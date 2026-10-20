Atacul de la școala din Bistrița: Poliţiştii au deschis un dosar penal după divulgarea imaginilor. Șeful ISJ: Nu au plecat din şcoală

Imagini cu atacul de la școala din Bistrița. FOTO: colaj capturi YouTube

Poliţiştii au deschis un dosar penal după divulgarea imaginilor imaginilor cu atacul comis de elevul de 13 ani de la Şcoala gimnazială "Ştefan cel Mare" din Bistriţa.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru divulgare de date nepublice, după ce imaginile atacului cu cuţitul comis, luni, 19 otcombrie, de elevul de 13 ani de la Şcoala gimnazială "Ştefan cel Mare" din Bistriţa, înregistrate de camerele de supraveghere ale unităţii de învăţământ, au ajuns în spaţiul public şi au circulat intens pe reţelele de socializare şi în mass-media, transmite Agerpres. Precizăm că pe imaginile video apărute în spațiul public se vedea cum băiatul bate la ușă, iar atunci când profesoara deschide, se năpustește asupra ei.

Polițiștii vor să afle cum au ajuns imaginile cu atacul în spațiul public

Adjunctul şefului Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud, Claudiu Jurcan, a declarat marţi, 20 octombrie, în cadrul şedinţei de Colegiu prefectural, că se fac verificări pentru a se stabili cum au ajuns respectivele imagini, inclusiv neblurate, în spațiul public.

"Organele de poliţie din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie s-au sesizat, ieri, cu privire la comiterea infracţiunii de divulgare de date nepublice. Urmează să facem verificări în cadrul procesual pentru a stabili modalitatea de ajungere a acestor imagini. Este un fapt regretabil, a fost un eveniment cu impact mediatic şi cu încărcătură emoţională, nu trebuia să se ajungă la această situaţie sub nicio formă. Vom efectua activităţile care se impun în acest caz şi vom încerca să stabilim împrejurările în care s-au produs aceste divulgări", a declarat Claudiu Jurcan.

Este posibil ca un poliţist să fi divulgat imaginile cu momentul atacului?

Întrebat dacă este posibil ca un poliţist să fi divulgat respectivele imagini, adjunctul IPJ a răspuns că "este posibil ca orice persoană cu diverse calităţi, care a ajuns la un moment dat pe un traseu de prelucrare a datelor respective, să fie autorul acestei divulgări neautorizate", şi că cercetarea se desfăşoară, deocamdată, in rem.

Imaginile "nu au plecat din şcoală", dă asigurări șeful ISJ Bistriţa-Năsăud

Şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud, Vasile Şteopoaie, a dat asigurări că imaginile în cauză "nu au plecat din şcoală".

"Da, într-adevăr, camerele de supraveghere sunt ale şcolii. Din informaţiile mele, imaginile în spaţiul public nu au plecat din şcoală, şcoala le-a predat organelor de anchetă, de aici încolo nu mai avem competenţe noi să cercetăm cine le-a distribuit. Este regretabil că au apărut neblurate în spaţiul public", a declarat Vasile Şteopoaie.

În ce stare se află profesoara atacată cu cuțitul

Inspectorul şcolar general a adăugat că a vorbit, în cursul acestei dimineţi, cu profesoara de 28 de ani care a fost lovită cu cuţitul de elevul de 13 ani şi a rămas internată în spital, care i-a spus că este în stare bună, la fel şi elevul de 12 ani care a fost rănit în încercarea de a sări în ajutorul cadrului didactic şi care fusese externat încă de luni.

Elevul atacator, internat la psihiatrie

Adjunctul IPJ Bistriţa-Năsăud a precizat că, în ceea ce îl priveşte pe autorul atacului cu cuţitul, acesta a rămas internat la Psihiatrie infantilă în Cluj-Napoca, împreună cu mama lui, şi că se aşteaptă comunicarea diagnosticului pus de medicii specialişti.

Diagnosticul este aşteptat şi de consiliul de administraţie al şcolii unde a avut loc atacul, pentru a se lua ulterior o decizie cu privire la exmatricularea elevului de 13 ani, a menţionat inspectorul şcolar general Vasile Şteopoaie.

CJRAE a elaborat un ghid special pentru părinţii elevilor de la această școală

Între timp, pentru a veni în sprijinul părinţilor şi elevilor de la şcoala în cauză, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) a elaborat un ghid special pentru părinţii elevilor de la această unitate de învăţământ, care va fi distribuit în cursul zilei de marţi, când va avea loc şi o şedinţă online cu părinţii.

Potrivit directoarei CJRAE Bistriţa-Năsăud, Anca Toader, ghidul este menit să îi ajute pe părinţi să discute cu copiii lor, în funcţie de vârstă, despre ceea ce s-a întâmplat, să le răspundă la eventualele întrebări şi nelămuriri şi să observe la timp eventuale reacţii generate de şocul întâmplărilor din şcoală, pentru a le putea gestiona corespunzător.

Totodată, va fi suplimentat sprijinul consilierilor şcolari în unitatea de învăţământ unde s-a produs atacul cu cuţitul.

Dosar penal pentru tentativă de omor, după atacul din Bistrița

Precizăm că evenimentul produs la şcoala din Bistriţa este cercetat în cadrul unui dosar penal pentru tentativă de omor, aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud. Rămâne de văzut ce pedeapsă va primi elevul de 13 ani, autorul atacului. Potrivit legislației din România, minorii care nu au împlinit 14 ani nu răspund penal, însă în cazul acestora pot fi dispuse măsuri de protecție specială, distincte de sancțiunile penale.

Reamintim că psihologul criminalist Liviu Chesnoiu a analizat atacul în exclusivitate pentru DC NEWS și a spus ce ar fi putut duce la un asemenea comportament violent. Și Radu Marinescu, propus ministru al Justiţiei în Guvernul Luca Niculescu, a vorbit marți, 20 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Parlament, după audierile din comisii, despre acest caz. El a spus că este necesară consolidarea elementului de educaţie juridică, "pentru că a-i învăţa pe tineri care sunt limitele unui comportament, care sunt riscurile şi consecinţele".