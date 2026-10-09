Cristela Georgescu se plânge americanilor de „dictatura din România mai rea decât pe vremea lui Ceaușescu”, dintr-o vilă din Mogoșoaia și acces fără restricții la un public uriaș

Cristela Georgescu și Alex Jones

Cristela Georgescu se plânge americanilor că în România este dictatură, mai rău ca pe vremea lui Ceaușescu.

Dintr-o vilă din Mogoșoaia, cu acces la un public american uriaș, Cristela Georgescu descrie o Românie mai rea decât cea a lui Ceaușescu. Poate că, înainte să compare cele două epoci, ar trebui să compare și condițiile în care își poate spune nemulțumirile.

Cristela Georgescu le cere americanilor să vadă cenzura „de neimaginat” din România. Americanii o pot vedea și auzi chiar pe ea în timp ce explică pe larg cât de puțină libertate are

Cristela Georgescu spune, în limba engleză, că în România e mai rău decât pe vremea lui Ceaușescu. Unde spune asta? La Alex Jones, un conspiraționist american, într-un interviu transmis pe X, în care se adresează publicului american și cere sprijin internațional. Poate ar merita să se oprească puțin chiar la acest detaliu.

„Nivelul cenzurii din România este de neimaginat. De neimaginat. Copilăria mea s-a desfășurat în timpul dictaturii familiei Ceaușescu. Nici înainte de 1989 nu am văzut așa ceva, pentru că ceea ce trăim astăzi este și mai periculos. Iar dictatura din România de astăzi este mai rea decât dictatura de dinainte de 1989”, spune Cristela Georgescu în interviul acordat americanului Alex Jones.

Să critici autoritățile, să le acuzi de dictatură și să le ceri americanilor să intervină, toate acestea în fața unui public larg, nu se putea pe vremea lui Ceaușescu.

Sigur că un microfon nu ține loc de democrație și că orice abuz trebuie verificat. Dar de aici până la „e mai rău decât înainte de 1989” e cale lungă.

Cristela Georgescu poate să acuze statul român în fața publicului american. Poate să ceară ajutor, poate să spună că trăiește într-o dictatură. Foarte bine, este dreptul ei. Dar tocmai acest drept ar trebui să-i dea puțin de gândit înainte să spună că pe vremea lui Ceaușescu era mai bine.

„Acum două săptămâni, la șase dimineața, Călin era cu fiul nostru cel mare. Ambii noștri copii sunt minori. Era cu fiul cel mare la antrenamentul de înot. Au așteptat să se oprească, apoi zeci de polițiști și membri ai trupelor antiteroriste, o adevărată armată de oameni, au venit și l-au ridicat în fața fiului nostru minor.

În același timp, eu eram acasă cu celălalt fiu al nostru, iar ei au spart ușa. Au intrat efectiv trupe militare, cu arme grele și cu tot ce vă puteți imagina. Am crezut că vom fi uciși. Nu știam că este poliția. La început am crezut că sunt hoți, că au intrat să ne jefuiască. Apoi mi-am dat seama că este poliția, pentru că au început să mă întrebe dacă avem droguri, arme și bani. Mă întrebam: „Ce este asta? De unde vin aceste idei?”.

Fiul nostru cel mare, care are 14 ani, a fost păzit timp de două ore de un militar cu o armă grea. Tatăl meu, care are aproape 90 de ani și se afla în casă, a fost păzit în același mod, de o persoană înarmată cu o armă militară.

Acestea sunt acțiuni brutale, inutile, excesive și disproporționate față de acuzațiile care i se aduc. Și sunt traumatizante. Ca mamă, întreb: Cine va răspunde pentru teroarea psihologică provocată copiilor noștri? Cine va răspunde pentru faptul că prezumția de nevinovăție este doar o promisiune palidă, care nu este respectată?”, a mai zis Cristela Georgescu.

„În timp ce se aflau în casa noastră și desfășurau percheziția, timp de aproximativ opt-nouă ore, imagini confidențiale, cu datele noastre personale, și informații false ajungeau în presă. Presa prezenta public aceste informații, conturându-i deja imaginea de persoană vinovată, influențând opinia publică și dând un verdict pentru ceva ce nu a făcut.

Vă dau un exemplu foarte scurt. Aveam acasă 5.000 de euro, dintre care o parte îi aparținea fiului meu, care este campion european la pentatlon. Este o sumă rezonabilă. Dar peste tot în presă se spunea că fuseseră găsite sume uriașe de bani în numerar. Apoi, ieri, am mers la percheziția informatică a tuturor laptopurilor. Aveam două laptopuri, patru telefoane și, desigur, câteva hard diskuri. Au confiscat totul.

Ieri am fost chemați, de fapt, am fost chemați toată săptămâna. Iar presa a relatat că au fost verificate 27 de telefoane mobile și 63 de laptopuri și că au fost găsite sume uriașe de bani. Au pus sechestru pe casa noastră”, a mai zis Cristela Georgescu.

„Sperăm că un proces echitabil va scoate adevărul la iveală. Spuneam că, și dacă nu ar fi soțul meu, tot aș face ceea ce fac astăzi. Vreau să fac acest caz cunoscut. Simt o responsabilitate, o obligație de a spune adevărul, pentru că îl cunosc. Iar adevărul este că democrația a murit în România și că tirania devine mai puternică în fiecare zi. Dar, pentru că poartă un chip uman, chipul unei minciuni, nu o vedem. Minciuna umblă liberă, îmbrăcată în hainele adevărului. Iar acest lucru nu este în regulă. Democrația nu este o etichetă pe care o pui unui guvern. Este un standard pe care trebuie să îl respectăm. Și cred că niciun copil nu ar trebui să fie expus folosirii abuzive a forței înainte de a avea vârsta potrivită pentru a face față unei asemenea situații.

Când decidem asemenea acțiuni, trebuie să ținem cont de copii. O Românie în care Călin Georgescu ar fi fost președinte nu ar fi permis niciodată să se întâmple asemenea lucruri.

În esență, spun că avem de-a face cu primul dosar politic grav și cu prima persecuție politică gravă de după căderea comunismului. Au fost încălcate toate principiile Curții Europene a Drepturilor Omului relevante în acest caz, mai ales dreptul la un proces echitabil și prezumția de nevinovăție. Se exercită foarte multă presiune politică pentru a-l prezenta drept vinovat înainte ca procesul să fi avut loc. Totul este disproporționat. Vreau ca toată lumea să știe că oricine poate ajunge în locul lui, pentru că este un om obișnuit, venit din rândul oamenilor de pe stradă, care a câștigat alegerile. Vor să intimideze oamenii și să le transmită: „Să nu îndrăzniți să faceți asta. Acest sistem nu poate fi înfrânt. Închideți gura, țineți capul plecat, fiți ascultători și rămâneți la locul vostru”. Nu, nu vom accepta asta, pentru că Dumnezeu este unul singur și El are ultimul cuvânt. De ce să mă tem când Dumnezeu este cu mine? Dar este important să ne trezim din această minciună că trăim într-o democrație. În mijlocul Europei, trăim într-o minciună”, a mai zis Cristela Georgescu.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pe 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

În timp ce Cristela Georgescu dădea interviuri pentru americani, Luca Niculescu, premierul desemnat, era la Digi24 și cumva se leagă pentru că ambii au vorbit despre vremurile lui Ceaușescu.

Întrebat ce cuvinte are pentru românii care spun că era mai bine pe vremea lui Ceaușescu, Luca Niculescu a respins ideea că era mai bine în perioada comunismului și a amintit de toate lipsurile cu care se confruntau oamenii zi de zi.

Acesta a mai spus că poate să înțeleagă nostalgia unora, dar România de astăzi este incomparabil mai bună decât cea de atunci.

„Pentru cei mai mulți dintre noi era mult mai rău. Trăiam în Berceni, eram șapte oameni într-un apartament de trei camere, era foarte frig iarna, nu aveam lumină, nu aveam de mâncare în unele zile. Îmi amintesc zile în care ne era foame...

Nu aveam libertatea de expresie, nu aveam libertatea de a circula. Nu am ieșit din țară până în 1989. Deci cei care cred acest lucru, nu-și mai amintesc sau nu vor să-și mai amintească.

În același timp, pot să înțeleg o anumită nostalgie pentru că memoria încearcă să păstreze lucrurile cele mai bune. Era acea senzație că eram săraci, dar eram toți cam la fel de săraci.

România de azi, în comparație cu cea de atunci, e incomparabil mai bună și cred că trebuie să fim foarte atenți când ne gândim la cât de bine era înainte, pentru că nu era mai bine”, a spus Luca Niculescu la Digi24.



