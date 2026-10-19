Atac cu cuțitul la o şcoală din Bistriţa. Un elev de clasa a şaptea a rănit o profesoară și un coleg. UPDATE: Își anunțase intenția pe TikTok - Video

Sursa foto: Captură video Bistriteanul.ro

O profesoară a fost atacată cu un cuţit de un elev de gimnaziu, la o şcoală din Bistriţa.

UPDATE ora 11:00 - Elevul și-ar fi anunțat atacul pe TikTok

Elevul de clasa a șaptea și-ar fi pregătit atacul de 8 luni. El și-ar fi anunțat intenția pe TikTok.

"Nu aveți idee cât sunt de periculos!", a transmis acesta, potrivit Bistriteanul.ro.

UPDATE ora 10:45 - În ce stare se află profesoara și elevul rănit

Profesoara și elevul înjunghiați astăzi la Şcoala gimnazială "Ştefan cel Mare" sunt conștienți și stabili, potrivit reprezentanților Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița.

"La Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița au fost aduși astăzi o femeie în vârstă de 28 de ani și un minor în vârstă de 12 ani, care prezintă plăgi produse prin agresiune în incinta unei unități de învățământ de pe raza municipiului Bistrița.

Ambii pacienți sunt conștienți, stabili, speriați și se află în curs de investigații medicale la UPU-SMURD, respectiv la UPU Pediatrie", a transmis Camelia Strungari, purtător de cuvânt al SCJU Bistrița.

UPDATE ora 10:40 - Cursurile de la Şcoala gimnazială "Ştefan cel Mare" din Bistriţa

Conducerea Școlii Gimnaziale ”Ștefan cel Mare” din Bistrița a decis ca orele să fie suspendate luni, după incidentul grav din această dimineață, când un elev a atacat cu un cuțit o profesoară şi a rănit şi un coleg.

Știrea inițială:

Un elev de clasa a şaptea de la Şcoala gimnazială "Ştefan cel Mare" din Bistriţa a atacat cu un cuţit, luni dimineaţa, o profesoară şi a rănit şi un coleg, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud.

"În dimineaţa zilei de 19 octombrie, în jurul orei 08:40, poliţiştii au fost sesizaţi, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că un elev de clasa a VII-a, al unei unităţi de învăţământ din municipiul Bistriţa, ar fi agresat cu un cuţit o profesoară şi un alt elev. Elevul a fost imobilizat de poliţişti şi se află în custodia acestora. Cele două persoane rănite au fost preluate de echipajele medicale din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean, care le acordă îngrijiri medicale", a transmis IPJ.

Se intervine la fața locului

La faţa locului intervin poliţişti din cadrul Biroului de Ordine Publică şi Biroului de Investigaţii Criminale ale Poliţiei Municipiului Bistriţa, precum şi poliţişti din cadrul Biroului Siguranţă Şcolară şi al Serviciului pentru Acţiuni Speciale, transmite Agerpres.

Poliţiştii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Elevul ar fi intrat în clasă cu briceag și cască de motocicletă

Potrivit Bistriteanul.ro, elevul a intrat în sala de clasă cu briceag și cască de motocicletă. Profesoara atacată ar preda Matematica la școala respectivă.

Potrivit măturiilor uneia dintre elevele clasei a VI-a care avea oră cu profesoara în cauză, băiatul ar fi bătut la ușă, iar când femeia a deschis, acesta avea în mână un briceag. Se pare că elevul purta pe cap o cagulă, iar peste ea o cască de motocicletă/bicicletă. În doar câteva secunde băiatul s-ar fi năpustit asupra profesoarei, iar majoritatea copiilor au fugit afară, speriați. În sala de clasă ar fi rămas doar câțiva elevi care au încercat să-și apere profesoara, aruncând cu scaunele înspre atacator.

Ulterior, în clasă au ajuns paznicul și profesorul de sport, care l-au imobilizat pe atacator. Se pare că elevul nu este din clasa în care avea profesoara oră la acel moment.