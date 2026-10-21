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DCNews Politica Cristela Georgescu, candidată la prezidențiale? Semnal pentru Cotroceni / video

Cristela Georgescu, candidată la prezidențiale? Semnal pentru Cotroceni / video

Elena Aurel Autor: Elena Aurel
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cristela georgescu
Cristela Georgescu, soția fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu

Ar avea Cristela Georgescu șanse să ajungă președinta României dacă ar candida la alegerile prezidențiale? Bogdan Chirieac a spus că o eventuală candidatură ar da peste cap toate calculele politice.

Analistul politic Bogdan Chirieac este de părere că soția lui Călin Georgescu, Cristela Georgescu, are un viitor politic promițător, dacă decide să candideze la alegerile prezidențiale. 

Video:

@rodcnews Candidează Cristela Georgescu la prezidențiale?! Anca Murgoci și Bogdan Chirieac discută despre acest subiect. Haideți și pe dcnews! ✌️ #cristelageorgescu #cg #romanian #presedinte ♬ sunet original - DC News

„Domnule Chirieac, ce face Cristela Georgescu? Candidează la prezidențiale?”, a întrebat Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„Eu nu știu ce viitor politic are Călin Georgescu, dar doamna Cristela Georgescu, dacă își pune în minte, are un viitor de aur”, a spus Bogdan Chirieac.

 Cristela Georgescu, excepțională din toate punctele de vedere

Bogdan Chirieac a spus că i-a plăcut mult cum s-a descurcat Cristela Georgescu în interviul acordat americanilor și că aceasta ar putea ajunge președinta României dacă va candida. 

„Ați văzut ce interviu a dat americanilor?”, a întrebat Anca Murgoci.

„M-a impresionat profund. A fost excepțională doamna Cristela Georgescu în acel interviu. Sigur, și-a servit cauza, să ne înțelegem bine. Și-a servit interesul dânsei și al familiei sale.

A fost excepțională din toate punctele de vedere, de la felul în care s-a prezentat, felul în care vorbește engleză, predicatele pe care le-a abordat.

E o persoană inteligentă și foarte plăcută. E foarte greu să o dai jos de pe lista de candidați la prezidențiale, așa cum s-a întâmplat cu domnul Călin Georgescu.

Atenție! Dacă își pune în minte, se dau peste cap toate calculele. Are o șansă mare să devină viitorul președinte al României”, a spus Bogdan Chirieac.

„Haideți să-i întrebăm pe cititori dacă ar vota-o pe Cristela Georgescu”, a spus Anca Murgoci.

„E foarte interesantă! Spuneți-ne dacă ați vota-o pe doamna Cristela Georgescu. E important pentru noi să știm cum ne structurăm pentru alegerile viitoare”, a spus Bogdan Chirieac. 

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bogdan chirieac
cristela georgescu
alegeri prezidentiale
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Comentarii (16)

digital   •   22 Octombrie 2026   •   12:55

Da, se va bate cu Mirabela!

Starostele Paun   •   22 Octombrie 2026   •   10:48

Asta-i morcovul pe care sistemul i-l da fraierilor: "vi l-am luat pe Georgescu v1 dar vi-l dam pe Gergescu v2". Cu alte cuvinte stati linistiti, ati castigat, in timp ce defapt ati pierdut - asta daca ati pierdut ceva in primul rand.

Problema-reactie-solutie, asa cum a fost prezis de profeție.

Poporul roman va muri cu the tiny-hats de gat, sunt dusi precum oile la taiere si nici macar nu inteleg ce i se intampla.

Infantilism.   •   22 Octombrie 2026   •   09:14

“ Copiii spun lucruri trăsnite !”

IGOR   •   22 Octombrie 2026   •   09:03

Comentariul de mai sus: Bravo ELENA, nota 10!

ada   •   22 Octombrie 2026   •   08:34

la citi idioti sint in tara asta nimic nu e imposbil

IGOR   •   22 Octombrie 2026   •   08:04

D-le CHIRIEAC, ne plac glumele care au sare si piper, dar daca si tatuca asta va candida la prezidentiale suntem de rasul lumii. De ce o incurajati, ea saraca chiar crede. De ce va bateti joc de cei mai slabi cu duhul?

# UTOPIE!!!   •   22 Octombrie 2026   •   07:42

"Comentator" Socol= SOCOLA??? CATEGORIC "DA", PRECUM ZICI...ACOLO SA RAMII...

Dan   •   22 Octombrie 2026   •   06:53

Daca am ales un idiot in fruntea tarii...suntem in stare de orice

ioan   •   22 Octombrie 2026   •   06:35

nu stiu daca familia georgescu este cinsyita sau nu,dar sunt sigur ca statul roman este necinstit ca nu spune de ce a anulat alegerile.

Criss   •   22 Octombrie 2026   •   06:20

Doamne fereste ........ dar daca va voi ,,poporul" ce vom putea face, vom experimenta inca 4 ani cu pretul pielii de pe spate. Trebuie sa schimbam imnul ca este inutil, nu ne convinge.

Horia   •   21 Octombrie 2026   •   19:57

Doamne fereste si pazeste!

CI   •   21 Octombrie 2026   •   19:12

Cu siguranță că va face un caca mic la prezidențiale. Interesant e că între timp, Chirieac a luat-o pe suveraneală din aia grețoasă

Socol   •   21 Octombrie 2026   •   18:01

CATEGORIC DA !!!!

MOB   •   21 Octombrie 2026   •   17:55

Voi aveți probleme cu mansarda!!!

Constantin   •   21 Octombrie 2026   •   17:47

Ar fi culmea să o vezi pe Cristela candidată trebuie să fi anormal să votezi așa ceva n-are nimic din politică dar cei care îi susțin pe acești neaveniți înseamnă ca suntem un popor fără creier!!!!

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