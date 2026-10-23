Fiul lui Tudorel Toader, reținut: Fără probe şi prin intimidare, au lovit într-un tânăr pe care acasă îl aşteaptă doi copii

Alexandru Toader

Alexandru Toader, fiul fostului rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și fost ministru al Justiției, a fost reținut vineri de procurori.

UPDATE: Instanța a amânat pronunțarea unei decizii pentru sâmbătă. Alexandru Toader va petrece noaptea în arest.

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Alexandru Toader va fi prezentat în fața Curții de Apel Iași cu propunere de arestare preventivă. Se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual, fapte presupus a fi fost comise în raporturile inculpatului cu mai multe studente ale instituției de învățământ superior.

„În cadrul unui dosar penal având ca obiect săvârșirea unor infracțiuni contra libertății și integrității sexuale, procurorul de caz a dispus măsura reținerii pentru o durată de 24 de ore față de un inculpat, cadru didactic universitar în cadrul Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, iar la data de 23 octombrie 2026 a formulat propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual, fapte presupus a fi fost comise în raporturile inculpatului cu mai multe studente ale instituției de învățământ superior.

Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul, profitând de autoritatea conferită de funcția didactică și de poziția de superioritate în raport cu studentele ar fi comis faptele care alcătuiesc obiectul prezentei cauze.

Propunerea urmează să fie soluționată de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul instanței competente, având în vedere calitate de notar a inculpatului, respectiv Curtea de Apel Iași”, a transmis Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași.

Tudorel Toader, fostul ministru al Justiției, a zis că este, de fapt, un atac la adresa lui ce se întâmplă acum

Tudorel Toader a zis că fiul său este ținta mai multor atacuri de când este cadru didactic la Facultatea de Drept. Fostrul ministru a formulat acuzații la adresa unei avocate și pune sub semnul întrebării împrejurările în care două studente au dat declarații nefavorabile lui Alexandru. Fiul său nu a avut posibilitatea să propună probe în apărare înainte de a fi lipsit de libertate.

„Este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru! În precedent, de când este cadru didactic la Facultatea de Drept, au fost mai multe episoade de atac la adresa lui. De data aceasta, o avocată cu dosare penale, urmărind să îşi uşureze situaţia juridică, a „motivat” două studente să dea declaraţii nefavorabile lui, a trimis un jurnalist care să le înregistreze, a rezultat un subiect de presă la nivel naţional, ataşat de numele meu, iar în final, sesizarea din oficiu din prezentul dosar penal.

Fără probe şi prin intimidare, au lovit într-un tânăr pe care acasă îl aşteaptă doi copii, dintre care unul de doar câteva săptămâni.

Până astăzi nu a cunoscut niciuna dintre acuzaţiile formulate, nu a avut nicio calitate în dosar, nu a avut posibilitatea propunerii probelor în apărare. Este în faţa unui dosar deja format, de care a fost total străin, iar la final i s-au prezentat acuzaţiile, considerat vinovat şi lipsit de libertate.



Exprim încrederea că magistraţii vor constata acest abuz şi îl vor pune în libertate, dându-ne posibilitatea să formulăm apărări şi să îi demonstrăm nevinovăţia”, a transmis Tudorel Toader.