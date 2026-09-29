De ce a fost arestat preventiv Călin Georgescu. Tudorel Toader: E vorba de o nouă apreciere pe care au dat-o judecătorii

Imagine cu Călin Georgescu. Sursa: Inquam Photos / George Călin

Fostul ministru al Justiției Tudorel Toader a explicat de ce Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, marți, 29 septembrie, deși prima decizie a instanței a fost plasarea sub control judiciar.

Tudorel Toader a explicat schimbarea măsurii preventive în cazul lui Călin Georgescu, după ce Curtea de Apel Bucureşti a admis, marţi, 29 septembrie, contestaţia DIICOT şi a decis ca fostul candidat la alegerile prezidenţiale să fie arestat preventiv pentru 30 de zile. Fostul ministru al Justiției a spus că noua decizie a instanței a venit după ce primii doi judecători din complet nu au ajuns la aceeași concluzie, iar cauza a fost soluționată de un al treilea judecător, în cadrul unui complet de divergență.

"E vorba de o nouă apreciere pe care au dat-o judecătorii de control de la Curtea de Apel. Am văzut cum doi judecători au avut opinii diferite. A intervenit al treilea judecător, se numește complet de divergență, că era o divergență între primii doi, și cel de-al treilea s-a alăturat opiniei judecătorului care a considerat că este necesară arestarea preventivă. Prin urmare, e vorba de aprecierea materialului probator și nu de o suplimentare a probelor din dosar. Deocamdată sunt 30 de zile, pot surveni modificări, dar vedeți cum e prezumția asta de nevinovăție. În ochii procurorului care a reținut și care a propus arestarea preventivă, el e considerat vinovat. În ochii judecătorilor care au decis arestarea preventivă, de asemenea e considerat vinovat, dar el rămâne la adăpostul prezumției de nevinovăție, cu o valoare de rang constituțional, care se va răsturna definitiv atunci când hotărârea penală, decizia, va rămâne definitivă în apel, până atunci e cale lungă, foarte lungă", a explicat Tudorel Toader în cadrul unei intervenții la Antena 3 CNN.

Ce modificări ar putea apărea în următoarele 30 de zile

Întrebat apoi ce modificări ar putea surveni în următoarele 30 de zile, Tudorel Toader a spus că atât procurorii, cât și avocații pot solicita noi măsuri.

"Cu 5 zile înainte de expirarea acelor 30 de zile, procurorii probabil vor solicita prelungirea măsurii arestului preventiv. Avocații, dimpotrivă, vor solicita revocarea sau înlocuirea cu acel control judiciar. Este vorba de o apreciere. Până la urmă, justiția nu-i matematică, unde doi cu doi fac patru. Judecătorul apreciază și am văzut foarte concret așa cum aprecierile au fost diferite, dar prevalează ca de obicei ultima apreciere, ultima soluție, cei doi judecători care au considerat că probele sunt suficiente, că fapta este gravă, că se impune arestarea preventivă" a mai declarat Tudorel Toader.

Cine sunt cei doi judecători care nu au reuşit să se pună de acord

Iniţial, completul de judecată de la Curtea de Apel București a fost format din judecătoarele Violeta-Elena Georgescu-Ashemimry (şefa Secţiei I penală de la CAB) şi Cristina Grecu, care nu au reuşit să se pună de acord în legătură cu măsurile preventive care trebuie aplicate lui Georgescu.

Ulterior, s-a format un complet de divergenţă. Astfel, un al treilea magistrat, în persoana lui Dragoş Mirea, a înclinat balanţa în sensul aplicării arestului preventiv atât pentru Călin Georgescu, cât și pentru Ionel Rusen.

Reamintim că prima decizie a instanței a fost plasarea sub control judiciar a celor doi. Pe 23 septembrie, Tribunalul București a respins propunerea DIICOT de arestare preventivă.

Călin Georgescu este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituire a unui grup infracțional organizat. Procurorii susțin că a făcut parte dintr-o grupare care l-a înșelat pe omul de afaceri Răzvan Leu cu 1.100.000 de euro.