Marton Aron, episcopul care a înfruntat ura și a apărat demnitatea umană, comemorat la Roma. Mesajul ambasadorului George Bologan / Foto - Video

Foto Facebook - Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran de Malta

Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun şi OSM a organizat, la 19 octombrie 2026, conferinţa "Episcopul Marton Aron - martor şi simbol al Europei creştine".

Personalitatea și moștenirea spirituală a episcopului Márton Áron, simbol al curajului, demnității umane și reconcilierii dintre popoare, au fost evocate într-un eveniment comemorativ organizat la Accademia di Romania din Roma, la care au luat parte reprezentanți ai Bisericii Catolice, oficiali români și maghiari, dar și membri ai corpului diplomatic, în contextul anului 2026, declarat „Anul episcop Márton Áron” în România.

Marton Aron, evoca în cadrul unui eveniment găzduit de Accademia di Romania din Roma

"Personalitate emblematică a istoriei noastre recente, episcopului Marton Aron a fost evocat, în cadrul evenimentului găzduit de Accademia di Romania din Roma, de ÎPS Kovacs Gergely, arhiepiscop romano-catolic de Alba Iulia, PS Bocskei Laszlo, episcop romano-catolic de Oradea şi Preşedinte al Conferinţei Episcopilor Catolici din România, domnul Ciprian Olinici, secretar de stat pentru Culte, E.S. Kveck Peter, Ambasadorul Ungariei pe lângă Sfântul Scaun, E.S. George Bologan, Ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, precum şi de prof. Mihai Kovacs, istoric, care a prezentat pe larg aspecte din viaţa şi activitatea venerabilului prelat.

Viceprim-ministrul Tanczos Barna a transmis participanţilor un mesaj scris în care a salutat desfăşurarea evenimentului de la Roma, un prilej pentru a aduce în atenţia publicului larg viaţa şi exemplul unei personalităţi care inspiră respect şi în afara graniţelor propriei comunităţi sau a timpului în care a trăit, mărturia sa devenind un tezaur al moştenirii creştine universale", conform unui comunicat transmis de Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun şi Ordinul Suveran Militar de Malta.

Mesajul transmis de ambasadorul George Bologan

"În deschiderea conferinţei, ambasadorul George Bologan a evidenţiat modul în care venerabilul episcop Marton Aron este un exemplu de care Europa are nevoie pentru a elimina barierele prejudecăţilor şi a construi pacea şi un model actual de urmat pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă societatea contemporană.

"Avem nevoie de persoane care îi apără pe cei fără voce, care nu se lasă seduşi de ură şi care nu consideră tăcerea o formă de neutralitate atunci când demnitatea umană este în pericol" a subliniat ambasadorul român, exprimându-şi speranţa ca personalitatea lui Marton Aron să ajute la "construirea unei Europe în care memoria creştină să devină responsabilitate pentru prezent, libertatea să fie inseparabilă de respectul pentru celălalt, iar adevărul să nu fie separat de caritate".

E.S. Kveck Peter, Ambasadorul Ungariei pe lângă Sfântul Scaun, a salutat decizia Parlamentului României de a institui Anul comemorativ Marton Aron, într-un exemplar şi autentic spirit european. Evocând exemplul de curaj al episcopului, a punctat momentele tragice ale istoriei recente în care, din această parte de Europa, Biserica a primit mulţi martiri şi mărturisitori ai credinţei, victime ale regimurilor totalitare pentru că au avut curajul să "spună nu răului".

Intervenţia domnului Ciprian Olinici, secretar de stat pentru Culte, a prezentat parcursul instituţional al declarării anului 2026 drept "Anul episcop Marton Aron", cele 250 de voturi favorabile din Camera Deputaţilor arătând amploarea acordului în jurul cinstirii sale. Pentru a completa memoria istorică a românilor şi maghiarilor, "suntem datori să cultivăm şi memoria întâlnirilor, a solidarităţii, a demnităţii recunoscute împreună", iar Marton Aron ne oferă un asemenea punct de întâlnire, un drum deschis care ne ajută să trecem de la vecinătatea geografică la apropierea morală.

Gestul făcut în mai 1944

Demnitarul român a amintit şi gestul plin de semnificaţie din mai 1944 al episcopului catolic, maghiar, care a ales să apere oamenii persecutaţi pentru că erau evrei, titlul de "drept între popoare", acordat ulterior de Yad Vashem, recunoscând această solidaritate cu aproapele care un trebuia să-i semene ca să îi fie semen.

Moştenirea spirituală şi intelectuală a episcopului Marton Aron

PS Bocskei Laszlo a amintit, în prezentarea sa, de moştenirea spirituală şi intelectuală a episcopului Marton Aron, cu o semnificaţie deosebită în inima Europei. Fiu devotat al propriului popor, a ştiut să recunoască în fiecare om un frate care trebuie respectat şi iubit. Îndemnul lăsat reprezintă, şi astăzi, un autentic program de reconciliere: "Respectaţi şi iubiţi fiecare om, mai ales pe cei alături de care trăiţi!".

ÎPS Kovacs Gergely, postulatorul beatificării lui Marton Aron şi succesor al acestuia la conducerea Arhidiecezei romano-catolice de Alba Iulia, a evidenţiat importanţa cunoaşterii personalităţii episcopului şi în afara comunităţii sale şi a mulţumit pentru interesul manifestat de organizatori, dar şi de numeroşii participanţi la eveniment.

Manifestarea s-a încheiat cu un moment muzical susţinut de Cvartetul Patachich

La eveniment a fost prezent şi PS Maxim Danuabianul, arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, precum şi un grup de preoţi, printre care s-a numărat şi Mons. Csiki Denes, fost secretar al episcopului Marton Aron.

În seria manifestărilor comemorative desfăşurate la Roma s-a înscris şi celebrarea unei Sfinte Liturghii solemne în memoria venerabilului episcop, duminică, 18 octombrie 2026, în biserica Santa Maria dell'Anima.

Evenimentele diplomatice şi ecleziale au adus în atenţia publicului larg una dintre personalităţile emblematice ale istoriei recente, un mărturisitor al credinţei statornice care prin virtuţile sale transcende graniţele istorice şi geografice. Venerabilul episcop Marton Aron rămâne, prin moştenirea sa spirituală şi morală, un simbol al reconcilierii dintre popoare şi un exemplu pentru o Europă fraternă", mai notează sursa citată.

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