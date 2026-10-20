Atacul cu cuțitul de la școala din Bistrița, comis de un elev venit din Spania. Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu: A fost setat să gândească așa. Semnal de alarmă cu mult timp înainte

Imagine cu elevul atacator din Bistrița. Sursa foto: captură video TikTok

Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu a analizat atacul de la școala din Bistrița, acolo unde o profesoară și un copil au fost atacați cu un cuțit de un elev de clasa a șaptea.

Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu a comentat atacul cu cuțitul de la Şcoala gimnazială "Ştefan cel Mare" din Bistriţa, acolo unde o profesoară și un copil au fost răniți cu un cuțit de un elev de clasa a șaptea, în vârstă de 13 ani.

Precizăm că potrivit primelor informații, elevul ar fi vrut să îl atace pe un băiat din clasa a VI-a, pe motiv că avea altă religie. El a bătut la ușa clasei, profesoara a deschis, dar nu a vrut să îl lase să intre, așa că băiatul a atacat-o, i-a aplicat câteva lovituri de cuțit în zona frunții și în zona abdomenului. Femeia a început să strige după ajutorul, iar în acel moment elevul a intrat în clasă, căutând copilul pe care îl viza. Nu a reușit să îl rănească deoarece ceilalți copii au încercat să îl oprească. Unul dintre colegi a fost, la rândul lui, rănit.

Atacatorul a revenit de câţiva ani din Spania

Liviu Chesnoiu spune că fapta elevului ar putea avea legătură cu faptul că acesta a revenit de câţiva ani din Spania.

"Copilul acesta a fost cu părinții în Spania. Vă dați seama ce mișcări sunt acum în Spania, Franța și Belgia. S-a amplificat mișcarea aceasta a elevilor. Violența lor are nevoie doar de o instigare. "Noi luptăm pentru că nu sunt bănci în clasă", au zis copiii din Franța. "Nu avem destui profesori". Poate fi și religia, pentru că în Franța, în Spania, au venit tot felul de migranți și extrema dreaptă acționează în felul acesta. Are ce are cu minoritățile, cu cei de altă religie. (...) Dacă el era setat să acționeze împotriva celor de altă religie s-a dus țintit la elevul respectiv. Deci nu e vorba despre bullying aici, așa cum bănuiam înainte să apară mai multe informații, e vorba despre faptul că acest copil a fost pe undeva setat să gândească în maniera aceasta, să nu aibă niciun gând bun față de alte religii. Dacă nu e ca el, nu e bine. (...) El a rănit-o pe profesoară pentru că ea i-a deschis ușa, dar el nu avea treabă cu profesoara, el avea treabă cu acel elev pe care îl căuta. Noroc că ceilalți copii au început să dea cu scaune în el, a venit paznicul și acel copil, care de fapt era ținta lui, nu a pățit nimic. Totuși, să nu uităm că un alt elev a fost rănit", a spus Liviu Chesnoiu pentru DC NEWS.

Liviu Chesnoiu: La noi, în România, nu se întâmplă așa ceva

Liviu Chesnoiu a subliniat faptul că astfel de atacuri motivate ideologic sau rasial sunt foarte rare în România, tocmai de asta incidentul este unul șocant și neașteptat.

"Trebuie să se stea serios de vorbă cu el, cu familia. Păi domnule, voi ați fost în Spania acolo, ați văzut ce ați văzut, dar acum nu trebuie să imiți ce fac alții pe acolo. La noi, în România, nu se întâmplă așa ceva. La noi e loc pentru toți și ne înțelegem, indiferent de religii. Acceptăm, suntem mult mai îngăduitori față de cineva de o altă religie sau de o altă culoare a pielii. La noi nu se întâmplă de obicei așa ceva, dar copilul acesta venind cu familia de acolo, au rămas setați pe aceste chestii. E posibil ca și în familia lui să se discute aceste lucruri sau să fi stat online pe cine știe ce grupuri", a mai spus Liviu Chesnoiu.

Pericolul telefoanelor. "Violența este ca un drog"

Ulterior, Liviu Chesnoiu a subliniat pericolul reprezentat de rețelele sociale și accesul necontrolat al unor copii la telefon/tabletă/calculator.

"Copilașii aceștia ai noștri sunt pe rețele. Acolo e violență. Violența este ca un drog. Se uită pe filmulețe unde e multă violență, iar adrenalina pe care o capătă privind acele imagini este ca un drog. Ei asta fac. Copiii aceștia nu se mai uită deloc la televizor. Asta trebuie să ne dea nouă de gândit. Nu mai ascultă nici radio, doar telefon. Dacă unui copil de vârsta asta îi iei telefonul, l-ai terminat, intră în sevraj. Ei pe telefon sunt în lumea lor virtuală, departe de cea reală și acolo se întâmplă tot felul de grozăvii", a mai spus Liviu Chesnoiu.

"Problema poate fi și la el acasă"

Elevul își anunțase atacul într-un video postat pe TikTok, iar psihologul criminalist atrage atenția că de cele mai multe ori persoanele care intenționează să recurgă la astfel de gesturi trag un semnal de alarmă cu mult timp înainte. Cât despre cum iau naștere astfel de manifestări, Liviu Chesniu spune că totul ar putea porni și de la ce vede copilul în familie.

"Acești copii cu probleme psihice, pentru că este o problemă psihică aici, nu fac hodoronc-tronc o bazaconie din asta. Ei pe undeva trag un semnal de alarmă cu mult timp înainte. Ei nu acționează așa imediat. Ei stau, gândesc pe toate fețele, amenință. Fac chestia asta ca un sinucigaș. Un sinucigaș nu își ia viața hodoronc-tronc, trag alarma cu mult timp înainte. Deci pe undeva el sigur a dat semnale victimei în sensul acesta. În cariera mea, am întâlnit foarte multe manifestări de genul acesta, când copiii sunt victimele unui bullying, când copiii sunt abuzați și devin abuzatori la rândul lor. (...) Problema poate fi și la el acasă. De multe ori, prin mimetism, copilul ajunge să imite ce vede acasă. Imită violența și crede că în felul acesta se poate rezolva o problemă", a mai spus Liviu Chesnoiu.

Precizăm că potrivit legislației române, minorii care nu au împlinit 14 ani nu răspund penal, însă în cazul acestora pot fi dispuse măsuri de protecție specială, distincte de sancțiunile penale. Rămâne de văzut ce măsură vor lua magistrații în cazul acestui elev. Deocamdată, atacatorul în vârstă de 13 ani se află la Secția de Psihiatrie Infantilă de la Spitalul de urgență pentru copii din Cluj Napoca.