Jaf la Vamă. Au dispărut, de pe Otopeni, saci cu bani. Bogdan Chirieac: Ca votul ”alor mei”, de la USR

Foto: Agerpres / Foto ilustrativ Aeroport Otopeni

Un sac de bani a dispărut de pe Aeroportul Otopeni. Bancnotele au fost înlocuite cu foi albe.

A fost începută o anchetă la Biroul Vamal de Frontieră Aeroport Otopeni Călători, după dispariția unei sume de aproape 700.000 de euro. Autoritatea Vamală Română (AVR) a sesizat poliția și a declanșat un control intern după ce a constatat dispariția unei sume de aproape 700.000 de euro, reținută de lucrătorii vamali în ianuarie 2026 și depozitată în incinta Biroului Vamal de Frontieră, conform unui comunicat de presă remis de Autoritatea Vamală Română, pentru DCNews.

Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul într-o intervenție la România TV, în cadrul emisiunii moderate de Andreea Crețulescu.

"Nu mizați pe faptul că se va afla cine a luat banii"

"Din ce am înțeles, doamnele respective au recâștigat banii în instanță. Să le dea Dumnezeu sănătate judecătorilor români, pentru că mai fac și fapte bune. Tu, România, tu, vamă, de ce să iei banii femeilor? Dânsele nu știu cu ce se ocupau și nici nu ne interesează, dar pe vremurile astea cumplite au venit cu bani în țară. Au declarat banii și cu asta basta. Nu mizați pe faptul că se va afla cine a luat banii. E ca un banc vechi cu vameși. Mă rog, sunt câțiva vameși și nu poți să acuzi omul până n-ai dovezi. Totuși, avem un jaf la vamă, iar acest lucru nu poate fi lăsat așa. Recuperarea banilor jefuiți ar trebui să se facă, dar cine să o facă? Cine face asta acum în România? În ciuda tuturor măsurilor de securitate și a camerelor, tot s-a întâmplat. Cum au dispărut banii? Camerele video unde erau? N-au funcționat? Practic, în ciuda tuturor acestor întrebări fără răspuns, a funcționat ca votul 'alor mei', de la USR, de la Sectorul 1. Ne aducem aminte de acei saci de voturi. Chiar și acum o am în minte pe doamna Clotilde Armand când ne zicea revoltată: 'ni s-a spus că nu funcționează nicio cameră și era o cameră funcțională'! Facem haz de necaz. Într-un final, o să dăm noi toți banii înapoi femeilor, după ce au dispărut din seiful sau grija vămii. Jos pălăria", a spus Bogdan Chirieac.

Cazul a fost clasat, dar banii au dispărut

Dispariția a fost constatată în contextul demersurilor pentru restituirea sumei, după emiterea unei ordonanțe de clasare în cazul respectiv. La verificarea sacului în care erau păstrați banii, s-a constatat că acesta conținea doar o bancnotă și coli de hârtie.

Camera de depozitare nu este prevăzută cu sistem de supraveghere video, însă culoarul de acces este monitorizat.

Poliția desfășoară cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care a dispărut suma, iar controlul intern al AVR vizează respectarea procedurilor de reținere, evidență și depozitare a bunurilor, precum și responsabilitățile persoanelor care aveau acces la spațiul respectiv” mai anunță sursa citată.

O știre din 10 ianuarie 2026 indica că, în bagajele a două femei care se întorceau din Dubai, au fost găsite, pe pe Aeroportul Internaţional ”Henri Coandă”, bijuterii, dar și teancuri cu bani. Comunicatul de presă al Poliției de Frontieră indica bunuri și bani care, împreună, ajungeau la 3 milioane de euro, deținute în valize de două românce, una de 20 de ani, alta de 49 de ani.