Atacul cu cuțitul de la școala din Bistrița. Radu Marinescu: Trebuie să abordăm problema accesului tinerilor la reţelele sociale

Radu Marinescu, ministrul Justiției. Sursa Foto: Agerpres

Radu Marinescu, propus ministru al Justiţiei în Guvernul Luca Niculescu, a vorbit despre atacul de la școala din Bistrița, acolo unde, luni, 19 octombrie, o profesoară și un copil au fost atacați cu un cuțit de un elev de clasa a șaptea.

Radu Marinescu, propus ministru al Justiţiei în Guvernul Luca Niculescu, a vorbit marți, 20 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Parlament, după audierile din comisii, despre cazul șocant petrecut luni la Şcoala gimnazială "Ştefan cel Mare" din Bistriţa.

El a susținut, în acest context, că trebuie abordată problema accesului tinerilor la reţelele sociale, unde aceştia sunt expuşi și la conținuturi "foarte nocive, foarte vătămătoare", fără cenzură.

Radu Marinescu, despre problema accesului la reţelele sociale

"Cred că trebuie să abordăm - dar aceasta nu este o chestiune care să ţină de Ministerul Justiţiei sau doar de Ministerul Justiţiei - problema accesului la reţelele sociale, unde tinerii sunt expuşi unor conţinuturi diverse, unele foarte nocive, foarte vătămătoare, fără o cenzură în momentul de faţă. Eu sunt un om care pledează pentru libertatea de exprimare, pentru libertatea de schimb de idei, de acces la informaţii, dar în acelaşi timp, tinerii trebuie să fie ghidaţi, pentru că, mai ales minorii, nu au discernământ (...) la vârste foarte mici. (...) Trebuie să facem consultări, trebuie să implicăm în această chestiune specialiştii - psihologii, profesorii, cei din mediul judiciar - şi să tragem o concluzie bazată pe elemente ştiinţifice", a declarat Radu Marinescu în cadrul conferinței de presă de la Parlament.

Avertismentul lui Radu Marinescu vine după ce și psihologul criminalist Liviu Chesnoiu avertizase într-un interviu acordat DC NEWS asupra pericolului reprezentat de rețelele sociale și accesul necontrolat al unor copii la telefon/tabletă/calculator.

Radu Marinescu: Vom consolida elementul de educaţie juridică

Radu Marinescu a mai spus, tot în contextul cazului din Bistrița, că va consolida elementul de educaţie juridică, "pentru că a-i învăţa pe tineri care sunt limitele unui comportament, care sunt riscurile şi consecinţele".

"Problema cred eu că este una de anvergură şi nu unidisciplinară sau unidirecţională. Avem nevoie în momentul de faţă de educaţie, de prevenţie, pentru că eu, care reprezint Justiţia, vă pot spune că, în momentul în care mecanismul judiciar intră în funcţiune, un rău s-a produs. Penalul (...) este tratat în doctrină, în jurisprudenţă ca (...) elementul care intervine în final, după ce alte forme au eşuat. Noi nu trebuie să eşuăm şi ce putem face noi, din perspectiva Ministerului Justiţiei, e să consolidăm elementul de educaţie juridică. Se face în momentul de faţă de către minister, de către CSM, de către partenerii noştri, cum ar fi UNBR. Îl vom consolida, pentru că a-i învăţa pe tineri care sunt limitele unui comportament, care sunt riscurile şi consecinţele este un mijloc de prevenţie", a subliniat Marinescu.

Detalii despre atacul cu cuțitul de la Şcoala gimnazială "Ştefan cel Mare" din Bistriţa

Reamintim că luni, 19 octombrie, un elev de 13 ani de la Şcoala gimnazială "Ştefan cel Mare" din Bistriţa a atacat cu un cuţit o profesoară şi a rănit un băiat de 12 ani. El a purtat pe cap, în timpul atacului, o cagulă şi o cască. Băiatul și-a anunțat intenția, într-un video postat pe TikTok. Atacul îl viza, de fapt, pe un copil din clasa a VI-a, pe motiv că are altă religie.

Profesoara rănită, în vârstă de 28 de ani, a fost operată şi va rămâne internată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa, în secţia de chirurgie generală, potrivit Agerpres. Elevul de 12 ani, care a fost de asemenea rănit, a primit îngrijiri medicale la UPU şi a fost externat cu recomandări medicale.

Potrivit legislației din România, minorii care nu au împlinit 14 ani nu răspund penal, însă în cazul acestora pot fi dispuse măsuri de protecție specială, distincte de sancțiunile penale. Rămâne de văzut ce măsură vor lua magistrații în cazul acestui elev. Deocamdată, elevul atacator se află la Secția de Psihiatrie Infantilă de la Spitalul de urgență pentru copii din Cluj Napoca.