Rămâne Călin Georgescu în arest preventiv? Decizia judecătorilor de la Tribunalul București

Imagine cu Călin Georgescu. Sursa: Inquam Photos / George Călin

Din articol Procurorii scot la lumină datele din telefoane și calculatoare

Tribunalul București decide marți dacă fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu scapă din arestul preventiv sau rămâne închis în dosarul de presupusă înșelăciune de 1,1 milioane de euro. DC News vă ține la curent cu toate informațiile în timp real.

Magistrații de la Tribunalul București au pe masă cererea lui Călin Georgescu prin care acesta solicită o măsură mai blândă, arest la domiciliu sau control judiciar, după ce procurorii DIICOT l-au acuzat de fapte extrem de grave.

Redacția DC News urmărește pas cu pas desfășurarea evenimentelor de la instanță și va reveni în timp real cu toate informațiile proaspete, imediat ce magistrații vor pronunța minuta ședinței.

Dosarul a ajuns din nou în fața judecătorului Vlad Andriescu, același magistrat care, la finalul lunii septembrie, a refuzat cererea procurorilor de a-l trimite după gratii pe Călin Georgescu, optând atunci pentru măsura controlului judiciar.

Lucrurile au stat altfel câteva zile mai târziu, la Curtea de Apel București. Judecătorii instanței superioare au anulat decizia inițială și au emis mandatul de arestare preventivă pentru 30 de zile. În motivare, magistrații au arătat că există suspiciuni serioase legate de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, la care s-au adăugat bănuieli că fostul candidat ar fi pregătit plecarea definitivă din România.

Cazul a împărțit chiar și completul de judecată de la Curtea de Apel. Unul dintre cei trei magistrați a formulat o opinie separată, în care a susținut că măsura extremă a arestului nu are o bază solidă în acest dosar. În viziunea acestuia, simpla intenție de a cumpăra un imobil peste hotare nu reprezintă o dovadă că un om vrea să fugă de justiție.

În ciuda acestui punct de vedere, Călin Georgescu a rămas închis din 29 septembrie, acuzat că ar fi păgubit un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Procurorii scot la lumină datele din telefoane și calculatoare

Procurorii DIICOT au reluat perchezițiile informatice amănunțite asupra telefoanelor, laptopurilor și calculatoarelor ridicate din vila de la Mogoșoaia, în căutarea unor probe suplimentare despre traseul banilor.

Hotărârea pe care o va pronunța marți Tribunalul București nu va fi una definitivă, ambele părți vor avea dreptul de a formula contestație.

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