Orașul din Ucraina care va fi evacuat în această noapte. ”Ne temem că va fi șters de pe fața Pământului”

Oleșkî/ captură video

Un armistițiu Ucraina - Rusia, sub medierea Statelor Unite ale Americii, presupune ca un întreg oraș să fie evacuat.

Este vorba despre orașul Oleșkî, aflat sub ocupație rusă. Astăzi, a fost ultima zi în care a mai putut fi locuit de ucraineni, arată un armistițiu recent, negociat cu medierea SUA, a declarat pentru Kyiv Independent, pe 26 octombrie, Kseniia Arhipova, voluntar implicat în operațiunile de evacuare.

”Oleșkî va fi pur și simplu șters de pe fața Pământului”

”Când posturile de televiziune din întreaga lume vor arăta zeci de autobuze pline cu oameni părăsind Oleșkî, când se va anunța că evacuarea a avut loc și că orașul a rămas practic pustiu, ne temem foarte mult că, după aceea, Oleșkî va fi pur și simplu șters de pe fața pământului”, a spus Arhipova.

Avertismentul său vine după ce Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, a mediat un armistițiu localizat între Rusia și Ucraina, în orașul Oleșkî și în împrejurimile acestuia, pentru a permite evacuarea în siguranță a civililor și livrarea de ajutoare umanitare. Potrivit Statului Major General al Ucrainei, armistițiul urmează să intre în vigoare pe 27 octombrie, la ora 03:00 (ora Kievului).

Să pleci e greu, dar să rămâi ar putea fi și mai greu

Atât Rusia, cât și Ucraina au convenit asupra unei încetări a focului la nivel local pe durata evacuării, însă rutele exacte de evacuare rămân neclare, iar părțile implicate încă lucrează la stabilirea detaliilor.

Arhipova i-a îndemnat pe localnicii care au rămas în oraș să ia în considerare evacuarea. Ea a recunoscut că părăsirea locuinței este o decizie dificilă pentru rezidenții care și-au petrecut întreaga viață acolo, însă rămânerea în oraș i-ar putea expune la pericole tot mai mari, la intensificarea ostilităților și la lipsa accesului la ajutor.

Orașul Oleșki se află sub ocupație rusă încă din primele zile ale invaziei la scară largă. Locuitorii întâmpină dificultăți în a procura alimente, medicamente, energie electrică și alte bunuri de strictă necesitate.

Trupele ruse folosesc orașele și satele de pe malul estic, inclusiv Oleșki, pentru a lansa atacuri peste fluviu, vizând, printre altele, orașul eliberat Herson.

„Cel mai rău lucru ar fi ca întreaga lume să ajungă să creadă că toată lumea a fost evacuată din Oleșki, în timp ce oamenii ar fi încă acolo. Și ar fi, pur și simplu, uitați” mai spune voluntara.

În primăvara anului 2026, voluntarii implicați în evacuări au reușit, totuși, să ajute locuitorii din Oleșki să plece spre alte așezări ocupate din regiunea Herson sau spre zonele controlate de Ucraina, prin călătorii epuizante, care durau mai multe zile și traversau Rusia și Belarusul. Însă, în ultimele luni, pericolele generate de atacurile cu drone, tirurile de artilerie și drumurile minate au făcut ca evacuarea pe cale rutieră să devină aproape imposibilă.

Oleșkî a fost cândva casă pentru 25.000 de persoane. În ultima vreme, numai 2.000 mai locuiau aici. De fapt, supraviețuiau înfruntându-se cu drone în timp ce căutau hrană.