciilor romanesti, s-a gresit la greu "concentratia" luindu-se prea mult de la Simion... pe moment, misiune indeplinita cu succes prin accederea in turul doi al "candidatului de suflet" progresist...asa cum s-a vazut in 2025, probabil ca Lasconi l-ar fi invins pe Simion

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