Noi detalii despre atacul de la școala din Bistrița. Băiatul de 13 ani ar fi vizat și alți copii. Elevii au revenit la cursuri în format fizic, unii cu ordine de protecție

Imagini cu atacul de la școala din Bistrița. FOTO: colaj capturi YouTube

Apar noi informații despre atacul comis de elevul de 13 ani de la Şcoala gimnazială "Ştefan cel Mare" din Bistriţa. Se pare că acesta ar fi vizat și alți copii. Miercuri, elevii s-au întors fizic la școală, după ce în cursul zilei de marți au urmat cursuri online.

Elevul de 13 ani, autorul atacului cu cuțitul de la Şcoala gimnazială "Ştefan cel Mare" din Bistriţa, despre care Parchetul a spus deja că a acționat premeditat și nu a manifestat remușcări, ar fi vizat și alți copii, nu doar pe elevul de clasa a șasea despre care se știa, potrivit Antena 3 CNN. Ancheta în acest caz continuă. După ce s-au făcut percheziții la casa familiei elevului atacator, situată într-o localitate rurală aflată la circa 13 kilometri de municipiul Bistrița, acum urmează o percheziție informatică asupra telefonului minorului.

În ce stare se află profesoara și elevul rănit

Între timp, este așteptată expertiza psihiatrică pentru discernământ. Minorul de 13 ani se află în continuare internat la Psihiatrie infantilă în Cluj-Napoca, fiind însoțit de mamă. Profesoara în vârstă de 28 de ani rănită în timpul atacului se află în stare bună, la fel și copilul de 12 ani rănit de elevul de 13 ani. Elevii de la Şcoala gimnazială "Ştefan cel Mare" din Bistriţa revin astăzi la cursuri în format fizic, după ce ieri au învățat online. Ei vor beneficia de consiliere psihologică după acest eveniment șocant.

Șapte ordine de protecție emise după atac

Precizăm că polițiștii au emis, în cursul serii de marți, șapte ordine de protecție provizorii pentru șase elevi de la Școala gimnazială "Ștefan cel Mare" din Bistrița și pentru profesoara de 28 de ani atacată cu cuțitul de minorul de 13 ani.

Agresorul de 13 ani a primit brățară electronică

Elevului atacator i-a fost montată brățară de monitorizare, potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud, Crina Sîrb.

"În cursul zilei de 20 octombrie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Bistrița au emis ordine de protecție provizorii extinse, cu monitorizare electronică, cu privire la 7 persoane, profesoara și 6 elevi. Elevul de 13 ani se află în continuare internat la o clinică de specialitate", a precizat reprezentanta IPJ Bistrița-Năsăud, potrivit Agerpres.

Ordinele au fost emise după ce părinții copiilor au solicitat luarea unor măsuri suplimentare de protecție față de atacator. Printre elevii pentru care a fost emis ordin provizoriu de protecție se numără băiatul pe care atacatorul l-a vizat în primul rând, cel mai probabil din motive rasiale, dar și colegul care a sărit în apărarea lui și s-a ales cu numeroase leziuni, fiind externat ulterior cu recomandări medicale.

A acționat premeditat, cel mai probabil din motive rasiale

Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, Adrian Briciu, a declarat, marți, 20 octombrie, că elevul de 13 ani a acționat premeditat, cel mai probabil din motive rasiale, și nu a manifestat remușcări după comiterea faptelor.

"Cu premeditare (a acționat - n.r.), având în vedere că s-a pregătit de acasă. Acum, cu cât timp în urmă plănuia atacul și viza acel elev, nu se poate ști cu certitudine acel moment, dar e cu premeditare de îndată ce s-a echipat cu cuțit, cu cască, mănuși" a declarat prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, Adrian Briciu, potrivit Agerpres.

Principala țintă a elevului din Bistrița era un coleg pe care "îl considera indian"

Adrian Briciu a precizat că autorul atacului a venit pregătit de acasă cu un cuțit tip briceag, o cagulă, o cască tip militar și mănuși, s-a echipat cu acestea în baia școlii, după care s-a deplasat spre sala de clasă unde învăța elevul pe care îl viza, "motivat de faptul că îl considera indian, cel mai probabil datorită culorii mai închise a tenului" și cu care nu ar fi avut stări conflictuale în trecut.

Momentul în care a fost rănită profesoara

Ajuns lângă sala de clasă unde învăța elevul mai mic cu un an decât el, autorul atacului a bătut la ușă, iar, în momentul în care profesoara de matematică a ieșit, a lovit-o de mai multe ori cu cuțitul în zona capului și în zona toracică, pe holul școlii.

În ajutorul profesoarei, a sărit un elev, iar după acest moment atacatorul a intrat în sala de clasă și a început să îl caute pe elevul pe care voia să îl rănească.

Momentul în care a fost rănit elevul de 12 ani

Un coleg a sărit în ajutorul celui vizat și a fost lovit cu cuțitul în zona capului, iar copilul vizat de atac a fost de asemenea atins în zona spatelui, fiindu-i cauzată o leziune superficială, a precizat Briciu.

În sprijinul elevilor atacați au venit paznicul școlii și un profesor de sport, care au reușit să îl imobilizeze pe agresor și să îl deposedeze de cuțit.

Au fost găsite mesaje și simboluri extremiste

Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud a adăugat că, în baia în care s-a echipat agresorul, au fost găsite mesaje și simboluri extremiste.

"Cu ocazia cercetării la fața locului, s-au găsit în baia unde autorul s-a echipat mesaje scrise în limba engleză pe faianță și pe bazinul de la vasul de toaletă, precum și anumite însemne legionar-extremiste, de extremă dreaptă", a spus Adrian Briciu.

"N-a fost perceput ca o persoană care are remușcări. (...) Nu s-a manifestat în sensul că ar regreta fapta, nu părea o persoană afectată, nu știu în ce măsură conștientiza", a mai spus Adrian Briciu.

Atacatorul nu poate fi tras la răspundere penală

Reamintim că psihologul criminalist Liviu Chesnoiu a analizat atacul în exclusivitate pentru DC NEWS. Având în vedere vârsta atacatorului, de 13 ani, acesta nu poate fi tras la răspundere penală, iar măsurile ulterioare pot fi luate doar de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Precizăm că poliţiştii au deschis un dosar penal pentru divulgare de date nepublice, după ce imaginile atacului cu cuţitul comis, luni, 19 octombrie, de elevul de 13 ani de la Şcoala gimnazială "Ştefan cel Mare" din Bistriţa, înregistrate de camerele de supraveghere ale unităţii de învăţământ, au ajuns în spaţiul public şi au circulat intens pe reţelele de socializare şi în mass-media.