UPDATE: Ședința a fost amânată / Călin Georgescu, audiat în dosarul de propagandă legionară. Avocații cer arestul la domiciliu

Calin Georgescu este escortat de politisti in sediul Curtii de Apel Bucuresti, 23 octombrie 2026. Inquam Photos / Octav Ganea

Călin Georgescu a ajuns din nou în fața judecătorilor. Fostul candidat independent la prezidențiale a fost adus la Judecătoria Sectorului 1, în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară.

UPDATE: Ședința a fost amânată pentru data de 15 decembrie, la ora 10:00, după ce instanța i-a adus la cunoștință lui Călin Georgescu faptele de care este acuzat, potrivit Realitatea Plus.

Acesta a spus că este nevinovat și că vrea o procedură normală de judecată și ca următoarele termene să se judece în lipsa sa.

De asemenea, instanța a respins mai multe probe în favoarea lui Călin Georgescu.

Solicitarea avocaților privind înlocuirea măsurii de arest preventiv cu arestul la domiciliu urmează să fie analizată în data de 5 noiembrie 2026

Fostul candidat la prezidențiale a fost scos de la audieri și dus înapoi în Arestul Central.

Călin Georgescu, scos de la audierile în dosarul în care este acuzat de propagadă legionară și dus în Arestul Central / FOTO: captură video Realitatea Plus

UPDATE: Călin Georgescu a ajuns în sala de judecată.

Știrea inițială:

Călin Georgescu urmează să fie adus direct din arest la Judecătoria Sectorului 1, în dosarul de propagandă legionară care se află deja în fața judecății pe fond, iar ședința urmează să înceapă la ora 10.

Gest considerat legionar

Călin Georgescu are calitatea de suspect pentru săvârșirea infracțiunii de utilizare a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, dosarul fiind instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, potrivit unor surse Agerpres.

Fostul candidat la prezidențiale și-ar fi salutat susținătorii cu un gest considerat legionar, atunci când era cercetat sub control judiciar, în fața Poliției din Buftea.

Dosar de presupusă înșelăciune

În paralel, procurorii DIICOT încearcă să dea de urma unui milion de euro într-un alt dosar de presupusă înșelăciune. Mai exact, omul de afaceri Răzvan Leu ar fi plătit această sumă pentru a primi un credit în valoare de 6 milioane de euro pe care nu l-a mai primit, iar banii ar fi ajuns într-un cont din Elveția, iar de acolo aaceste sume au fost transferate la o bancă din Lituania.

Anchetatorii încearcă acum să afle dacă printre acești bani se numără și cei pe care i-ar fi plătit omul de afaceri. Între timp, Călin Georgescu va rămâne în spatele gratiilor sub măsura arestului preventiv, cel puțin până în data de 27 noiembrie.

Avocații cer arestul la domiciliu

Avocații săi au făcut o nouă solicitare la Tribunalul București prin care încearcă să îi obțină o măsură mai blândă, respectiv cea a arestului la domiciliu.

Călin Georgescu se află în arest din 29 septembrie în dosarul de înşelăciune cu un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro. La sfârșitul lunii trecute, Curtea de Apel Bucureşti a admis contestaţia DIICOT şi a decis prelungirea cu 30 de zile a măsurii arestării preventive pentru fost candidat la prezidențiale.