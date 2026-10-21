Cristela Georgescu, candidată la prezidențiale? Semnal pentru Cotroceni / video

Cristela Georgescu, soția fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu

Din articol Cristela Georgescu, excepțională din toate punctele de vedere

Ar avea Cristela Georgescu șanse să ajungă președinta României dacă ar candida la alegerile prezidențiale? Bogdan Chirieac a spus că o eventuală candidatură ar da peste cap toate calculele politice.

Analistul politic Bogdan Chirieac este de părere că soția lui Călin Georgescu, Cristela Georgescu, are un viitor politic promițător, dacă decide să candideze la alegerile prezidențiale.

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„Domnule Chirieac, ce face Cristela Georgescu? Candidează la prezidențiale?”, a întrebat Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„Eu nu știu ce viitor politic are Călin Georgescu, dar doamna Cristela Georgescu, dacă își pune în minte, are un viitor de aur”, a spus Bogdan Chirieac.

Cristela Georgescu, excepțională din toate punctele de vedere

Bogdan Chirieac a spus că i-a plăcut mult cum s-a descurcat Cristela Georgescu în interviul acordat americanilor și că aceasta ar putea ajunge președinta României dacă va candida.

„Ați văzut ce interviu a dat americanilor?”, a întrebat Anca Murgoci.

„M-a impresionat profund. A fost excepțională doamna Cristela Georgescu în acel interviu. Sigur, și-a servit cauza, să ne înțelegem bine. Și-a servit interesul dânsei și al familiei sale.

A fost excepțională din toate punctele de vedere, de la felul în care s-a prezentat, felul în care vorbește engleză, predicatele pe care le-a abordat.

E o persoană inteligentă și foarte plăcută. E foarte greu să o dai jos de pe lista de candidați la prezidențiale, așa cum s-a întâmplat cu domnul Călin Georgescu.

Atenție! Dacă își pune în minte, se dau peste cap toate calculele. Are o șansă mare să devină viitorul președinte al României”, a spus Bogdan Chirieac.

„Haideți să-i întrebăm pe cititori dacă ar vota-o pe Cristela Georgescu”, a spus Anca Murgoci.

„E foarte interesantă! Spuneți-ne dacă ați vota-o pe doamna Cristela Georgescu. E important pentru noi să știm cum ne structurăm pentru alegerile viitoare”, a spus Bogdan Chirieac.