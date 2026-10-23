Călin Georgescu rămâne în arest preventiv - Update/ Mesaj de ultimă oră

Calin Georgescu este escortat de politisti in sediul Curtii de Apel Bucuresti, 23 octombrie 2026. Inquam Photos / Octav Ganea

Curtea de Apel București a judecat, astăzi, contestaţia depusă de DIICOT împotriva deciziei Tribunalului Bucureşti de a-l plasa pe Călin Georgescu în arest la domiciliu.

UPDATE:

”Domnul Călin Georgescu rămâne în continuare în Arestul Central, sub măsura arestării preventive.

1. Astăzi, Curtea de Apel București a admis, în majoritate și cu opinie minoritară în favoarea noastră, contestația formulată de Parchet împotriva hotărârii Tribunalului București, cea prin care fusese admisă cererea noastră de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu. În consecință, domnul Călin Georgescu rămâne în continuare în Arestul Central, sub măsura arestării preventive.

2. Luni, 26 octombrie 2026, la ora 11:00, urmează să fie examinată la Tribunalul București propunerea Parchetului de prelungire a măsurii arestării preventive pentru încă 30 de zile. Decizia va putea fi contestată de oricare dintre părți.

Chiar și în momentele cele mai grele, nu ne pierdem încrederea în acei magistrați care rămân drepți, își ascultă conștiința și pun legea mai presus de orice” arată un mesaj publicat pe contul lui Călin Georgescu.

UPDATE: Georgescu rămâne în arest preventiv

Călin Georgescu rămâne în arest preventiv, după ce Curtea de Apel București a admis vineri, 23 octombrie, contestația formulată de procurorii DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București de înlocuire a măsurii cu arestul la domiciliu. Hotărârea este definitivă și a fost luată după ce primii doi judecători nu au ajuns la un acord privind soluția.

UPDATE: Călin Georgescu a fost scos de la CAB în cătușe și dus în arest, unde așteaptă decizia judecătorilor.

UPDATE: Sute de susținători, în ploaie, pentru Călin Georgescu. Au blocat traficul pe Spaiul Independenței

Aproximativ 500 de susţinători ai lui Călin Georgescu au blocat traficul pe Splaiul Independenţei, în faţa Curţii de Apel Bucureşti, în aşteptarea unei decizii privind plasarea fostului candidat la przedenţiale în arest la domiciliu.

"În contextul protestului aflat în desfăşurare în acest moment, pentru gestionarea optimă a fluxurilor de trafic şi protejarea participanţilor care se află pe partea carosabilă, Brigada Rutieră a dispus restricţionarea traficului rutier pe Splaiul Independenţei de la Bulevardul Naţiunile Unite către Piaţa Unirii. Totodată, au fost aplicate restricţii de trafic de la intersecţia Bd. Libertăţii/Splaiul Independenţei către Pod Naţiunile Unite, dar şi de la intersecţia Bd. Naţiunile Unite/Bd. Libertăţii către Pod Naţiunile Unite. Recomandăm conducătorilor auto să respecte semnalele şi indicaţiile poliţiştilor rutieri aflaţi în teren şi să manifeste prudenţă sporită în deplasare", anunţă Brigada Rutieră.

Jandarmeria Capitalei face apel la calm şi spune că are echipe de dialog la faţa locului.

"În timpul adunării publice desfăşurate în faţa sediului Curţii de Apel Bucureşti, o parte dintre participanţi au pătruns pe carosabil, blocând circulaţia rutieră pe Splaiul Independenţei. Înţelegem importanţa dreptului fiecărei persoane de a-şi exprima liber opiniile şi de a participa la adunări publice. În acelaşi timp, facem apel la responsabilitate, pentru că siguranţa tuturor trebuie să rămână o prioritate. Blocarea circulaţiei poate crea situaţii periculoase atât pentru participanţi, cât şi pentru ceilalţi cetăţeni. De asemenea, poate îngreuna deplasarea ambulanţelor, a autospecialelor de pompieri şi a altor echipaje de intervenţie, precum şi circulaţia mijloacelor de transport în comun. La faţa locului se află echipele de dialog ale Jandarmeriei Capitalei, uşor de recunoscut după vestele albastre inscripţionate. Colegii noştri sunt acolo pentru a comunica permanent cu participanţii, pentru a oferi informaţii şi pentru a explica prevederile legale aplicabile. Ne dorim ca fiecare persoană să îşi poată exprima punctul de vedere în siguranţă, fără ca acest lucru să pună în pericol alte persoane. De aceea, îi rugăm pe participanţi să dea dovadă de calm, să coopereze cu forţele de ordine şi să contribuie la desfăşurarea adunării publice în condiţii de siguranţă", transmite Jandarmeria.

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Într-un dosar separat, Marin Burcea, unul dintre bodyguarzii lui Călin Georgescu, este audiat vineri la sediul DIICOT, în dosarul în care fostul candidat este acuzat că ar fi angajat un specialist să caute microfoanele instalate de procurori în vila din Mogoşoaia.

Potrivit unor surse judiciare, citate de Agerpres, Marin Burcea a fost chemat să dea o declaraţie în calitate de martor.

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UPDATE: Cei doi judecatori au luat decizii contrare. Este pentru a doua oară când se întocmește un complet de divergentă în cazul lui Georgescu

Este format, din nou, complet de divergență, după decizii diferite ale celor doi judecători. Urmează să vină un alt judecător, al treilea, care să încline balanța fie spre arest preventiv, fie spre arest la domiciliu.

Data trecută, cel de-al treilea judecător care a intervenit pentru a lua o decizie, a hotărât rămânerea lui Călin Georgescu în arest preventiv.

UPDATE: Susținătorii lui Călin Georgescu așteaptă hotărârea în ploaie. Unul dintre ei transmite totul pe TikTok, live, în timp ce primește ”cadouri” prin aplicație:

”În această dimineaţă, am primit pe cale oficială încheierea motivată. Dosarul a fost înaintat astăzi (n.r. - luni) către Curtea de Apel Bucureşti, în vederea soluţionării contestaţiei formulate de procurori. Termenul stabilit este vineri, 23 octombrie 2026, ora 9:00. Până atunci, măsura arestării preventive rămâne în vigoare. Vă mulţumim pentru răbdare şi pentru că aşteptaţi informaţiile de la sursa oficială”, se arată astăzi, într-un anunţ postat pe pagina de Facebook, a lui Călin Georgescu.

Pe 13 octombrie, judecătorul Vlad Andriescu de la Tribunalul Bucureşti i-a admis lui Georgescu o cerere de înlocuire a arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu, însă decizia a fost atacată de DIICOT.

De ce a fost plasat Călin Georgescu în arest la domiciliu

În esenţă, judecătorul a invocat "circumstanţele personale" favorabile ale lui Georgescu, şi anume că nu are antecedente penale, este integrat în societate, are un domiciliu stabil, este căsătorit, are doi copii minori, iar buna desfăşurare a procesului penal în perioada următoare nu va fi afectată prin plasarea lui în arest la domiciliu.

De asemenea, magistratul aprecia că Georgescu şi-a respectat obligaţiile cât timp s-a aflat sub control judiciar, iar după ce nu a mai avut această măsură şi a părăsit ţara, a revenit ulterior şi a dat curs chemărilor organelor judiciare.

Acuzațiile care i se aduc lui Călin Georgescu, arestat preventiv în 29 septembrie

Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Conform actelor de la dosar, omului de afaceri Răzvan Leu i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacţii cu metale preţioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetăţean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveţia.

Pentru a obţine creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanţie de un milion de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiţi pentru a finanţa campania lui Georgescu la prezidenţiale.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate creşte la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanţiei totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.