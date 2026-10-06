De ce se face percheziția informatică în dosarul lui Călin Georgescu. Ce caută anchetatorii. Avocat, precizare despre Cristela

Imagine cu Călin Georgescu. Sursa: Inquam Photos / George Călin

Călin Georgescu a fost scos din arest și dus la DIICOT pentru percheziția informatică. Alături de el se află și Cristela, soția fostului candidat.

Călin Georgescu a fost scos marți, pentru prima dată, din arest și dus la sediul DIICOT, unde procurorii vor asista la percheziția informatică a dispozitivelor ridicate din locuința fostului candidat la prezidențiale. Procedura are loc în dosarul în care Georgescu este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. La percheziția informatică va participa și soția acestuia, Cristela Georgescu.

Socrul său a fost, luni, audiat la DIICOT, în calitate de martor, în cadrul dosarului de înșelăciune care îl vizează pe fostul candidat la prezidențiale. Procurorii încearcă să clarifice o tranzacție financiară în care apare numele tatălui Cristelei Georgescu. Avocatul Andrei Lazăr a comentat subiectul într-o intervenție la România TV, discutând despre percheziția informatică, ce presupune, de ce mai au nevoie procurorii pentru a merge mai departe și care va fi impactul asupra electoratului.

"Trebuie să se stabilească clar circuitul banilor"

"Percheziția informatică este o etapă absolut normală în procedura penală, se percheziționează dispozitive electronice precum telefoanele, laptopuri sau alt suport optic, așa mai este denumit în practică. Totul se face pentru a fi identificate conversații, extrase de cont și alte asemenea probe care pot duce la cristalizarea acuzației în ceea ce-l privește pe domnul Georgescu. Trebuie menționat, chiar dacă anumite fișiere au fost șterse, ele pot fi recuperate de anchetatori, de specialiștii care fac această percheziție informatică. E o etapă absolut normală, specifică procedurii penale în această etapă a procesului penal. Nicio probă nu are o valoare prestabilită sau o valoare mai mare decât alta. Legea spune că fiecare probă se coroborează cu alte elemente, alte probe, care pot conduce la cristalizarea acuzației. Este în sarcina anchetatorilor. Ei trebuie să dovedească infracțiunea. Până atunci, domnul Georgescu și toate persoanele vizate în dosar se bucură de prezumția de nevinovăție. Trebuie să se stabilească clar circuitul banilor, unde a ajuns milionul de euro, cine a beneficiat de rezultatul infracțiunii sau de prejudiciul produs. Așa cum a spus mai devreme, s-a instituit și măsura sechestrului asupra bunurilor domnului Georgescu. Doamna Georgescu, fiind soția dânsului, nu este obligată să dea declarații în calitate de martor", a explicat Andrei Lazăr.